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Минздрав Пермского края проверит видео, на котором медик бьет ребенка
Минздрав Пермского края проверит видео, на котором медик бьет ребенка
Министерство здравоохранения Пермского края проведет проверку после появления в соцсети видео, где сотрудник больницы в Перми наносит несколько ударов... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T23:04
2021-02-26T23:04
2021-02-26T23:04
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пермь
пермский край
происшествия
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ПЕРМЬ, 26 фев - РИА Новости. Министерство здравоохранения Пермского края проведет проверку после появления в соцсети видео, где сотрудник больницы в Перми наносит несколько ударов ребенку-пациенту, сообщили РИА Новости в краевом ведомстве.Ранее в соцсети было опубликовано видео, на котором женщина в костюме медперсонала хватает лежащего на полу ребенка и наносит ему его рукой несколько ударов. Указывается, что инцидент произошёл в детском отделении клинического фтизиопульмонологического медицинского центра в Перми.Собеседница агентства уточнила, что видеозапись, на которой зафиксирован инцидент, передана главному врачу медицинского учреждения для принятия мер.
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