https://ria.ru/20210226/rebenok-1599187389.html

Минздрав Пермского края проверит видео, на котором медик бьет ребенка

Минздрав Пермского края проверит видео, на котором медик бьет ребенка

Министерство здравоохранения Пермского края проведет проверку после появления в соцсети видео, где сотрудник больницы в Перми наносит несколько ударов... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T23:04

2021-02-26T23:04

2021-02-26T23:04

россия

пермь

пермский край

происшествия

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ПЕРМЬ, 26 фев - РИА Новости. Министерство здравоохранения Пермского края проведет проверку после появления в соцсети видео, где сотрудник больницы в Перми наносит несколько ударов ребенку-пациенту, сообщили РИА Новости в краевом ведомстве.Ранее в соцсети было опубликовано видео, на котором женщина в костюме медперсонала хватает лежащего на полу ребенка и наносит ему его рукой несколько ударов. Указывается, что инцидент произошёл в детском отделении клинического фтизиопульмонологического медицинского центра в Перми.Собеседница агентства уточнила, что видеозапись, на которой зафиксирован инцидент, передана главному врачу медицинского учреждения для принятия мер.

https://ria.ru/20210224/kazan-1598800220.html

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пермь

пермский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, пермь, пермский край, происшествия