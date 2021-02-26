https://ria.ru/20210226/ravvin-1599117602.html

Раввин Борода попросил евреев молиться за детей с редкими заболеваниями

Раввин Борода попросил евреев молиться за детей с редкими заболеваниями

Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода направил письмо в еврейские общины России с просьбой об усиленной молитве за детей с редкими... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T15:47

2021-02-26T15:47

2021-02-26T15:47

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

федерация еврейских общин россии

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода направил письмо в еврейские общины России с просьбой об усиленной молитве за детей с редкими заболеваниями, сообщила в пятницу пресс-служба ФЕОР.Обращение приурочено к Международному дню редких заболеваний, который отмечается 28 февраля, и инициировано экспертным советом фонда "Круг добра". Борода входит в этот совет."В это воскресенье, 28 февраля, Международный день редких заболеваний. Эта дата учреждена, чтобы обратить внимание общественности к существенной и важной теме сохранения здоровья тысячам людей, оказавшихся в нетипичной ситуации. <...> Уважаемые члены общины, обращаюсь к вам с просьбой упомянуть в своих молитвах детей, страдающих редкими заболеваниями, чтобы Всевышний послал им полное и скорейшее исцеление", - говорится в письме раввина, текст которого распространила ФЕОР.Глава еврейской организации напомнил, что в начале этого года указом президента РФ Владимира Путина был создан фонд поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими, в том числе редкими (орфанными), заболеваниями "Круг добра". Борода отметил, что для него стало большой честью войти, наряду с другими общественными и религиозными деятелями, в экспертный совет фонда, деятельность которого имеет исключительную важность."Любое редкое явление зачастую затрудняет наше понимание и может лишить ощущения "общности переживания". Но также "редкое" означает "исключительное, неповторимое". А значит, оно нуждается в нашем особом внимании и взывает к нашей общей, коллективной ответственности. Наши мудрецы учат, что мир стоит на милосердии. Оказывать помощь человеку, нуждающемуся в ней – прямая обязанность каждого, в этом и проявляется наше человеческое начало", - говорится в письме.По мнению президента ФЕОР, появление фонда "Круг добра" "свидетельствует о нравственной зрелости российского общества", которое уже осознает, что "трудности не бывают чужими, и только все вместе мы можем их преодолеть"."Согласно еврейскому закону, в случае болезни мы должны найти возможность попасть к лучшему медицинскому специалисту и воспользоваться всеми доступными средствами, чтобы найти верный метод лечения. Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы выздороветь. Но также мы не должны забывать, что исцеление – в руках Всевышнего, поэтому молитва о заболевшем имеет колоссальную силу", - напомнил Борода.По его словам, задачей человека и общества является не растерять и сохранить ценный дар - жизнь. "Фонд "Круг добра" призван сделать все, чтобы родители не расстались со своими детьми раньше срока, чтобы они могли как можно дольше наслаждаться, в любови и радости, величайшим чудом на земле – своим ребенком", - отметил раввин.

https://ria.ru/20210126/ravvin-1594675305.html

https://ria.ru/20210226/lechenie-1599056945.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, федерация еврейских общин россии