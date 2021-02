https://ria.ru/20210226/psaki-1599021529.html

Псаки не сумела выговорить название американского Минздрава

Псаки не сумела выговорить название американского Минздрава

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на пресс-конференции не смогла выговорить название Министерства здравоохранения и социальных служб США (Department of... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T01:23

2021-02-26T01:23

2021-02-26T08:35

министерство здравоохранения сша

дженнифер псаки

белоруссия

сша

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/101087/02/1010870206_0:14:2000:1139_1920x0_80_0_0_3617a5586e0a19a395754b07a2fc1be4.jpg

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на пресс-конференции не смогла выговорить название Министерства здравоохранения и социальных служб США (Department of Health and Human Services).Отвечая на вопрос журналиста, она дважды попыталась произнести слова Health and Human Services, но ей это не удалось. Псаки попросила прощения и вместо полного наименования ведомства воспользовалась аббревиатурой HHS.Псаки уже не раз становилась объектом критики и пародий, еще когда была главой пресс-службы Госдепа, — во многом благодаря оговоркам и ошибкам, которые допускала при обсуждении вопросов мировой политики.На посту пресс-секретаря Белого дома она уже успела отметиться несколькими высказываниями: например, перепутала Космические силы (Space Force) и президентский самолет (Air Force One), а перечисляя обвинения в адрес Москвы, призналась, что "потеряла мысль".

https://ria.ru/20210129/psaki-1595208202.html

белоруссия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство здравоохранения сша, дженнифер псаки, белоруссия, сша, украина, в мире