https://ria.ru/20210226/psaki-1599021529.html
Псаки не сумела выговорить название американского Минздрава
Псаки не сумела выговорить название американского Минздрава
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на пресс-конференции не смогла выговорить название Министерства здравоохранения и социальных служб США (Department of... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T01:23
2021-02-26T01:23
2021-02-26T08:35
министерство здравоохранения сша
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на пресс-конференции не смогла выговорить название Министерства здравоохранения и социальных служб США (Department of Health and Human Services).Отвечая на вопрос журналиста, она дважды попыталась произнести слова Health and Human Services, но ей это не удалось. Псаки попросила прощения и вместо полного наименования ведомства воспользовалась аббревиатурой HHS.Псаки уже не раз становилась объектом критики и пародий, еще когда была главой пресс-службы Госдепа, — во многом благодаря оговоркам и ошибкам, которые допускала при обсуждении вопросов мировой политики.На посту пресс-секретаря Белого дома она уже успела отметиться несколькими высказываниями: например, перепутала Космические силы (Space Force) и президентский самолет (Air Force One), а перечисляя обвинения в адрес Москвы, призналась, что "потеряла мысль".
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министерство здравоохранения сша, дженнифер псаки, белоруссия, сша, украина, в мире
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на пресс-конференции не смогла выговорить название Министерства здравоохранения и социальных служб США
(Department of Health and Human Services).
Отвечая на вопрос журналиста, она дважды попыталась произнести слова Health and Human Services, но ей это не удалось. Псаки попросила прощения и вместо полного наименования ведомства воспользовалась аббревиатурой HHS.
Псаки уже не раз становилась объектом критики и пародий, еще когда была главой пресс-службы Госдепа, — во многом благодаря оговоркам и ошибкам, которые допускала при обсуждении вопросов мировой политики.
На посту пресс-секретаря Белого дома она уже успела отметиться несколькими высказываниями: например, перепутала Космические силы (Space Force) и президентский самолет (Air Force One), а перечисляя обвинения в адрес Москвы, призналась, что "потеряла мысль".