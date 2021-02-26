Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210226/psaki-1599021529.html
Псаки не сумела выговорить название американского Минздрава
Псаки не сумела выговорить название американского Минздрава
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на пресс-конференции не смогла выговорить название Министерства здравоохранения и социальных служб США (Department of... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T01:23
2021-02-26T08:35
министерство здравоохранения сша
дженнифер псаки
белоруссия
сша
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/101087/02/1010870206_0:14:2000:1139_1920x0_80_0_0_3617a5586e0a19a395754b07a2fc1be4.jpg
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на пресс-конференции не смогла выговорить название Министерства здравоохранения и социальных служб США (Department of Health and Human Services).Отвечая на вопрос журналиста, она дважды попыталась произнести слова Health and Human Services, но ей это не удалось. Псаки попросила прощения и вместо полного наименования ведомства воспользовалась аббревиатурой HHS.Псаки уже не раз становилась объектом критики и пародий, еще когда была главой пресс-службы Госдепа, — во многом благодаря оговоркам и ошибкам, которые допускала при обсуждении вопросов мировой политики.На посту пресс-секретаря Белого дома она уже успела отметиться несколькими высказываниями: например, перепутала Космические силы (Space Force) и президентский самолет (Air Force One), а перечисляя обвинения в адрес Москвы, призналась, что "потеряла мысль".
https://ria.ru/20210129/psaki-1595208202.html
белоруссия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/101087/02/1010870206_203:0:1974:1328_1920x0_80_0_0_839e8480f5ae657fc967a7ddbcce77fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство здравоохранения сша, дженнифер псаки, белоруссия, сша, украина, в мире

Псаки не сумела выговорить название американского Минздрава

01:23 26.02.2021 (обновлено: 08:35 26.02.2021)
 
© AP Photo / Charles DharapakОфициальный представитель госдепартамента США Дженнифер Псаки
Официальный представитель госдепартамента США Дженнифер Псаки - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© AP Photo / Charles Dharapak
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на пресс-конференции не смогла выговорить название Министерства здравоохранения и социальных служб США (Department of Health and Human Services).
Отвечая на вопрос журналиста, она дважды попыталась произнести слова Health and Human Services, но ей это не удалось. Псаки попросила прощения и вместо полного наименования ведомства воспользовалась аббревиатурой HHS.
Псаки уже не раз становилась объектом критики и пародий, еще когда была главой пресс-службы Госдепа, — во многом благодаря оговоркам и ошибкам, которые допускала при обсуждении вопросов мировой политики.
На посту пресс-секретаря Белого дома она уже успела отметиться несколькими высказываниями: например, перепутала Космические силы (Space Force) и президентский самолет (Air Force One), а перечисляя обвинения в адрес Москвы, призналась, что "потеряла мысль".
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
29 января, 20:14
Псаки попыталась критиковать Россию, но "потеряла мысль"
 
Министерство здравоохранения СШАДженнифер ПсакиБелоруссияСШАУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала