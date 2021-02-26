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Разрешения на прыжки с парашютом в Подмосковье будут выдавать онлайн
Разрешения на прыжки с парашютом в Подмосковье будут выдавать онлайн
Жители Московской области теперь смогут в онлайн-режиме оформить разрешения на полеты беспилотников и парашютные прыжки. Об этом сообщил телеканал "360" со... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T16:31
2021-02-26T16:31
2021-02-26T16:31
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Жители Московской области теперь смогут в онлайн-режиме оформить разрешения на полеты беспилотников и парашютные прыжки. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу минтранса Подмосковья.Воспользоваться новой функцией предлагается через портал госуслуг.На госуслугах можно будет подать заявку на прыжки с парашютом, подъем аэростатов, полеты беспилотников и другие авиационные работы.Онлайн-функция предназначена для обычных местных жителей, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. На оказание услуги отводится 11 дней.
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 26 фев – РИА Новости.
Жители Московской области теперь смогут в онлайн-режиме оформить разрешения на полеты беспилотников и парашютные прыжки. Об этом сообщил телеканал "360"
со ссылкой на пресс-службу минтранса Подмосковья.
Воспользоваться новой функцией предлагается через портал госуслуг.
На госуслугах можно будет подать заявку на прыжки с парашютом, подъем аэростатов, полеты беспилотников и другие авиационные работы.
Онлайн-функция предназначена для обычных местных жителей, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. На оказание услуги отводится 11 дней.