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Новости Подмосковья
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Разрешения на прыжки с парашютом в Подмосковье будут выдавать онлайн
Разрешения на прыжки с парашютом в Подмосковье будут выдавать онлайн
Жители Московской области теперь смогут в онлайн-режиме оформить разрешения на полеты беспилотников и парашютные прыжки. Об этом сообщил телеканал "360" со... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T16:31
2021-02-26T16:31
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Жители Московской области теперь смогут в онлайн-режиме оформить разрешения на полеты беспилотников и парашютные прыжки. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу минтранса Подмосковья.Воспользоваться новой функцией предлагается через портал госуслуг.На госуслугах можно будет подать заявку на прыжки с парашютом, подъем аэростатов, полеты беспилотников и другие авиационные работы.Онлайн-функция предназначена для обычных местных жителей, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. На оказание услуги отводится 11 дней.
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Разрешения на прыжки с парашютом в Подмосковье будут выдавать онлайн

16:31 26.02.2021
 
© РИА Новости / Илья ТиминУчастник на Всероссийских соревнованиях по парашютному спорту
Участник на Всероссийских соревнованиях по парашютному спорту - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Илья Тимин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Жители Московской области теперь смогут в онлайн-режиме оформить разрешения на полеты беспилотников и парашютные прыжки. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу минтранса Подмосковья.
Воспользоваться новой функцией предлагается через портал госуслуг.
На госуслугах можно будет подать заявку на прыжки с парашютом, подъем аэростатов, полеты беспилотников и другие авиационные работы.
Онлайн-функция предназначена для обычных местных жителей, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. На оказание услуги отводится 11 дней.
 
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