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Разрешения на прыжки с парашютом в Подмосковье будут выдавать онлайн

Разрешения на прыжки с парашютом в Подмосковье будут выдавать онлайн

Жители Московской области теперь смогут в онлайн-режиме оформить разрешения на полеты беспилотников и парашютные прыжки. Об этом сообщил телеканал "360" со... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T16:31

2021-02-26T16:31

2021-02-26T16:31

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Жители Московской области теперь смогут в онлайн-режиме оформить разрешения на полеты беспилотников и парашютные прыжки. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу минтранса Подмосковья.Воспользоваться новой функцией предлагается через портал госуслуг.На госуслугах можно будет подать заявку на прыжки с парашютом, подъем аэростатов, полеты беспилотников и другие авиационные работы.Онлайн-функция предназначена для обычных местных жителей, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. На оказание услуги отводится 11 дней.

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)