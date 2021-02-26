Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210226/probki-1599030222.html
В пятницу вечером пробки в Москве могут достигнуть восьми баллов
В пятницу вечером пробки в Москве могут достигнуть восьми баллов
Пробки до восьми баллов ожидаются вечером в пятницу в Москве, сообщается в инфографике в Telegram-канале департамента транспорта столицы. РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T07:51
2021-02-26T07:51
россия
ярославское шоссе
авто
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598997067_0:345:3027:2048_1920x0_80_0_0_ba36ff82b0dcb8864423c254a14fc817.jpg
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Пробки до восьми баллов ожидаются вечером в пятницу в Москве, сообщается в инфографике в Telegram-канале департамента транспорта столицы.Согласно приведенным данным, утром и днем прогнозируются пробки в пять-шесть баллов.Отмечается, что утром пятницы движение затруднено на шоссе Энтузиастов, Ярославском шоссе и Рязанском проспекте."Кроме того, затруднения зафиксированы на внутренней стороне 28 километра МКАД, на внешней стороне 86 километра МКАД, на ТТК в районе Лужнецкой эстакады (внутренняя сторона)", - говорится в сообщении.Длина заторов составляет 137 километров.
https://ria.ru/20210225/probki-1598862941.html
россия
ярославское шоссе
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598997067_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6b31e9ff43d500129c27dcc0bcd3f47a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, ярославское шоссе, авто, москва

В пятницу вечером пробки в Москве могут достигнуть восьми баллов

07:51 26.02.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение на Садовом кольце в Москве
Автомобильное движение на Садовом кольце в Москве - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Пробки до восьми баллов ожидаются вечером в пятницу в Москве, сообщается в инфографике в Telegram-канале департамента транспорта столицы.
Согласно приведенным данным, утром и днем прогнозируются пробки в пять-шесть баллов.
Отмечается, что утром пятницы движение затруднено на шоссе Энтузиастов, Ярославском шоссе и Рязанском проспекте.
"Кроме того, затруднения зафиксированы на внутренней стороне 28 километра МКАД, на внешней стороне 86 километра МКАД, на ТТК в районе Лужнецкой эстакады (внутренняя сторона)", - говорится в сообщении.
Длина заторов составляет 137 километров.
Пробки в Москве - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
Вчера, 08:03
Вечером в Москве ожидаются пробки до девяти баллов
 
РоссияЯрославское шоссеАвтоМосква
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:08В Facebook задумались над "шпионскими" умными очками
14:06Людей под завалами кафе в Нижнем Новгороде больше нет
14:03Twitter не разъяснил, почему заблокировал аккаунты клуба "Валдай"
14:03Лавров оценил ситуацию в Афганистане
14:01Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 87 копеек
13:55Россия направила ноту протеста в МИД Латвии
13:53В ГД прокомментировали сообщения о награде ФБР за сведения о россиянине
13:49Захарова прокомментировала появление термина "внутренние террористы"
13:44Порошенко назвал "исторические причины" потери Крыма
13:42Посольство в КНДР сообщило подробности возвращения дипломатов на дрезине
13:42Toyota отзывает более трех тысяч автомобилей в России
13:39В Минобороны Армении объяснили полеты военной авиации над Ереваном
13:36Польша повысила возраст применения вакцины AstraZeneca
13:36Чернышенко назначили главой Координационного центра правительства
13:35В Ираке заявили об отсутствии жертв при авиаударе США по Сирии
13:31Навального этапировали в колонию
13:30В монастыре на Урале искали подозреваемого в убийстве трех человек
13:30Сенатор Пушков прокомментировал авиаудары США по Сирии
13:29Генпрокуратура Армении изучает требование об отставке правительства
13:28Оппозиция обратилась к президенту Армении с просьбой принять делегацию
Лента новостейМолния