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В пятницу вечером пробки в Москве могут достигнуть восьми баллов
В пятницу вечером пробки в Москве могут достигнуть восьми баллов
Пробки до восьми баллов ожидаются вечером в пятницу в Москве, сообщается в инфографике в Telegram-канале департамента транспорта столицы. РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T07:51
2021-02-26T07:51
2021-02-26T07:51
россия
ярославское шоссе
авто
москва
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Пробки до восьми баллов ожидаются вечером в пятницу в Москве, сообщается в инфографике в Telegram-канале департамента транспорта столицы.Согласно приведенным данным, утром и днем прогнозируются пробки в пять-шесть баллов.Отмечается, что утром пятницы движение затруднено на шоссе Энтузиастов, Ярославском шоссе и Рязанском проспекте."Кроме того, затруднения зафиксированы на внутренней стороне 28 километра МКАД, на внешней стороне 86 километра МКАД, на ТТК в районе Лужнецкой эстакады (внутренняя сторона)", - говорится в сообщении.Длина заторов составляет 137 километров.
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россия, ярославское шоссе, авто, москва
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости.
Пробки до восьми баллов ожидаются вечером в пятницу в Москве, сообщается в инфографике в Telegram
-канале департамента транспорта столицы.
Согласно приведенным данным, утром и днем прогнозируются пробки в пять-шесть баллов.
Отмечается, что утром пятницы движение затруднено на шоссе Энтузиастов, Ярославском шоссе и Рязанском проспекте.
"Кроме того, затруднения зафиксированы на внутренней стороне 28 километра МКАД, на внешней стороне 86 километра МКАД, на ТТК в районе Лужнецкой эстакады (внутренняя сторона)", - говорится в сообщении.
Длина заторов составляет 137 километров.