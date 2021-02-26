https://ria.ru/20210226/probki-1599030222.html

В пятницу вечером пробки в Москве могут достигнуть восьми баллов

В пятницу вечером пробки в Москве могут достигнуть восьми баллов

Пробки до восьми баллов ожидаются вечером в пятницу в Москве, сообщается в инфографике в Telegram-канале департамента транспорта столицы. РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T07:51

2021-02-26T07:51

2021-02-26T07:51

россия

ярославское шоссе

авто

москва

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Пробки до восьми баллов ожидаются вечером в пятницу в Москве, сообщается в инфографике в Telegram-канале департамента транспорта столицы.Согласно приведенным данным, утром и днем прогнозируются пробки в пять-шесть баллов.Отмечается, что утром пятницы движение затруднено на шоссе Энтузиастов, Ярославском шоссе и Рязанском проспекте."Кроме того, затруднения зафиксированы на внутренней стороне 28 километра МКАД, на внешней стороне 86 километра МКАД, на ТТК в районе Лужнецкой эстакады (внутренняя сторона)", - говорится в сообщении.Длина заторов составляет 137 километров.

https://ria.ru/20210225/probki-1598862941.html

россия

ярославское шоссе

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ярославское шоссе, авто, москва