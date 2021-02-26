https://ria.ru/20210226/privivka-1599123010.html
Памфилова сделала прививку от коронавируса вакциной центра "Вектор"
Памфилова сделала прививку от коронавируса вакциной центра "Вектор"
Председатель ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что привилась от коронавируса вакциной "ЭпиВакКорона" новосибирского научного центра "Вектор". РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T16:09
2021-02-26T16:09
2021-02-26T22:55
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
распространение коронавируса
вакцина "эпиваккорона"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
элла памфилова
здоровье - общество
цик рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/0d/1577179813_0:148:3072:1876_1920x0_80_0_0_8d39a351ebe5e2411dbc3272bf415d4e.jpg
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Председатель ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что привилась от коронавируса вакциной "ЭпиВакКорона" новосибирского научного центра "Вектор".Памфилова в пятницу провела встречу с политологами. Один из них, Евгений Минченко, в ходе встречи заявил, что привился вакциной "Спутник V"."Я тоже привита (от коронавируса) давно, всем советую. Только от "Вектора", - сказала Памфилова на встрече с экспертами в пятницу.Выбор вакцины она объяснила возрастными ограничениями.Ранее она заявила, что, по ее мнению, вероятность окончания пандемии в этом году невелика.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/0d/1577179813_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2c60c62d1dfe95d1894c78d5158706cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", вакцина "эпиваккорона", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, элла памфилова, здоровье - общество, цик рф, общество
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости.
Председатель ЦИК России Элла Памфилова
сообщила, что привилась от коронавируса вакциной "ЭпиВакКорона" новосибирского научного центра "Вектор".
Памфилова в пятницу провела встречу с политологами. Один из них, Евгений Минченко, в ходе встречи заявил, что привился вакциной "Спутник V".
"Я тоже привита (от коронавируса) давно, всем советую. Только от "Вектора", - сказала Памфилова на встрече с экспертами в пятницу.
Выбор вакцины она объяснила возрастными ограничениями.
"Я потому что старенькая, тогда нельзя было мне (привиться - Ред.) "Спутником", поэтому привилась "Вектором" и не жалею", - сказала Памфилова.
Ранее она заявила, что, по ее мнению, вероятность окончания пандемии в этом году невелика.