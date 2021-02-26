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Памфилова сделала прививку от коронавируса вакциной центра "Вектор"

Памфилова сделала прививку от коронавируса вакциной центра "Вектор"

Председатель ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что привилась от коронавируса вакциной "ЭпиВакКорона" новосибирского научного центра "Вектор". РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T16:09

2021-02-26T16:09

2021-02-26T22:55

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

распространение коронавируса

вакцина "эпиваккорона"

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Председатель ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что привилась от коронавируса вакциной "ЭпиВакКорона" новосибирского научного центра "Вектор".Памфилова в пятницу провела встречу с политологами. Один из них, Евгений Минченко, в ходе встречи заявил, что привился вакциной "Спутник V"."Я тоже привита (от коронавируса) давно, всем советую. Только от "Вектора", - сказала Памфилова на встрече с экспертами в пятницу.Выбор вакцины она объяснила возрастными ограничениями.Ранее она заявила, что, по ее мнению, вероятность окончания пандемии в этом году невелика.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", вакцина "эпиваккорона", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, элла памфилова, здоровье - общество, цик рф, общество