https://ria.ru/20210226/prazdnik-1599042416.html

В Забайкалье могут полностью запретить продажу алкоголя в праздники

В Забайкалье могут полностью запретить продажу алкоголя в праздники

Региональная служба по тарифам (РТС) с целью профилактики пьянства среди населения обратилась к депутатам парламента Забайкальского края с инициативой полностью РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T10:03

2021-02-26T10:03

2021-02-26T10:03

ртс

забайкальский край

общество

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КРАСНОЯРСК, 26 фев – РИА Новости. Региональная служба по тарифам (РТС) с целью профилактики пьянства среди населения обратилась к депутатам парламента Забайкальского края с инициативой полностью запретить продажу алкоголя в праздничные дни, сообщает пресс-служба краевого заксобрания.По ее данным, проект закона, внесен в Законодательное собрание края от имени главы региона и подготовлен РТС.По данным пресс-службы, в настоящее время региональное законодательство предусматривает запрет розничной продажи алкогольной продукции в местах проведения массовых мероприятий и на прилегающих к ним территориях, которые устанавливаются органами местного самоуправления. Запрет начинает действовать за два часа до начала мероприятий в период их проведения и в течение одного часа после их окончания.Как отмечают авторы законодательной инициативы, применение данного запрета затруднено из-за сложности определения предпринимателями границ прилегающих территорий.В закcобрании отмечают, что, по данным регионального УМВД и единой государственной автоматизированной информационной системы, между увеличением объемов потребления алкоголя и количеством преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения в дни проведения праздничных мероприятий, существует непосредственная взаимосвязь.

https://ria.ru/20210208/alkogol-1596453075.html

https://ria.ru/20210103/pokhmele-1591868799.html

забайкальский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ртс, забайкальский край, общество