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В Забайкалье могут полностью запретить продажу алкоголя в праздники
В Забайкалье могут полностью запретить продажу алкоголя в праздники
Региональная служба по тарифам (РТС) с целью профилактики пьянства среди населения обратилась к депутатам парламента Забайкальского края с инициативой полностью РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T10:03
2021-02-26T10:03
ртс
забайкальский край
общество
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КРАСНОЯРСК, 26 фев – РИА Новости. Региональная служба по тарифам (РТС) с целью профилактики пьянства среди населения обратилась к депутатам парламента Забайкальского края с инициативой полностью запретить продажу алкоголя в праздничные дни, сообщает пресс-служба краевого заксобрания.По ее данным, проект закона, внесен в Законодательное собрание края от имени главы региона и подготовлен РТС.По данным пресс-службы, в настоящее время региональное законодательство предусматривает запрет розничной продажи алкогольной продукции в местах проведения массовых мероприятий и на прилегающих к ним территориях, которые устанавливаются органами местного самоуправления. Запрет начинает действовать за два часа до начала мероприятий в период их проведения и в течение одного часа после их окончания.Как отмечают авторы законодательной инициативы, применение данного запрета затруднено из-за сложности определения предпринимателями границ прилегающих территорий.В закcобрании отмечают, что, по данным регионального УМВД и единой государственной автоматизированной информационной системы, между увеличением объемов потребления алкоголя и количеством преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения в дни проведения праздничных мероприятий, существует непосредственная взаимосвязь.
https://ria.ru/20210208/alkogol-1596453075.html
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ртс, забайкальский край, общество

В Забайкалье могут полностью запретить продажу алкоголя в праздники

10:03 26.02.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкШампанское
Шампанское - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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КРАСНОЯРСК, 26 фев – РИА Новости. Региональная служба по тарифам (РТС) с целью профилактики пьянства среди населения обратилась к депутатам парламента Забайкальского края с инициативой полностью запретить продажу алкоголя в праздничные дни, сообщает пресс-служба краевого заксобрания.
По ее данным, проект закона, внесен в Законодательное собрание края от имени главы региона и подготовлен РТС.
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"РСТ Забайкалья вышла с инициативой законодательно запретить продажу алкоголя в дни массовых мероприятий. В настоящее время такой запрет начинает действовать за два часа до начала мероприятий и заканчивается через час после их окончания... Как отмечается в сопроводительных документах, разработан он с целью реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения Забайкальского края, в том числе подростков и молодежи", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в настоящее время региональное законодательство предусматривает запрет розничной продажи алкогольной продукции в местах проведения массовых мероприятий и на прилегающих к ним территориях, которые устанавливаются органами местного самоуправления. Запрет начинает действовать за два часа до начала мероприятий в период их проведения и в течение одного часа после их окончания.
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Как отмечают авторы законодательной инициативы, применение данного запрета затруднено из-за сложности определения предпринимателями границ прилегающих территорий.
В закcобрании отмечают, что, по данным регионального УМВД и единой государственной автоматизированной информационной системы, между увеличением объемов потребления алкоголя и количеством преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения в дни проведения праздничных мероприятий, существует непосредственная взаимосвязь.
"Так, с 2017 по 2020 год отклонение показателей розничной продажи алкоголя и количества выявленных лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения, 23 февраля и 8 марта в сравнении с другими днями года составляет в среднем 193% и 194% соответственно", - сообщает пресс-служба.
 
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