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В Ростовской области потушили пожар на химзаводе
В Ростовской области потушили пожар на химзаводе
Пожарные полностью потушили возгорание на заводе по производству полимерной упаковки ХИМПЭК в городе Шахты Ростовской области, сообщил журналистам представитель РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T10:23
2021-02-26T10:23
2021-02-26T10:23
ростовская область
шахты
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 фев - РИА Новости. Пожарные полностью потушили возгорание на заводе по производству полимерной упаковки ХИМПЭК в городе Шахты Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.Пожар в частично эксплуатируемом здании завода произошел около полудня в четверг. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров. Позже огонь удалось локализовать на 900 "квадратах", а к утру пятницы ликвидировать открытое горение."В 9.30 пожар ликвидирован", - сказал он, уточнив, что пострадавших нет.
ростовская область
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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Густой черный дым валит от горящего завода в Шахтах
Завод по производству полимерной упаковки ХИМПЭК загорелся в Шахтах Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
2021-02-26T10:23
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
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видео, ростовская область, шахты, происшествия
В Ростовской области потушили пожар на химзаводе
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 фев - РИА Новости. Пожарные полностью потушили возгорание на заводе по производству полимерной упаковки ХИМПЭК в городе Шахты Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
2021-02-26T10:23
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 фев - РИА Новости. Пожарные полностью потушили возгорание на заводе по производству полимерной упаковки ХИМПЭК в городе Шахты Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
Пожар в частично эксплуатируемом здании завода произошел около полудня в четверг. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров. Позже огонь удалось локализовать на 900 "квадратах", а к утру пятницы ликвидировать открытое горение.
"В 9.30 пожар ликвидирован", - сказал он, уточнив, что пострадавших нет.