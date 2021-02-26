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В Ростовской области ликвидировали открытое горение на химзаводе

В Ростовской области ликвидировали открытое горение на химзаводе

Пожарные ликвидировали открытое горение на заводе по производству полимерной упаковки ХИМПЭК в Шахтах Ростовской области, сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T08:53

2021-02-26T08:53

2021-02-26T08:53

ростовская область

шахты

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 фев - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение на заводе по производству полимерной упаковки ХИМПЭК в Шахтах Ростовской области, сообщил журналистам представитель областного ГУМЧС России.Пожар в частично эксплуатируемом здании завода произошел около полудня в четверг. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров. Позже огонь удалось локализовать на 900 "квадратах"."В 7.02 ликвидация открытого горения, проводится проливка конструкций", - сказал он.Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе не превышены.

ростовская область

шахты

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Густой черный дым валит от горящего завода в Шахтах Завод по производству полимерной упаковки ХИМПЭК загорелся в Шахтах Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. 2021-02-26T08:53 true PT1M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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