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В Ростовской области ликвидировали открытое горение на химзаводе
В Ростовской области ликвидировали открытое горение на химзаводе
Пожарные ликвидировали открытое горение на заводе по производству полимерной упаковки ХИМПЭК в Шахтах Ростовской области, сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T08:53
2021-02-26T08:53
2021-02-26T08:53
ростовская область
шахты
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 фев - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение на заводе по производству полимерной упаковки ХИМПЭК в Шахтах Ростовской области, сообщил журналистам представитель областного ГУМЧС России.Пожар в частично эксплуатируемом здании завода произошел около полудня в четверг. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров. Позже огонь удалось локализовать на 900 "квадратах"."В 7.02 ликвидация открытого горения, проводится проливка конструкций", - сказал он.Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе не превышены.
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Густой черный дым валит от горящего завода в Шахтах
Завод по производству полимерной упаковки ХИМПЭК загорелся в Шахтах Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
2021-02-26T08:53
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РИА Новости
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