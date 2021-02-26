Немецкий политолог Рар назвал ошибку Киева из-за "Северного потока — 2"

"Но я думаю, что такая страна, как Украина, делает громадную ошибку, ей должно быть стыдно. Потому что Европейский союз привлекает Украину в свое энергетическое пространство. А Украина же понимает, что Байден хочет договориться с Европой — американцы перестают вмешиваться напрямую, нагло, как это было при Трампе, в энергетическую безопасность Европы. Сейчас это пытается сделать Украина. <…> Пытаться опять спровоцировать какие-то скандалы, конфликты с Россией, чтобы на последних метрах уже остановить "Северный поток — 2" в союзе с Польшей, когда Америка эту ситуацию уже не поддерживает, — это просто близоруко", — сказал Рар.