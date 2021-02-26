Немецкий политолог Рар назвал ошибку Киева из-за "Северного потока — 2"
02:04 26.02.2021 (обновлено: 11:22 26.02.2021)
© РИА Новости / Екатерина Соловьева / Перейти в фотобанкСклад труб для строительства газопровода "Северный поток-2" в Германии
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Немецкий политолог Александр Рар в эфире телеканала "Россия 1" назвал ошибку Украины из-за российского газопровода "Северный поток — 2".
"Но я думаю, что такая страна, как Украина, делает громадную ошибку, ей должно быть стыдно. Потому что Европейский союз привлекает Украину в свое энергетическое пространство. А Украина же понимает, что Байден хочет договориться с Европой — американцы перестают вмешиваться напрямую, нагло, как это было при Трампе, в энергетическую безопасность Европы. Сейчас это пытается сделать Украина. <…> Пытаться опять спровоцировать какие-то скандалы, конфликты с Россией, чтобы на последних метрах уже остановить "Северный поток — 2" в союзе с Польшей, когда Америка эту ситуацию уже не поддерживает, — это просто близоруко", — сказал Рар.
Также Рар выразил уверенность, что российский газопровод будет достроен.
Российский проект "Северный поток — 2" предполагает проведение двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до ФРГ. Кроме того, "Северный поток — 2" пройдет по территориальным или исключительным экономическим зонам Финляндии, Швеции и Дании.
Против трубопровода активно выступают США, продвигающие в Евросоюз свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд стран Восточной Европы. Вашингтон неоднократно вводил санкции, препятствуя прокладке трубы, но строительство продолжается.
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