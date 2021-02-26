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Число пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде увеличилось до двух
Число пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде увеличилось до двух
Количество пострадавших в результате взрыва газовоздушной смеси в Нижнем Новгороде увеличилось до двух - это мужчина и женщина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T12:26
2021-02-26T12:26
россия
нижний новгород
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
нижегородская область
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 фев - РИА Новости. Количество пострадавших в результате взрыва газовоздушной смеси в Нижнем Новгороде увеличилось до двух - это мужчина и женщина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.Сообщение о взрыве газовоздушной смеси на цокольном этаже дома на Мещерском бульваре Нижнего Новгорода, где расположен суши-бар, поступило в пятницу в 9.13. По предварительным данным, под завалами находятся два человека. Всего из здания эвакуировано 68 человек. Причина произошедшего устанавливается. Региональный СУСК возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)."По уточненной информации, количество пострадавших в результате хлопка газовоздушной смеси увеличилось до двух человек: пострадал мужчина 1978 года рождения. Он доставлен в травмпункт. Кроме того, пострадала женщина, ее личность устанавливается. Пострадавшая доставлена в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.Отмечается, что в результате происшествия нарушено остекление первого и второго этажей дома, повреждено более 100 оконных проемов.На месте происшествия был развернут подвижный пункт управления ГУ МЧС России по Нижегородской области."В настоящее время аварийно-спасательные работы на месте происшествия продолжаются. Предпринимаются действия по спасению из-под завалов женщины, которая была обнаружена ранее. Также ведутся поиски еще одной женщины", - подчеркивается в сообщении.В ликвидации последствий данного происшествия задействованы Приволжский поисково-спасательный отряд МЧС России, а также сотрудники Специализированной пожарно-спасательной части.
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россия, нижний новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нижегородская область, происшествия

Число пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде увеличилось до двух

12:26 26.02.2021
 
© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкМесто взрыва в жилом доме на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде. Кадр видео
Место взрыва в жилом доме на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / МЧС РФ
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 фев - РИА Новости. Количество пострадавших в результате взрыва газовоздушной смеси в Нижнем Новгороде увеличилось до двух - это мужчина и женщина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.
Сообщение о взрыве газовоздушной смеси на цокольном этаже дома на Мещерском бульваре Нижнего Новгорода, где расположен суши-бар, поступило в пятницу в 9.13. По предварительным данным, под завалами находятся два человека. Всего из здания эвакуировано 68 человек. Причина произошедшего устанавливается. Региональный СУСК возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).
Разбор завалов на месте взрыва в жилом доме на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
11:15Сказано в эфире
"Выбило дверь от взрывной волны". Очевидец о ЧП в Нижнем Новгороде
"По уточненной информации, количество пострадавших в результате хлопка газовоздушной смеси увеличилось до двух человек: пострадал мужчина 1978 года рождения. Он доставлен в травмпункт. Кроме того, пострадала женщина, ее личность устанавливается. Пострадавшая доставлена в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате происшествия нарушено остекление первого и второго этажей дома, повреждено более 100 оконных проемов.
На месте происшествия был развернут подвижный пункт управления ГУ МЧС России по Нижегородской области.
"В настоящее время аварийно-спасательные работы на месте происшествия продолжаются. Предпринимаются действия по спасению из-под завалов женщины, которая была обнаружена ранее. Также ведутся поиски еще одной женщины", - подчеркивается в сообщении.
В ликвидации последствий данного происшествия задействованы Приволжский поисково-спасательный отряд МЧС России, а также сотрудники Специализированной пожарно-спасательной части.
Работа спасательных бригад на месте взрыва в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
10:19
Опубликовано видео с места взрыва в Нижнем Новгороде
 
РоссияНижний НовгородМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Нижегородская областьПроисшествия
 
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