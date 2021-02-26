https://ria.ru/20210226/posol-1599023399.html

Посол Венесуэлы в ЕС прокомментировала свой статус персоны нон грата

Посол Венесуэлы в ЕС прокомментировала свой статус персоны нон грата

Глава дипмиссии Венесуэлы в ЕС Клаудиа Салерно Кальдера после объявления ее персоной нон грата заявила, что выстраивала прагматичные отношения с ЕС на основе... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T02:35

2021-02-26T02:35

2021-02-26T02:36

мехико

хорхе арреаса

николас мадуро

евросоюз

венесуэла

каракас

в мире

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МЕХИКО, 26 фев - РИА Новости. Глава дипмиссии Венесуэлы в ЕС Клаудиа Салерно Кальдера после объявления ее персоной нон грата заявила, что выстраивала прагматичные отношения с ЕС на основе уважения, но суверенитет страны не может являться предметом торга.Ранее Европейский союз объявил Салерно Кальдера персоной нон грата в ответ на решение Каракаса о высылке посла ЕС после введения очередных санкций в отношении южноамериканской страны.Глава венесуэльского МИД Хорхе Арреаса поблагодарил дипломата за профессиональную работу, соблюдение конвенций и постановлений ЕС, назвав ее примером боливарианской дипломатии мира.Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил ранее, что страна никогда больше не пойдет на сделки или диалог с Евросоюзом, если он не изменит санкционную политику.Европейский союз 22 февраля расширил санкционный список по Венесуэле, включив в него высокопоставленных военных, членов Национального избирательного совета и депутатов нового состава парламента, "за их роль в действиях и решениях, подрывающих демократию и верховенство закона в стране, а также за серьезные нарушения прав человека". В ответ Венесуэла объявила главу дипмиссии ЕС в стране персоной нон грата и дала ей 72 часа, чтобы покинуть страну.

https://ria.ru/20210218/diplomatiya-1598052604.html

мехико

венесуэла

каракас

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мехико, хорхе арреаса, николас мадуро, евросоюз, венесуэла, каракас, в мире