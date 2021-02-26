Посол Венесуэлы в ЕС прокомментировала свой статус персоны нон грата
02:35 26.02.2021 (обновлено: 02:36 26.02.2021)
МЕХИКО, 26 фев - РИА Новости. Глава дипмиссии Венесуэлы в ЕС Клаудиа Салерно Кальдера после объявления ее персоной нон грата заявила, что выстраивала прагматичные отношения с ЕС на основе уважения, но суверенитет страны не может являться предметом торга.
Ранее Европейский союз объявил Салерно Кальдера персоной нон грата в ответ на решение Каракаса о высылке посла ЕС после введения очередных санкций в отношении южноамериканской страны.
"Я гордая дочь Симона Боливара. Я защищала Венесуэлу, трезво и уважительно управляя отношениями с Европейским союзом. Но независимостью и суверенитетом нашей страны не торгуют. Венесуэла уважает себя", - написала дипломат в своем аккаунте в Twitter.
Глава венесуэльского МИД Хорхе Арреаса поблагодарил дипломата за профессиональную работу, соблюдение конвенций и постановлений ЕС, назвав ее примером боливарианской дипломатии мира.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил ранее, что страна никогда больше не пойдет на сделки или диалог с Евросоюзом, если он не изменит санкционную политику.
Европейский союз 22 февраля расширил санкционный список по Венесуэле, включив в него высокопоставленных военных, членов Национального избирательного совета и депутатов нового состава парламента, "за их роль в действиях и решениях, подрывающих демократию и верховенство закона в стране, а также за серьезные нарушения прав человека". В ответ Венесуэла объявила главу дипмиссии ЕС в стране персоной нон грата и дала ей 72 часа, чтобы покинуть страну.
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