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В Ингушетии задержали экс-главу МВД Погорова
В Ингушетии задержали экс-главу МВД Погорова
Бывшего министра внутренних дел Ингушетии Ахмеда Погорова задержали в Назрани по уголовному делу о нападении на силовиков, сообщили в СК. РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T19:53
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россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Бывшего министра внутренних дел Ингушетии Ахмеда Погорова задержали в Назрани по уголовному делу о нападении на силовиков, сообщили в СК.Экс-чиновник с 2019 года находился в межгосударственном розыске и был заочно арестован. Его обвиняют по статье "Организация применения насилия в отношении представителей власти".По данным следствия, 26 марта 2019 года в Магасе прошел согласованный с властями митинг. Однако его участники не разошлись, и мероприятие, уже несогласованное, продолжилось на следующий день. Протестующие нападали на силовиков, более 60 правоохранителей получили травмы, в том числе опасные для жизни.За совершение преступлений задержаны 47 человек. За время расследования уголовного дела в отдельное производство выделили и направили в суд с обвинительными заключениями уголовные дела против 42 обвиняемых.В отношении 33 человек вынесли обвинительные приговоры.
https://ria.ru/20210126/moskva-1594621758.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

В Ингушетии задержали экс-главу МВД Погорова

19:53 26.02.2021 (обновлено: 20:58 26.02.2021)
 
© Фото : СК РФЗадержание Ахмеда Погорова
Задержание Ахмеда Погорова - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© Фото : СК РФ
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Бывшего министра внутренних дел Ингушетии Ахмеда Погорова задержали в Назрани по уголовному делу о нападении на силовиков, сообщили в СК.
Экс-чиновник с 2019 года находился в межгосударственном розыске и был заочно арестован. Его обвиняют по статье "Организация применения насилия в отношении представителей власти".
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Экс-главу подразделения УФСКН по Москве задержали за торговлю наркотиками
По данным следствия, 26 марта 2019 года в Магасе прошел согласованный с властями митинг. Однако его участники не разошлись, и мероприятие, уже несогласованное, продолжилось на следующий день. Протестующие нападали на силовиков, более 60 правоохранителей получили травмы, в том числе опасные для жизни.
"Погоров, как полагает следствие, являлся одним из активных участников несогласованного публичного мероприятия и организатором применения насилия в отношении представителей власти 27 марта", — добавили в СК.
За совершение преступлений задержаны 47 человек. За время расследования уголовного дела в отдельное производство выделили и направили в суд с обвинительными заключениями уголовные дела против 42 обвиняемых.
В отношении 33 человек вынесли обвинительные приговоры.
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