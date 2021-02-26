https://ria.ru/20210226/pogorov-1599169560.html

В Ингушетии задержали экс-главу МВД Погорова

В Ингушетии задержали экс-главу МВД Погорова

Бывшего министра внутренних дел Ингушетии Ахмеда Погорова задержали в Назрани по уголовному делу о нападении на силовиков, сообщили в СК. РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T19:53

2021-02-26T19:53

2021-02-26T20:58

россия

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Бывшего министра внутренних дел Ингушетии Ахмеда Погорова задержали в Назрани по уголовному делу о нападении на силовиков, сообщили в СК.Экс-чиновник с 2019 года находился в межгосударственном розыске и был заочно арестован. Его обвиняют по статье "Организация применения насилия в отношении представителей власти".По данным следствия, 26 марта 2019 года в Магасе прошел согласованный с властями митинг. Однако его участники не разошлись, и мероприятие, уже несогласованное, продолжилось на следующий день. Протестующие нападали на силовиков, более 60 правоохранителей получили травмы, в том числе опасные для жизни.За совершение преступлений задержаны 47 человек. За время расследования уголовного дела в отдельное производство выделили и направили в суд с обвинительными заключениями уголовные дела против 42 обвиняемых.В отношении 33 человек вынесли обвинительные приговоры.

https://ria.ru/20210126/moskva-1594621758.html

https://ria.ru/20201209/zaderzhanie-1588416052.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия