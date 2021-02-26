Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210226/pogoda-1599136892.html
Москвичам рассказали о погоде в выходные
Москвичам рассказали о погоде в выходные
Днем в субботу в Москве дождь перейдет в снег, а на дорогах и тротуарах станет скользко - образуется гололедица, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T17:08
2021-02-26T17:18
евгений тишковец
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599112404_0:0:2733:1537_1920x0_80_0_0_bd2822b3520a28ad28a166bec191dd89.jpg
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Днем в субботу в Москве дождь перейдет в снег, а на дорогах и тротуарах станет скользко - образуется гололедица, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.В середине февраля в Москве наблюдались аномальные морозы, а в четверг началось резкое потепление. В пятницу температура воздуха в столице поднялась до рекордных плюс 6,4 градуса.
https://radiosputnik.ria.ru/20210224/moroz-1598841680.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599112404_568:0:2733:1624_1920x0_80_0_0_829a50cda09c6d9d6cf0b708a7356807.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евгений тишковец, москва, общество

Москвичам рассказали о погоде в выходные

17:08 26.02.2021 (обновлено: 17:18 26.02.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМужчина на одной из улиц в Москве
Мужчина на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Днем в субботу в Москве дождь перейдет в снег, а на дорогах и тротуарах станет скользко - образуется гололедица, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
В середине февраля в Москве наблюдались аномальные морозы, а в четверг началось резкое потепление. В пятницу температура воздуха в столице поднялась до рекордных плюс 6,4 градуса.
Аномально холодная погода на улицах города Томска - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
24 февраля, 20:28Сказано в эфире
"Не могут выехать ". Жительница Челябинска об аномальной погоде в области
"В субботу синоптическая ситуация обусловится влиянием и прохождением холодного атмосферного фронта, из-за чего ночная температура понизится до околонулевых значений, а днем столбики термометров и вовсе опустятся в слабый минус. Это значит, что дождь перейдет в скоротечные заряды снега, а на дорогах и на тротуарах станет скользко - образуется гололедица", - рассказал синоптик.
 
Евгений ТишковецМоскваОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:42Сенатор Цеков предложил учредить день деоккупации Крыма
05:25Пушков предостерег Байдена от повторения ошибок Обамы насчет России
04:43В Каталонии на акции в поддержку рэпера задержали семь человек
04:27Приморца обвинили в публикации фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка"
04:10Названы самые полезные и опасные для здоровья фрукты
04:00Врач рассказал, о каких болезнях предупреждают ночные кошмары
03:45Уругвай готов закупать российскую вакцину "Спутник V"
03:43Байден пообещал Саудовской Аравии "новые правила" в политике
03:41Названы "суперпродукты" для продления жизни
03:14"Роскосмос" может запустить спутники "Экспресс" раньше плана
02:53В Швейцарии не менее 16 человек умерли после вакцинации от COVID-19
02:32Венесуэла назвала удар США по Сирии "возвращением к бесконечной войне"
02:21Турчинов обвинил Украину в "финансировании" России
02:19Ортопед-травматолог рассказал, почему меняется форма стопы
02:19Финансист рассказал, как создать пассивный доход без глупых ошибок
01:44В Литве мужчина умер через несколько минут после прививки от коронавируса
01:40Премьер Черногории поблагодарил Россию за вакцину "Спутник V"
01:25Байден обратился к Ирану с предупреждением после удара в Сирии
01:14В США порекомендовали к применению вакцину Johnson & Johnson от COVID-19
01:12Психолог определила портрет опасных просителей денег взаймы
Лента новостейМолния