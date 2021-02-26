https://ria.ru/20210226/pogoda-1599136892.html

Москвичам рассказали о погоде в выходные

Москвичам рассказали о погоде в выходные

Днем в субботу в Москве дождь перейдет в снег, а на дорогах и тротуарах станет скользко - образуется гололедица, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T17:08

2021-02-26T17:08

2021-02-26T17:18

евгений тишковец

москва

общество

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Днем в субботу в Москве дождь перейдет в снег, а на дорогах и тротуарах станет скользко - образуется гололедица, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.В середине февраля в Москве наблюдались аномальные морозы, а в четверг началось резкое потепление. В пятницу температура воздуха в столице поднялась до рекордных плюс 6,4 градуса.

https://radiosputnik.ria.ru/20210224/moroz-1598841680.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений тишковец, москва, общество