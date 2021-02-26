https://ria.ru/20210226/pogoda-1599136892.html
Москвичам рассказали о погоде в выходные
Москвичам рассказали о погоде в выходные
Днем в субботу в Москве дождь перейдет в снег, а на дорогах и тротуарах станет скользко - образуется гололедица, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T17:08
2021-02-26T17:08
2021-02-26T17:18
евгений тишковец
москва
общество
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Днем в субботу в Москве дождь перейдет в снег, а на дорогах и тротуарах станет скользко - образуется гололедица, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.В середине февраля в Москве наблюдались аномальные морозы, а в четверг началось резкое потепление. В пятницу температура воздуха в столице поднялась до рекордных плюс 6,4 градуса.
https://radiosputnik.ria.ru/20210224/moroz-1598841680.html
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евгений тишковец, москва, общество