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В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за гололедицы и ветра, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T08:36
2021-02-26T08:40
погода
гидрометцентр
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за гололедицы и ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Жёлтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение о ветре порывами до 15 метров в секунду действует в Москве и области сутки - с 9.00 26 февраля до 9.00 27 февраля. Предупреждение о гололедице действует в столице до 22 часов субботы, в Подмосковье - до полудня субботы.
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погода, гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

08:36 26.02.2021 (обновлено: 08:40 26.02.2021)
 
© РИА НовостиГололедица. Архивное фото
Гололедица. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за гололедицы и ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
"Жёлтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Предупреждение о ветре порывами до 15 метров в секунду действует в Москве и области сутки - с 9.00 26 февраля до 9.00 27 февраля. Предупреждение о гололедице действует в столице до 22 часов субботы, в Подмосковье - до полудня субботы.
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ПогодаГидрометцентрМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
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