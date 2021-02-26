https://ria.ru/20210226/pogoda-1599033290.html

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за гололедицы и ветра, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T08:36

2021-02-26T08:36

2021-02-26T08:40

погода

гидрометцентр

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за гололедицы и ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Жёлтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение о ветре порывами до 15 метров в секунду действует в Москве и области сутки - с 9.00 26 февраля до 9.00 27 февраля. Предупреждение о гололедице действует в столице до 22 часов субботы, в Подмосковье - до полудня субботы.

https://ria.ru/20210226/avto-1599025028.html

москва

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество