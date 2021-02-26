Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210226/pogoda-1599030365.html
Москвичам рассказали о рекордно теплой погоде в пятницу
Москвичам рассказали о рекордно теплой погоде в пятницу
Рекордно теплая погода, моросящий дождь и низкое давление ожидаются в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T07:54
2021-02-26T07:54
россия
александр синенков
погода
центр "фобос"
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598334621_28:585:2629:2048_1920x0_80_0_0_d6d3332f8ff98686591b3127329712d9.jpg
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Рекордно теплая погода, моросящий дождь и низкое давление ожидаются в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Мы ожидаем преимущественно облачную погоду, временами небольшие осадки в виде моросящего дождя, температура максимальная в столице плюс 4 - плюс 6, по области плюс 2 - плюс 7. Возможно повторение температурного рекорда 1990 года, когда было почти плюс 6 градусов", - сказал Синенков.По словам синоптика, ожидается западный ветер, со скоростью 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление понизится до 736 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20210225/pogoda-1598934910.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598334621_726:699:2525:2048_1920x0_80_0_0_8ed93fc323d61a698bd0efd58120d3df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, александр синенков, погода, центр "фобос", москва, общество

Москвичам рассказали о рекордно теплой погоде в пятницу

07:54 26.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДевушки на Красной площади в Москве
Девушки на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Рекордно теплая погода, моросящий дождь и низкое давление ожидаются в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Мы ожидаем преимущественно облачную погоду, временами небольшие осадки в виде моросящего дождя, температура максимальная в столице плюс 4 - плюс 6, по области плюс 2 - плюс 7. Возможно повторение температурного рекорда 1990 года, когда было почти плюс 6 градусов", - сказал Синенков.
По словам синоптика, ожидается западный ветер, со скоростью 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление понизится до 736 миллиметров ртутного столба.
Уборка снега на Поклонной горе в Москве - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
Вчера, 15:03
Москвичам рассказали, когда ждать весну
 
РоссияАлександр СиненковПогодаЦентр "Фобос"МоскваОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:06Людей под завалами кафе в Нижнем Новгороде больше нет
14:03Twitter не разъяснил, почему заблокировал аккаунты клуба "Валдай"
14:03Лавров оценил ситуацию в Афганистане
14:01Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 87 копеек
13:55Россия направила ноту протеста в МИД Латвии
13:53В ГД прокомментировали сообщения о награде ФБР за сведения о россиянине
13:49Захарова прокомментировала появление термина "внутренние террористы"
13:44Порошенко назвал "исторические причины" потери Крыма
13:42Посольство в КНДР сообщило подробности возвращения дипломатов на дрезине
13:42Toyota отзывает более трех тысяч автомобилей в России
13:39В Минобороны Армении объяснили полеты военной авиации над Ереваном
13:36Польша повысила возраст применения вакцины AstraZeneca
13:36Чернышенко назначили главой Координационного центра правительства
13:35В Ираке заявили об отсутствии жертв при авиаударе США по Сирии
13:31Навального этапировали в колонию
13:30В монастыре на Урале искали подозреваемого в убийстве трех человек
13:30Сенатор Пушков прокомментировал авиаудары США по Сирии
13:29Генпрокуратура Армении изучает требование об отставке правительства
13:28Оппозиция обратилась к президенту Армении с просьбой принять делегацию
13:22В МИД назвали блокировку аккаунтов в Twitter абсурдной
Лента новостейМолния