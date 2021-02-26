https://ria.ru/20210226/pogoda-1599030365.html

Москвичам рассказали о рекордно теплой погоде в пятницу

Москвичам рассказали о рекордно теплой погоде в пятницу

Рекордно теплая погода, моросящий дождь и низкое давление ожидаются в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T07:54

2021-02-26T07:54

2021-02-26T07:54

россия

александр синенков

погода

центр "фобос"

москва

общество

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Рекордно теплая погода, моросящий дождь и низкое давление ожидаются в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Мы ожидаем преимущественно облачную погоду, временами небольшие осадки в виде моросящего дождя, температура максимальная в столице плюс 4 - плюс 6, по области плюс 2 - плюс 7. Возможно повторение температурного рекорда 1990 года, когда было почти плюс 6 градусов", - сказал Синенков.По словам синоптика, ожидается западный ветер, со скоростью 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление понизится до 736 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20210225/pogoda-1598934910.html

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россия, александр синенков, погода, центр "фобос", москва, общество