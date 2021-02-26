https://ria.ru/20210226/podrostki-1599031846.html

В Улан-Удэ арестовали водителя Lexus после ДТП, где погибли подростки

В Улан-Удэ арестовали водителя Lexus после ДТП, где погибли подростки

Железнодорожный районный суд арестовал на два месяца подозреваемого в совершении резонансного ДТП с Lexus в Улан-Удэ, в котором погибли два пятнадцатилетних... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T08:18

2021-02-26T08:18

2021-02-26T08:18

россия

lexus

следственный комитет россии (ск рф)

улан-удэ

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 26 фев - РИА Новости. Железнодорожный районный суд арестовал на два месяца подозреваемого в совершении резонансного ДТП с Lexus в Улан-Удэ, в котором погибли два пятнадцатилетних подростка, сообщает пресс-служба суда.Ранее МВД сообщило, что во вторник во время движения по улице Революции в Улан-Удэ внедорожник наехал на несовершеннолетних юношу и девушку, сбил их и скрылся с места аварии. В результате инцидента подростки погибли, подозреваемый был задержан. Выяснилось, что он был ранее судим. По данному факту СК Бурятии возбудил уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее смерть двух лиц, сопряженное с оставлением места происшествия)По предварительным данным СК, задержанный незадолго до дорожно-транспортного происшествия угнал автомобиль у своего родственника. В настоящее время по уголовному делу сформирована следственная группа. У подозреваемого мужчины взяты необходимые образцы для проведения медицинских исследований на предмет наличия спирта или наркотиков в организме.

https://ria.ru/20210224/dtp-1598708990.html

россия

улан-удэ

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россия, lexus, следственный комитет россии (ск рф), улан-удэ, происшествия