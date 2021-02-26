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В Улан-Удэ арестовали водителя Lexus после ДТП, где погибли подростки
В Улан-Удэ арестовали водителя Lexus после ДТП, где погибли подростки
Железнодорожный районный суд арестовал на два месяца подозреваемого в совершении резонансного ДТП с Lexus в Улан-Удэ, в котором погибли два пятнадцатилетних... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T08:18
2021-02-26T08:18
россия
lexus
следственный комитет россии (ск рф)
улан-удэ
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 26 фев - РИА Новости. Железнодорожный районный суд арестовал на два месяца подозреваемого в совершении резонансного ДТП с Lexus в Улан-Удэ, в котором погибли два пятнадцатилетних подростка, сообщает пресс-служба суда.Ранее МВД сообщило, что во вторник во время движения по улице Революции в Улан-Удэ внедорожник наехал на несовершеннолетних юношу и девушку, сбил их и скрылся с места аварии. В результате инцидента подростки погибли, подозреваемый был задержан. Выяснилось, что он был ранее судим. По данному факту СК Бурятии возбудил уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее смерть двух лиц, сопряженное с оставлением места происшествия)По предварительным данным СК, задержанный незадолго до дорожно-транспортного происшествия угнал автомобиль у своего родственника. В настоящее время по уголовному делу сформирована следственная группа. У подозреваемого мужчины взяты необходимые образцы для проведения медицинских исследований на предмет наличия спирта или наркотиков в организме.
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россия
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россия, lexus, следственный комитет россии (ск рф), улан-удэ, происшествия

В Улан-Удэ арестовали водителя Lexus после ДТП, где погибли подростки

08:18 26.02.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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КРАСНОЯРСК, 26 фев - РИА Новости. Железнодорожный районный суд арестовал на два месяца подозреваемого в совершении резонансного ДТП с Lexus в Улан-Удэ, в котором погибли два пятнадцатилетних подростка, сообщает пресс-служба суда.
Ранее МВД сообщило, что во вторник во время движения по улице Революции в Улан-Удэ внедорожник наехал на несовершеннолетних юношу и девушку, сбил их и скрылся с места аварии. В результате инцидента подростки погибли, подозреваемый был задержан. Выяснилось, что он был ранее судим. По данному факту СК Бурятии возбудил уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее смерть двух лиц, сопряженное с оставлением места происшествия)
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"Постановлением Железнодорожного районного суда... удовлетворено ходатайство органов предварительного следствия об избрании гражданину Ц., обвиняемому по части 1 статьи 166, пунктам "а", "б" части 6 статьи 264 УК РФ, меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, а именно до 23 апреля 2021 года ", - говорится в сообщении.
По предварительным данным СК, задержанный незадолго до дорожно-транспортного происшествия угнал автомобиль у своего родственника. В настоящее время по уголовному делу сформирована следственная группа. У подозреваемого мужчины взяты необходимые образцы для проведения медицинских исследований на предмет наличия спирта или наркотиков в организме.
 
РоссияLexusСледственный комитет России (СК РФ)Улан-УдэПроисшествия
 
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