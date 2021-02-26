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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210226/podmoskove-1599085757.html
Использование БПЛА разрешат в Подмосковье
Использование БПЛА разрешат в Подмосковье
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) смогут выполнять полеты на территории Московской области начиная со II квартала 2021 года, говорится в сообщении... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T13:37
2021-02-26T13:37
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) смогут выполнять полеты на территории Московской области начиная со II квартала 2021 года, говорится в сообщении министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.В пятницу региональный Минтранс совместно с министерством государственного управления, информационных технологий и связи региона приняли настройки новой муниципальной услуги по выдаче разрешений на полеты беспилотников и выполнение других авиационных работ над территорией области."В ближайшее время новой услугой смогут воспользоваться как физические лица, индивидуальные предприниматели, так и юридические лица. Пилотные городские округа, где услуга будут запущена раньше всех, будут выбраны в I квартале 2021 года. Во II квартале 2021 года планируется запустить услугу в промышленную эксплуатацию. Срок предоставления услуги — 11 дней", - говорится в сообщении.Заявку на разрешение выполнения авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полётов воздушных судов, полётов беспилотных летательных аппаратов, подъёма привязанных аэростатов над территорией муниципалитетов, посадку на площадки, расположенные в границах городских округов области, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации можно будет подать на региональном портале госуслуг.
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московская область (подмосковье)

Использование БПЛА разрешат в Подмосковье

13:37 26.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкКвадрокоптер на съемке в Московской области
Квадрокоптер на съемке в Московской области - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) смогут выполнять полеты на территории Московской области начиная со II квартала 2021 года, говорится в сообщении министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
В пятницу региональный Минтранс совместно с министерством государственного управления, информационных технологий и связи региона приняли настройки новой муниципальной услуги по выдаче разрешений на полеты беспилотников и выполнение других авиационных работ над территорией области.
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"В ближайшее время новой услугой смогут воспользоваться как физические лица, индивидуальные предприниматели, так и юридические лица. Пилотные городские округа, где услуга будут запущена раньше всех, будут выбраны в I квартале 2021 года. Во II квартале 2021 года планируется запустить услугу в промышленную эксплуатацию. Срок предоставления услуги — 11 дней", - говорится в сообщении.
Заявку на разрешение выполнения авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полётов воздушных судов, полётов беспилотных летательных аппаратов, подъёма привязанных аэростатов над территорией муниципалитетов, посадку на площадки, расположенные в границах городских округов области, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации можно будет подать на региональном портале госуслуг.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
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