https://ria.ru/20210226/podmoskove-1599085757.html

Использование БПЛА разрешат в Подмосковье

Использование БПЛА разрешат в Подмосковье

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) смогут выполнять полеты на территории Московской области начиная со II квартала 2021 года, говорится в сообщении... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T13:37

2021-02-26T13:37

2021-02-26T13:37

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) смогут выполнять полеты на территории Московской области начиная со II квартала 2021 года, говорится в сообщении министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.В пятницу региональный Минтранс совместно с министерством государственного управления, информационных технологий и связи региона приняли настройки новой муниципальной услуги по выдаче разрешений на полеты беспилотников и выполнение других авиационных работ над территорией области."В ближайшее время новой услугой смогут воспользоваться как физические лица, индивидуальные предприниматели, так и юридические лица. Пилотные городские округа, где услуга будут запущена раньше всех, будут выбраны в I квартале 2021 года. Во II квартале 2021 года планируется запустить услугу в промышленную эксплуатацию. Срок предоставления услуги — 11 дней", - говорится в сообщении.Заявку на разрешение выполнения авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полётов воздушных судов, полётов беспилотных летательных аппаратов, подъёма привязанных аэростатов над территорией муниципалитетов, посадку на площадки, расположенные в границах городских округов области, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации можно будет подать на региональном портале госуслуг.

https://ria.ru/20210225/fandomaty-1599000905.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)