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Депутат Госдумы выступил за плоскую шкалу взносов в Пенсионный фонд
Депутат Госдумы выступил за плоскую шкалу взносов в Пенсионный фонд
Глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, член фракции ЛДПР Ярослав Нилов выступил за плоскую шкалу взносов в Пенсионный фонд... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T16:06
2021-02-26T16:06
россия
ярослав нилов
андрей исаев
пенсионный фонд рф
лдпр
госдума рф
общество
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, член фракции ЛДПР Ярослав Нилов выступил за плоскую шкалу взносов в Пенсионный фонд России и сообщил, что такая инициатива уже вносилась в Госдуму, но была отклонена.Ранее пресс-служба объединенной партии "Справедливая Россия – За правду" сообщила о разработанном законопроекте о введении плоской шкалы взносов в ПФР и отмене ставки в 10% для высоких доходов, проект направлен на получение отзыва в правительство России. Предполагается, что все россияне будут платить в ПФР одинаково – по 22%.Как сообщил РИА Новости в пятницу Нилов, с подобной инициативой несколько лет назад уже выступала фракция ЛДПР, однако проект поддержки в Госдуме не нашел. "Мы в ЛДПР настаивали и настаиваем, чтобы у нас была плоская шкала, так как это позволит наполнять бюджет Пенсионного фонда, а это одновременно позволит дополнительно индексировать пенсии гражданам, и только так можно обеспечивать рост пенсий в соответствии с действующим пенсионным законодательством", - отметил глава комитета.Он также пояснил, что до внесения изменений в пенсионное законодательство в 2018 году такая норма была. "Но она была заморожена, и действовал порядок: 22% до взноса облагаемой суммы и 10% - после. Во время "пенсионной реформы" такую вот регрессивную шкалу узаконили", - заметил он.Во фракции "Единая Россия", в свою очередь, инициативу объединенной СР прокомментировать не смогли. "Я не видел, я не могу сейчас прокомментировать", - сказал РИА Новости первый замруководителя думской фракции единороссов Андрей Исаев.
https://ria.ru/20210226/gosuslugi-1599037292.html
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россия, ярослав нилов, андрей исаев, пенсионный фонд рф, лдпр, госдума рф, общество

Депутат Госдумы выступил за плоскую шкалу взносов в Пенсионный фонд

16:06 26.02.2021
 
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов
Председатель комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, член фракции ЛДПР Ярослав Нилов выступил за плоскую шкалу взносов в Пенсионный фонд России и сообщил, что такая инициатива уже вносилась в Госдуму, но была отклонена.
Ранее пресс-служба объединенной партии "Справедливая Россия – За правду" сообщила о разработанном законопроекте о введении плоской шкалы взносов в ПФР и отмене ставки в 10% для высоких доходов, проект направлен на получение отзыва в правительство России. Предполагается, что все россияне будут платить в ПФР одинаково – по 22%.
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Как сообщил РИА Новости в пятницу Нилов, с подобной инициативой несколько лет назад уже выступала фракция ЛДПР, однако проект поддержки в Госдуме не нашел. "Мы в ЛДПР настаивали и настаиваем, чтобы у нас была плоская шкала, так как это позволит наполнять бюджет Пенсионного фонда, а это одновременно позволит дополнительно индексировать пенсии гражданам, и только так можно обеспечивать рост пенсий в соответствии с действующим пенсионным законодательством", - отметил глава комитета.
Он также пояснил, что до внесения изменений в пенсионное законодательство в 2018 году такая норма была. "Но она была заморожена, и действовал порядок: 22% до взноса облагаемой суммы и 10% - после. Во время "пенсионной реформы" такую вот регрессивную шкалу узаконили", - заметил он.
Во фракции "Единая Россия", в свою очередь, инициативу объединенной СР прокомментировать не смогли. "Я не видел, я не могу сейчас прокомментировать", - сказал РИА Новости первый замруководителя думской фракции единороссов Андрей Исаев.
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РоссияЯрослав НиловАндрей ИсаевПенсионный фонд РФЛДПРГосдума РФОбщество
 
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