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https://ria.ru/20210226/pamyatnik-1599046341.html
Более 250 тысяч москвичей проголосовали за выбор памятника на Лубянке
Более 250 тысяч москвичей проголосовали за выбор памятника на Лубянке
Почти четверть миллиона москвичей уже приняли участие в голосовании за установку памятника на Лубянке согласно данным портала "Активный гражданин". Спустя сутки РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T10:31
2021-02-26T13:16
культура
россия
музеон
александр невский
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
феликс дзержинский
евгений герасимов
дзержинский
общество
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Почти четверть миллиона москвичей уже приняли участие в голосовании за установку памятника на Лубянке согласно данным портала "Активный гражданин". Спустя сутки по-прежнему лидирует Александр Невский.Опрос начался накануне и продлится до 5 марта на нескольких площадках, его участники выбирают между памятниками Феликсу Дзержинскому и Александру Невскому.По данным на 10:00 26 февраля, всего в проголосовали 247 799 человек, более 129 тысяч москвичей поддержали установку памятника Невскому (52 процента), за Дзержинского отдали голоса более 118 тысяч (48 процентов).Ранее некоторые писатели, блогеры и журналисты подписали обращение к столичным властям о возвращении на Лубянку памятника Дзержинскому. Глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявил, что решение о возращении памятника надо принимать с учетом мнения москвичей.Памятник Дзержинскому — основателю и первому руководителю ВЧК (из которой впоследствии вырастут НКВД и КГБ) — появился на Лубянской площади в 1958 году. Здесь с 20-х годов находилось здание ВЧК, которое сейчас принадлежит ФСБ. Памятник демонтировали в августе 1991 года после провала госпереворота, организованного Государственным комитетом по чрезвычайному положению, в который входил в том числе председатель КГБ Владимир Крючков. Сейчас монумент можно увидеть в московском парке "Музеон" на Крымской набережной.
https://ria.ru/20210226/zyuganov-1599041238.html
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россия, музеон, александр невский, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), феликс дзержинский, евгений герасимов, дзержинский, общество

Более 250 тысяч москвичей проголосовали за выбор памятника на Лубянке

10:31 26.02.2021 (обновлено: 13:16 26.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПамятник Ф.Э.Дзержинскому на Лубянской площади
Памятник Ф.Э.Дзержинскому на Лубянской площади - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Почти четверть миллиона москвичей уже приняли участие в голосовании за установку памятника на Лубянке согласно данным портала "Активный гражданин". Спустя сутки по-прежнему лидирует Александр Невский.
Опрос начался накануне и продлится до 5 марта на нескольких площадках, его участники выбирают между памятниками Феликсу Дзержинскому и Александру Невскому.
Руководитель фракции политической партии Коммунистическая партия РФ в Госдуме РФ Геннадий Зюганов во время парламентских слушаний - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
09:56
Зюганов считает, что памятник Дзержинскому нужно вернуть на Лубянку
По данным на 10:00 26 февраля, всего в проголосовали 247 799 человек, более 129 тысяч москвичей поддержали установку памятника Невскому (52 процента), за Дзержинского отдали голоса более 118 тысяч (48 процентов).
Ранее некоторые писатели, блогеры и журналисты подписали обращение к столичным властям о возвращении на Лубянку памятника Дзержинскому. Глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявил, что решение о возращении памятника надо принимать с учетом мнения москвичей.
Памятник Александру Невскому в Калининграде - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
Вчера, 16:17Религия и мировоззрение
Памятник Невскому был бы более органичен на Лубянке, считает политолог
Памятник Дзержинскому — основателю и первому руководителю ВЧК (из которой впоследствии вырастут НКВД и КГБ) — появился на Лубянской площади в 1958 году. Здесь с 20-х годов находилось здание ВЧК, которое сейчас принадлежит ФСБ. Памятник демонтировали в августе 1991 года после провала госпереворота, организованного Государственным комитетом по чрезвычайному положению, в который входил в том числе председатель КГБ Владимир Крючков. Сейчас монумент можно увидеть в московском парке "Музеон" на Крымской набережной.
 
КультураРоссияМузеонАлександр НевскийФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Феликс ДзержинскийЕвгений ГерасимовДзержинскийОбщество
 
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