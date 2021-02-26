https://ria.ru/20210226/pamyatnik-1599046341.html

Более 250 тысяч москвичей проголосовали за выбор памятника на Лубянке

Более 250 тысяч москвичей проголосовали за выбор памятника на Лубянке

Почти четверть миллиона москвичей уже приняли участие в голосовании за установку памятника на Лубянке согласно данным портала "Активный гражданин". Спустя сутки РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T10:31

2021-02-26T10:31

2021-02-26T13:16

культура

россия

музеон

александр невский

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

феликс дзержинский

евгений герасимов

дзержинский

общество

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Почти четверть миллиона москвичей уже приняли участие в голосовании за установку памятника на Лубянке согласно данным портала "Активный гражданин". Спустя сутки по-прежнему лидирует Александр Невский.Опрос начался накануне и продлится до 5 марта на нескольких площадках, его участники выбирают между памятниками Феликсу Дзержинскому и Александру Невскому.По данным на 10:00 26 февраля, всего в проголосовали 247 799 человек, более 129 тысяч москвичей поддержали установку памятника Невскому (52 процента), за Дзержинского отдали голоса более 118 тысяч (48 процентов).Ранее некоторые писатели, блогеры и журналисты подписали обращение к столичным властям о возвращении на Лубянку памятника Дзержинскому. Глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявил, что решение о возращении памятника надо принимать с учетом мнения москвичей.Памятник Дзержинскому — основателю и первому руководителю ВЧК (из которой впоследствии вырастут НКВД и КГБ) — появился на Лубянской площади в 1958 году. Здесь с 20-х годов находилось здание ВЧК, которое сейчас принадлежит ФСБ. Памятник демонтировали в августе 1991 года после провала госпереворота, организованного Государственным комитетом по чрезвычайному положению, в который входил в том числе председатель КГБ Владимир Крючков. Сейчас монумент можно увидеть в московском парке "Музеон" на Крымской набережной.

https://ria.ru/20210226/zyuganov-1599041238.html

https://ria.ru/20210225/nevskiy-1598953850.html

россия

дзержинский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, музеон, александр невский, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), феликс дзержинский, евгений герасимов, дзержинский, общество