https://ria.ru/20210226/ottepel-1599167701.html

Коммунальщики Москвы продолжат работать в усиленном режиме из-за оттепели

Коммунальщики Москвы продолжат работать в усиленном режиме из-за оттепели

Усиленная работа коммунальных служб по очистке Москвы от снега и устранению последствий таяния продолжится в столице и в следующие сутки, сообщил журналистам в... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T19:44

2021-02-26T19:44

2021-02-26T19:44

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Усиленная работа коммунальных служб по очистке Москвы от снега и устранению последствий таяния продолжится в столице и в следующие сутки, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Он отметил, что городские службы были готовы к работе в таких условиях, в настоящий момент около 2 тысяч человек и 400 единиц техники работают в городе, устраняя последствия таяния снега. Они дежурят в местах, где могут быть подтопления."Эта работа с учётом погодных явлений будет продолжена и в последующие сутки. Мы бригады эти перевели на круглосуточный режим работы",- сказал Бирюков.По его словам, поступило не много заявок по скоплениям воды.По его словам, помимо этого в городе продолжается работа по вывозу снега и очистке крыш.Заммэра подчеркнул, что сил, средств и ресурсов достаточно, чтобы справиться с работой.

https://radiosputnik.ria.ru/20210226/sugroby-1599154769.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва