Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20210226/ottepel-1599167701.html
Коммунальщики Москвы продолжат работать в усиленном режиме из-за оттепели
Коммунальщики Москвы продолжат работать в усиленном режиме из-за оттепели
Усиленная работа коммунальных служб по очистке Москвы от снега и устранению последствий таяния продолжится в столице и в следующие сутки, сообщил журналистам в... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T19:44
2021-02-26T19:44
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/138293/06/1382930657_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_be80ab88812767998de8e97d0b481f09.jpg
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Усиленная работа коммунальных служб по очистке Москвы от снега и устранению последствий таяния продолжится в столице и в следующие сутки, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Он отметил, что городские службы были готовы к работе в таких условиях, в настоящий момент около 2 тысяч человек и 400 единиц техники работают в городе, устраняя последствия таяния снега. Они дежурят в местах, где могут быть подтопления."Эта работа с учётом погодных явлений будет продолжена и в последующие сутки. Мы бригады эти перевели на круглосуточный режим работы",- сказал Бирюков.По его словам, поступило не много заявок по скоплениям воды.По его словам, помимо этого в городе продолжается работа по вывозу снега и очистке крыш.Заммэра подчеркнул, что сил, средств и ресурсов достаточно, чтобы справиться с работой.
https://radiosputnik.ria.ru/20210226/sugroby-1599154769.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/138293/06/1382930657_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3b4ca398cd15fd615543757cac37d5b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва

Коммунальщики Москвы продолжат работать в усиленном режиме из-за оттепели

19:44 26.02.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСугробы снега на одной из улиц Москвы, образовавшиеся после сильного снегопада
Сугробы снега на одной из улиц Москвы, образовавшиеся после сильного снегопада - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Усиленная работа коммунальных служб по очистке Москвы от снега и устранению последствий таяния продолжится в столице и в следующие сутки, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Он отметил, что городские службы были готовы к работе в таких условиях, в настоящий момент около 2 тысяч человек и 400 единиц техники работают в городе, устраняя последствия таяния снега. Они дежурят в местах, где могут быть подтопления.
"Эта работа с учётом погодных явлений будет продолжена и в последующие сутки. Мы бригады эти перевели на круглосуточный режим работы",- сказал Бирюков.
По его словам, поступило не много заявок по скоплениям воды.
"Всего лишь 32 заявки, которые поступили в коммунальные службы, что в низменных местах собирается вода. Оперативное реагирование аварийных бригад позволило решить эту задачу достаточно быстро ", - сказал Бирюков.
По его словам, помимо этого в городе продолжается работа по вывозу снега и очистке крыш.
"Мы сейчас проводим мероприятия по водопропуску, начинают готовиться мероприятия по устройству водоотводных кюветов для лотковой части дорог вдоль канав, вдоль дорожного полотна. Особо при этом обращаем внимание на большие магистрали, на кольцевую дорогу, третье транспортное кольцо и ряд других мест, где необходимо проведение такой работы",- сказал Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что сил, средств и ресурсов достаточно, чтобы справиться с работой.
Уборка снега возле трамвайной остановки Метро ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
Вчера, 18:37
Сугробы в Москве за ближайшие сутки убавятся на 10 см
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыПетр БирюковМосква
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:42Сенатор Цеков предложил учредить день деоккупации Крыма
05:25Пушков предостерег Байдена от повторения ошибок Обамы насчет России
04:43В Каталонии на акции в поддержку рэпера задержали семь человек
04:27Приморца обвинили в публикации фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка"
04:10Названы самые полезные и опасные для здоровья фрукты
04:00Врач рассказал, о каких болезнях предупреждают ночные кошмары
03:45Уругвай готов закупать российскую вакцину "Спутник V"
03:43Байден пообещал Саудовской Аравии "новые правила" в политике
03:41Названы "суперпродукты" для продления жизни
03:14"Роскосмос" может запустить спутники "Экспресс" раньше плана
02:53В Швейцарии не менее 16 человек умерли после вакцинации от COVID-19
02:32Венесуэла назвала удар США по Сирии "возвращением к бесконечной войне"
02:21Турчинов обвинил Украину в "финансировании" России
02:19Ортопед-травматолог рассказал, почему меняется форма стопы
02:19Финансист рассказал, как создать пассивный доход без глупых ошибок
01:44В Литве мужчина умер через несколько минут после прививки от коронавируса
01:40Премьер Черногории поблагодарил Россию за вакцину "Спутник V"
01:25Байден обратился к Ирану с предупреждением после удара в Сирии
01:14В США порекомендовали к применению вакцину Johnson & Johnson от COVID-19
01:12Психолог определила портрет опасных просителей денег взаймы
Лента новостейМолния