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Коммунальщики Москвы продолжат работать в усиленном режиме из-за оттепели
Коммунальщики Москвы продолжат работать в усиленном режиме из-за оттепели
Усиленная работа коммунальных служб по очистке Москвы от снега и устранению последствий таяния продолжится в столице и в следующие сутки, сообщил журналистам в... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T19:44
2021-02-26T19:44
2021-02-26T19:44
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городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Усиленная работа коммунальных служб по очистке Москвы от снега и устранению последствий таяния продолжится в столице и в следующие сутки, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Он отметил, что городские службы были готовы к работе в таких условиях, в настоящий момент около 2 тысяч человек и 400 единиц техники работают в городе, устраняя последствия таяния снега. Они дежурят в местах, где могут быть подтопления."Эта работа с учётом погодных явлений будет продолжена и в последующие сутки. Мы бригады эти перевели на круглосуточный режим работы",- сказал Бирюков.По его словам, поступило не много заявок по скоплениям воды.По его словам, помимо этого в городе продолжается работа по вывозу снега и очистке крыш.Заммэра подчеркнул, что сил, средств и ресурсов достаточно, чтобы справиться с работой.
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городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости.
Усиленная работа коммунальных служб по очистке Москвы
от снега и устранению последствий таяния продолжится в столице и в следующие сутки, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
.
Он отметил, что городские службы были готовы к работе в таких условиях, в настоящий момент около 2 тысяч человек и 400 единиц техники работают в городе, устраняя последствия таяния снега. Они дежурят в местах, где могут быть подтопления.
"Эта работа с учётом погодных явлений будет продолжена и в последующие сутки. Мы бригады эти перевели на круглосуточный режим работы",- сказал Бирюков.
По его словам, поступило не много заявок по скоплениям воды.
"Всего лишь 32 заявки, которые поступили в коммунальные службы, что в низменных местах собирается вода. Оперативное реагирование аварийных бригад позволило решить эту задачу достаточно быстро ", - сказал Бирюков.
По его словам, помимо этого в городе продолжается работа по вывозу снега и очистке крыш.
"Мы сейчас проводим мероприятия по водопропуску, начинают готовиться мероприятия по устройству водоотводных кюветов для лотковой части дорог вдоль канав, вдоль дорожного полотна. Особо при этом обращаем внимание на большие магистрали, на кольцевую дорогу, третье транспортное кольцо и ряд других мест, где необходимо проведение такой работы",- сказал Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что сил, средств и ресурсов достаточно, чтобы справиться с работой.