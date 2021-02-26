https://ria.ru/20210226/otstavka-1599041430.html
Конституция Армении отводит три дня на решение по отставке главы Генштаба
Конституция Армении отводит три дня на решение по отставке главы Генштаба
Конституция Армении позволяет президенту страны в трехдневный срок принять решение об утверждении или отклонении ходатайства об отставке главы Генштаба. РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T09:58
2021-02-26T09:58
2021-02-26T10:18
оник гаспарян
ситуация в армении
никол пашинян
ереван
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598890465_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_446c0c63ba95ef05c7949c72cc61697e.jpg
ЕРЕВАН, 26 фев – РИА Новости. Конституция Армении позволяет президенту страны в трехдневный срок принять решение об утверждении или отклонении ходатайства об отставке главы Генштаба.Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов премьер-министра Армении Никола Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику Генштаба. Соответствующее ходатайство Пашинян направил 25 февраля президенту. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиционеры возвели баррикады и разбили палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.Согласно основному закону, президент может в трехдневный срок вернуть со своими возражениями соответствующий акт премьеру, обратившемуся с ходатайством об увольнении представителя высшего командного состава. Если глава правительства эти возражения не примет, то президент должен подписать соответствующий акт или обратиться в Конституционный суд.Если президент не выполнит эти требования, соответствующий акт вступит в силу.Ранее в администрации армянского лидера заявили, что в условиях военного положения и нынешнего кризиса увольнение начальника Генштаба ВС не является очередной кадровой перестановкой, так как он "обеспечивают оборону, безопасность и территориальную целостность страны, нерушимость границ". В администрации подчеркнули, что в нынешней ситуации никто не должен пытаться вовлекать президента в политический процесс и "любые попытки давления на президента недопустимы".
https://ria.ru/20210225/armeniya-1598980837.html
https://ria.ru/20210225/armeniya-1598932080.html
ереван
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598890465_79:0:952:655_1920x0_80_0_0_ef0e838b8fa036cc2f5898a0928c6906.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оник гаспарян, ситуация в армении, никол пашинян, ереван, армения, в мире
ЕРЕВАН, 26 фев – РИА Новости.
Конституция Армении
позволяет президенту страны в трехдневный срок принять решение об утверждении или отклонении ходатайства об отставке главы Генштаба.
Очередной политический кризис разгорелся в Ереване
после неосторожных слов премьер-министра Армении Никола Пашиняна
о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику Генштаба. Соответствующее ходатайство Пашинян направил 25 февраля президенту. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиционеры возвели баррикады и разбили палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.
Согласно основному закону, президент может в трехдневный срок вернуть со своими возражениями соответствующий акт премьеру, обратившемуся с ходатайством об увольнении представителя высшего командного состава. Если глава правительства эти возражения не примет, то президент должен подписать соответствующий акт или обратиться в Конституционный суд.
Если президент не выполнит эти требования, соответствующий акт вступит в силу.
Ранее в администрации армянского лидера заявили, что в условиях военного положения и нынешнего кризиса увольнение начальника Генштаба ВС не является очередной кадровой перестановкой, так как он "обеспечивают оборону, безопасность и территориальную целостность страны, нерушимость границ". В администрации подчеркнули, что в нынешней ситуации никто не должен пытаться вовлекать президента в политический процесс и "любые попытки давления на президента недопустимы".