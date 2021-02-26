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Конституция Армении отводит три дня на решение по отставке главы Генштаба
Конституция Армении отводит три дня на решение по отставке главы Генштаба
Конституция Армении позволяет президенту страны в трехдневный срок принять решение об утверждении или отклонении ходатайства об отставке главы Генштаба. РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T09:58
2021-02-26T10:18
оник гаспарян
ситуация в армении
никол пашинян
ереван
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 26 фев – РИА Новости. Конституция Армении позволяет президенту страны в трехдневный срок принять решение об утверждении или отклонении ходатайства об отставке главы Генштаба.Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов премьер-министра Армении Никола Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику Генштаба. Соответствующее ходатайство Пашинян направил 25 февраля президенту. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиционеры возвели баррикады и разбили палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.Согласно основному закону, президент может в трехдневный срок вернуть со своими возражениями соответствующий акт премьеру, обратившемуся с ходатайством об увольнении представителя высшего командного состава. Если глава правительства эти возражения не примет, то президент должен подписать соответствующий акт или обратиться в Конституционный суд.Если президент не выполнит эти требования, соответствующий акт вступит в силу.Ранее в администрации армянского лидера заявили, что в условиях военного положения и нынешнего кризиса увольнение начальника Генштаба ВС не является очередной кадровой перестановкой, так как он "обеспечивают оборону, безопасность и территориальную целостность страны, нерушимость границ". В администрации подчеркнули, что в нынешней ситуации никто не должен пытаться вовлекать президента в политический процесс и "любые попытки давления на президента недопустимы".
https://ria.ru/20210225/armeniya-1598980837.html
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оник гаспарян, ситуация в армении, никол пашинян, ереван, армения, в мире

Конституция Армении отводит три дня на решение по отставке главы Генштаба

09:58 26.02.2021 (обновлено: 10:18 26.02.2021)
 
© Фото : Министерство Обороны Республики Армения Оник Гаспарян
Оник Гаспарян - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© Фото : Министерство Обороны Республики Армения
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 26 фев – РИА Новости. Конституция Армении позволяет президенту страны в трехдневный срок принять решение об утверждении или отклонении ходатайства об отставке главы Генштаба.
Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов премьер-министра Армении Никола Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику Генштаба. Соответствующее ходатайство Пашинян направил 25 февраля президенту. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиционеры возвели баррикады и разбили палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.
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Согласно основному закону, президент может в трехдневный срок вернуть со своими возражениями соответствующий акт премьеру, обратившемуся с ходатайством об увольнении представителя высшего командного состава. Если глава правительства эти возражения не примет, то президент должен подписать соответствующий акт или обратиться в Конституционный суд.
Если президент не выполнит эти требования, соответствующий акт вступит в силу.
Ранее в администрации армянского лидера заявили, что в условиях военного положения и нынешнего кризиса увольнение начальника Генштаба ВС не является очередной кадровой перестановкой, так как он "обеспечивают оборону, безопасность и территориальную целостность страны, нерушимость границ". В администрации подчеркнули, что в нынешней ситуации никто не должен пытаться вовлекать президента в политический процесс и "любые попытки давления на президента недопустимы".
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