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Депздрав Москвы опроверг сообщения о принудительном отпуске для врачей
Депздрав Москвы опроверг сообщения о принудительном отпуске для врачей
Врачи Москвы идут в отпуск в соответствии с графиком, а не из-за ожидания, что в апреле в столице появится британский штамм коронавируса, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T09:53
2021-02-26T09:53
2021-02-26T10:01
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Врачи Москвы идут в отпуск в соответствии с графиком, а не из-за ожидания, что в апреле в столице появится британский штамм коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.Ранее "Ведомости" опубликовали информацию, что столичные власти ожидают, что в апреле в столице может появиться британский штамм коронавируса, из-за чего есть риск ухудшения эпидемиологической ситуации. Сообщалось, что поскольку сейчас пошел спад очередной волны заболеваемости коронавирусом, то врачам дают отпуска, с тем чтобы к апрелю они обязательно были на работе."Медицинские работники уходят в отпуска в соответствии с графиком, ежегодно утверждаемым руководителем медицинской организации", - рассказали в пресс-службе.
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