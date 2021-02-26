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Депздрав Москвы опроверг сообщения о принудительном отпуске для врачей
Депздрав Москвы опроверг сообщения о принудительном отпуске для врачей
Врачи Москвы идут в отпуск в соответствии с графиком, а не из-за ожидания, что в апреле в столице появится британский штамм коронавируса, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T09:53
2021-02-26T10:01
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Врачи Москвы идут в отпуск в соответствии с графиком, а не из-за ожидания, что в апреле в столице появится британский штамм коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.Ранее "Ведомости" опубликовали информацию, что столичные власти ожидают, что в апреле в столице может появиться британский штамм коронавируса, из-за чего есть риск ухудшения эпидемиологической ситуации. Сообщалось, что поскольку сейчас пошел спад очередной волны заболеваемости коронавирусом, то врачам дают отпуска, с тем чтобы к апрелю они обязательно были на работе."Медицинские работники уходят в отпуска в соответствии с графиком, ежегодно утверждаемым руководителем медицинской организации", - рассказали в пресс-службе.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, общество

Депздрав Москвы опроверг сообщения о принудительном отпуске для врачей

09:53 26.02.2021 (обновлено: 10:01 26.02.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик и пациент в приемном отделении городской клинической больницы №40 в Москве
Медик и пациент в приемном отделении городской клинической больницы №40 в Москве - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Врачи Москвы идут в отпуск в соответствии с графиком, а не из-за ожидания, что в апреле в столице появится британский штамм коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.
Ранее "Ведомости" опубликовали информацию, что столичные власти ожидают, что в апреле в столице может появиться британский штамм коронавируса, из-за чего есть риск ухудшения эпидемиологической ситуации. Сообщалось, что поскольку сейчас пошел спад очередной волны заболеваемости коронавирусом, то врачам дают отпуска, с тем чтобы к апрелю они обязательно были на работе.
"Медицинские работники уходят в отпуска в соответствии с графиком, ежегодно утверждаемым руководителем медицинской организации", - рассказали в пресс-службе.
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