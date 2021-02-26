https://ria.ru/20210226/otpusk-1599040974.html

Депздрав Москвы опроверг сообщения о принудительном отпуске для врачей

Депздрав Москвы опроверг сообщения о принудительном отпуске для врачей

Врачи Москвы идут в отпуск в соответствии с графиком, а не из-за ожидания, что в апреле в столице появится британский штамм коронавируса, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T09:53

2021-02-26T09:53

2021-02-26T10:01

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

москва

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Врачи Москвы идут в отпуск в соответствии с графиком, а не из-за ожидания, что в апреле в столице появится британский штамм коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.Ранее "Ведомости" опубликовали информацию, что столичные власти ожидают, что в апреле в столице может появиться британский штамм коронавируса, из-за чего есть риск ухудшения эпидемиологической ситуации. Сообщалось, что поскольку сейчас пошел спад очередной волны заболеваемости коронавирусом, то врачам дают отпуска, с тем чтобы к апрелю они обязательно были на работе."Медицинские работники уходят в отпуска в соответствии с графиком, ежегодно утверждаемым руководителем медицинской организации", - рассказали в пресс-службе.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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