Онлайн-конференция, посвященная старту кампании "Останови огонь!"
1 марта в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, посвященная старту Федеральной противопожарной информационной кампании "Останови огонь!".
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Участники:
- начальник Управления охраны защиты и воспроизводства лесов Федерального агентства лесного хозяйства Михаил КОЗЛОВ;
- начальник Департамента лесного хозяйства по Южному федеральному округу Федерального агентства лесного хозяйства Петр КОСТЕНИЧ;
- начальник ФБУ "Авиалесоохрана" Николай КРИВОШЕЕВ;
- руководитель противопожарной программы Общества добровольных лесных пожарных Григорий КУКСИН.
В течение марта риск перехода в пожары самовольных палов сухой травы, непотушенных костров будет повышен в южной части Приволжского, Уральского, Сибирского и Дальневосточного округов, а также в Краснодарском крае и Крыму. Далее пожарная опасность на территории России будет нарастать. Борьба с пожарами – это не только их тушение, но и профилактика. Чтобы снизить риск рукотворных природных, в том числе лесных, пожаров, с 1 марта 2021 года стартует Федеральная противопожарная информационная кампания "Останови огонь!".
Как она будет проходить? Какие другие профилактические работы проводят работники лесного хозяйства? Какие новеллы "Правил пожарной безопасности в лесах" для населения и юридических лиц вступили в силу с 1 января 2021 года? Что может сделать любой человек, чтобы не допустить лесной пожар?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- начальник Управления охраны защиты и воспроизводства лесов Федерального агентства лесного хозяйства Михаил КОЗЛОВ;
- начальник Департамента лесного хозяйства по Южному федеральному округу Федерального агентства лесного хозяйства Петр КОСТЕНИЧ;
- начальник ФБУ "Авиалесоохрана" Николай КРИВОШЕЕВ;
- руководитель противопожарной программы Общества добровольных лесных пожарных Григорий КУКСИН.
В течение марта риск перехода в пожары самовольных палов сухой травы, непотушенных костров будет повышен в южной части Приволжского, Уральского, Сибирского и Дальневосточного округов, а также в Краснодарском крае и Крыму. Далее пожарная опасность на территории России будет нарастать. Борьба с пожарами – это не только их тушение, но и профилактика. Чтобы снизить риск рукотворных природных, в том числе лесных, пожаров, с 1 марта 2021 года стартует Федеральная противопожарная информационная кампания "Останови огонь!".
Как она будет проходить? Какие другие профилактические работы проводят работники лесного хозяйства? Какие новеллы "Правил пожарной безопасности в лесах" для населения и юридических лиц вступили в силу с 1 января 2021 года? Что может сделать любой человек, чтобы не допустить лесной пожар?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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