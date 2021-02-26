https://ria.ru/20210226/ostanovi-ogon-1599071357.html

Онлайн-конференция, посвященная старту кампании "Останови огонь!"

Онлайн-конференция, посвященная старту кампании "Останови огонь!"

1 марта в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, посвященная старту Федеральной противопожарной информационной кампании "Останови огонь!".

2021-02-26T12:26

2021-02-26T12:26

2021-02-26T12:26

анонсы

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https://cdn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1599071357.jpg?1614331590

Задать вопросУчастники:- начальник Управления охраны защиты и воспроизводства лесов Федерального агентства лесного хозяйства Михаил КОЗЛОВ;- начальник Департамента лесного хозяйства по Южному федеральному округу Федерального агентства лесного хозяйства Петр КОСТЕНИЧ;- начальник ФБУ "Авиалесоохрана" Николай КРИВОШЕЕВ;- руководитель противопожарной программы Общества добровольных лесных пожарных Григорий КУКСИН.В течение марта риск перехода в пожары самовольных палов сухой травы, непотушенных костров будет повышен в южной части Приволжского, Уральского, Сибирского и Дальневосточного округов, а также в Краснодарском крае и Крыму. Далее пожарная опасность на территории России будет нарастать. Борьба с пожарами – это не только их тушение, но и профилактика. Чтобы снизить риск рукотворных природных, в том числе лесных, пожаров, с 1 марта 2021 года стартует Федеральная противопожарная информационная кампания "Останови огонь!".Как она будет проходить? Какие другие профилактические работы проводят работники лесного хозяйства? Какие новеллы "Правил пожарной безопасности в лесах" для населения и юридических лиц вступили в силу с 1 января 2021 года? Что может сделать любой человек, чтобы не допустить лесной пожар?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы