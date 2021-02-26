https://ria.ru/20210226/oppozitsiya-1599102378.html

Армянская оппозиция призвала офицеров запаса присоединиться к протестам

Армянская оппозиция призвала офицеров запаса присоединиться к протестам

Ишхан Сагателян, представитель объединенной оппозиции Армении, требующей отставки премьера Никола Пашиняна, призвал офицеров запаса прийти на место акции... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T14:43

2021-02-26T14:43

2021-02-26T14:43

ситуация в армении

никол пашинян

ереван

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598972461_132:366:3122:2048_1920x0_80_0_0_48c8a34c6bd3f2616e637e702f93df1c.jpg

ЕРЕВАН, 26 фев – РИА Новости. Ишхан Сагателян, представитель объединенной оппозиции Армении, требующей отставки премьера Никола Пашиняна, призвал офицеров запаса прийти на место акции протеста – ереванский проспект Баграмяна перед зданием парламента – со своими палатками."Призываю бывших военных, офицеров запаса прийти на проспект Баграмяна со своими палатками", - сказал Сагателян в ходе шествия оппозиции.Протестующие находятся у здания генеральной прокуратуры, где потребовали привлечь премьера уголовной ответственности.Согласно сообщению "Движения спасения родины", объединяющего около 20 политических сил, требующих отставки Пашиняна, новый митинг оппозиции у здания парламента состоится в пятницу в 17.00 мск.Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.

https://ria.ru/20210226/armeniya-1599089530.html

ереван

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в армении, никол пашинян, ереван, армения, в мире