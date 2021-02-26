Армянская оппозиция призвала офицеров запаса присоединиться к протестам
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкОппозиционные активисты перекрыли проспект Баграмяна у здания Национального собрания Армении в Еревaне
© Sputnik / Асатур Есаянц
ЕРЕВАН, 26 фев – РИА Новости. Ишхан Сагателян, представитель объединенной оппозиции Армении, требующей отставки премьера Никола Пашиняна, призвал офицеров запаса прийти на место акции протеста – ереванский проспект Баграмяна перед зданием парламента – со своими палатками.
"Призываю бывших военных, офицеров запаса прийти на проспект Баграмяна со своими палатками", - сказал Сагателян в ходе шествия оппозиции.
Протестующие находятся у здания генеральной прокуратуры, где потребовали привлечь премьера уголовной ответственности.
Согласно сообщению "Движения спасения родины", объединяющего около 20 политических сил, требующих отставки Пашиняна, новый митинг оппозиции у здания парламента состоится в пятницу в 17.00 мск.
Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.