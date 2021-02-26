https://ria.ru/20210226/omsk-1599176067.html
В Омске мужчина оставил мать-ветерана на пять дней без еды
В Омске мужчина оставил мать-ветерана на пять дней без еды
Сын оставил дома в Омске на пять дней без еды тяжелобольную мать-ветерана, на него завели уголовное дело об оставлении в опасности, сообщается на сайте... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T20:46
2021-02-26T20:46
2021-02-26T20:46
россия
следственный комитет россии (ск рф)
омск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg
ОМСК, 26 фев - РИА Новости. Сын оставил дома в Омске на пять дней без еды тяжелобольную мать-ветерана, на него завели уголовное дело об оставлении в опасности, сообщается на сайте регионального СК.По версии следствия, в июне 2020 года 57-летний житель Ленинского округа Омска решил на несколько дней уехать, оставив дома страдающую заболеванием мать – ветерана Великой Отечественной войны, труженицу тыла.Только на шестой день пожилая женщина, в силу возраста и заболевания не умеющая пользоваться мобильным телефоном, смогла ответить на входящий звонок родственников. Изможденной женщине оказали помощь, сообщили в СК.В отношении сына завели уголовное дело по статье 125 УК РФ (оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии).
https://ria.ru/20210225/uznitsa-1599003753.html
россия
омск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_38:0:1162:843_1920x0_80_0_0_1423998e373ddd8b3315aedae0414ddb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, следственный комитет россии (ск рф), омск, происшествия
ОМСК, 26 фев - РИА Новости.
Сын оставил дома в Омске
на пять дней без еды тяжелобольную мать-ветерана, на него завели уголовное дело об оставлении в опасности, сообщается на сайте регионального СК
.
По версии следствия, в июне 2020 года 57-летний житель Ленинского округа Омска решил на несколько дней уехать, оставив дома страдающую заболеванием мать – ветерана Великой Отечественной войны, труженицу тыла.
"(Он) самонадеянно решил, что сестра позаботится о ней. Однако и сестра не нашла времени навестить больную мать, в результате чего 97-летняя пенсионерка провела в запертой квартире пять дней без еды, не имея физической возможности самостоятельно о себе позаботиться", - говорится в сообщении СУ СК по Омской области.
Только на шестой день пожилая женщина, в силу возраста и заболевания не умеющая пользоваться мобильным телефоном, смогла ответить на входящий звонок родственников. Изможденной женщине оказали помощь, сообщили в СК.
В отношении сына завели уголовное дело по статье 125 УК РФ (оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии).