https://ria.ru/20210226/omsk-1599176067.html

В Омске мужчина оставил мать-ветерана на пять дней без еды

В Омске мужчина оставил мать-ветерана на пять дней без еды

Сын оставил дома в Омске на пять дней без еды тяжелобольную мать-ветерана, на него завели уголовное дело об оставлении в опасности, сообщается на сайте... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T20:46

2021-02-26T20:46

2021-02-26T20:46

россия

следственный комитет россии (ск рф)

омск

происшествия

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ОМСК, 26 фев - РИА Новости. Сын оставил дома в Омске на пять дней без еды тяжелобольную мать-ветерана, на него завели уголовное дело об оставлении в опасности, сообщается на сайте регионального СК.По версии следствия, в июне 2020 года 57-летний житель Ленинского округа Омска решил на несколько дней уехать, оставив дома страдающую заболеванием мать – ветерана Великой Отечественной войны, труженицу тыла.Только на шестой день пожилая женщина, в силу возраста и заболевания не умеющая пользоваться мобильным телефоном, смогла ответить на входящий звонок родственников. Изможденной женщине оказали помощь, сообщили в СК.В отношении сына завели уголовное дело по статье 125 УК РФ (оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии).

https://ria.ru/20210225/uznitsa-1599003753.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), омск, происшествия