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В Омске мужчина оставил мать-ветерана на пять дней без еды
В Омске мужчина оставил мать-ветерана на пять дней без еды
Сын оставил дома в Омске на пять дней без еды тяжелобольную мать-ветерана, на него завели уголовное дело об оставлении в опасности, сообщается на сайте... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T20:46
2021-02-26T20:46
россия
следственный комитет россии (ск рф)
омск
происшествия
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ОМСК, 26 фев - РИА Новости. Сын оставил дома в Омске на пять дней без еды тяжелобольную мать-ветерана, на него завели уголовное дело об оставлении в опасности, сообщается на сайте регионального СК.По версии следствия, в июне 2020 года 57-летний житель Ленинского округа Омска решил на несколько дней уехать, оставив дома страдающую заболеванием мать – ветерана Великой Отечественной войны, труженицу тыла.Только на шестой день пожилая женщина, в силу возраста и заболевания не умеющая пользоваться мобильным телефоном, смогла ответить на входящий звонок родственников. Изможденной женщине оказали помощь, сообщили в СК.В отношении сына завели уголовное дело по статье 125 УК РФ (оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии).
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россия, следственный комитет россии (ск рф), омск, происшествия

В Омске мужчина оставил мать-ветерана на пять дней без еды

20:46 26.02.2021
 
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© Фото : СК РФ
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ОМСК, 26 фев - РИА Новости. Сын оставил дома в Омске на пять дней без еды тяжелобольную мать-ветерана, на него завели уголовное дело об оставлении в опасности, сообщается на сайте регионального СК.
По версии следствия, в июне 2020 года 57-летний житель Ленинского округа Омска решил на несколько дней уехать, оставив дома страдающую заболеванием мать – ветерана Великой Отечественной войны, труженицу тыла.

"(Он) самонадеянно решил, что сестра позаботится о ней. Однако и сестра не нашла времени навестить больную мать, в результате чего 97-летняя пенсионерка провела в запертой квартире пять дней без еды, не имея физической возможности самостоятельно о себе позаботиться", - говорится в сообщении СУ СК по Омской области.

Только на шестой день пожилая женщина, в силу возраста и заболевания не умеющая пользоваться мобильным телефоном, смогла ответить на входящий звонок родственников. Изможденной женщине оказали помощь, сообщили в СК.
В отношении сына завели уголовное дело по статье 125 УК РФ (оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии).
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
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