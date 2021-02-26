https://ria.ru/20210226/odnoklassniki-1599073918.html

Одноклассники выпустят собственный сериал

Одноклассники выпустят собственный сериал

Одноклассники выпускают собственный оригинальный сериал — "Пять с плюсом". Премьера приурочена к 15-летию соцсети и состоится 25 марта. Всего зрители увидят 10... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T12:37

2021-02-26T12:37

2021-02-26T12:37

одноклассники

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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Одноклассники выпускают собственный оригинальный сериал — "Пять с плюсом". Премьера приурочена к 15-летию соцсети и состоится 25 марта. Всего зрители увидят 10 серий, которые будут выходить раз в неделю.Трейлер можно посмотреть в официальной группе проекта "Пять с плюсом". В ней также будут публиковаться фотографии со съемок, эксклюзивные фото- и видеоматериалы, интервью с режиссером, актерами и командой проекта.Сериал рассказывает о взаимоотношениях людей. Молодая пара решает заработать на свадьбу и сдать в аренду две из трех комнат московской квартиры, подаренной родителями. Зрители увидят, как на протяжении всего сезона герои будут учиться брать ответственность за свои решения и поступки и обретут новых друзей.Режиссером выступила Дина Штурманова, известная по работам в российских проектах — "Интерны", "Универ", "Гражданский брак". Главные роли в сериале исполнили молодые российские актеры: Артем Цуканов ("Ольга", "Бывшие-2"), Лукерья Ильяшенко ("Аванпост", "Сладкая жизнь"), Дмитрий Ендальцев ("Доктор Рихтер", "Психологини", "Выжить после"), Юлия Франц ("Кухня", "Гоголь.Начало", "Гоголь.Вий", "Крыша мира") и Артем Ешкин (Агентство "О.К.О"). Одноклассники обеспечат интерактивный просмотр сериала: пользователи смогут обсуждать героев и эпизоды в онлайн-чате, получат возможность принять участие в опросах и викторинах о дальнейшем развитии сюжета.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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