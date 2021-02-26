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Одноклассники выпустят собственный сериал
Одноклассники выпустят собственный сериал
Одноклассники выпускают собственный оригинальный сериал — "Пять с плюсом". Премьера приурочена к 15-летию соцсети и состоится 25 марта. Всего зрители увидят 10... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T12:37
2021-02-26T12:37
одноклассники
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Одноклассники выпускают собственный оригинальный сериал — "Пять с плюсом". Премьера приурочена к 15-летию соцсети и состоится 25 марта. Всего зрители увидят 10 серий, которые будут выходить раз в неделю.Трейлер можно посмотреть в официальной группе проекта "Пять с плюсом". В ней также будут публиковаться фотографии со съемок, эксклюзивные фото- и видеоматериалы, интервью с режиссером, актерами и командой проекта.Сериал рассказывает о взаимоотношениях людей. Молодая пара решает заработать на свадьбу и сдать в аренду две из трех комнат московской квартиры, подаренной родителями. Зрители увидят, как на протяжении всего сезона герои будут учиться брать ответственность за свои решения и поступки и обретут новых друзей.Режиссером выступила Дина Штурманова, известная по работам в российских проектах — "Интерны", "Универ", "Гражданский брак". Главные роли в сериале исполнили молодые российские актеры: Артем Цуканов ("Ольга", "Бывшие-2"), Лукерья Ильяшенко ("Аванпост", "Сладкая жизнь"), Дмитрий Ендальцев ("Доктор Рихтер", "Психологини", "Выжить после"), Юлия Франц ("Кухня", "Гоголь.Начало", "Гоголь.Вий", "Крыша мира") и Артем Ешкин (Агентство "О.К.О"). Одноклассники обеспечат интерактивный просмотр сериала: пользователи смогут обсуждать героев и эпизоды в онлайн-чате, получат возможность принять участие в опросах и викторинах о дальнейшем развитии сюжета.
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одноклассники

Одноклассники выпустят собственный сериал

12:37 26.02.2021
 
© Пресс-служба ОК "Пять с плюсом"
Пять с плюсом - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© Пресс-служба ОК
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Одноклассники выпускают собственный оригинальный сериал — "Пять с плюсом". Премьера приурочена к 15-летию соцсети и состоится 25 марта. Всего зрители увидят 10 серий, которые будут выходить раз в неделю.
Трейлер можно посмотреть в официальной группе проекта "Пять с плюсом". В ней также будут публиковаться фотографии со съемок, эксклюзивные фото- и видеоматериалы, интервью с режиссером, актерами и командой проекта.
Сериал рассказывает о взаимоотношениях людей. Молодая пара решает заработать на свадьбу и сдать в аренду две из трех комнат московской квартиры, подаренной родителями. Зрители увидят, как на протяжении всего сезона герои будут учиться брать ответственность за свои решения и поступки и обретут новых друзей.
Режиссером выступила Дина Штурманова, известная по работам в российских проектах — "Интерны", "Универ", "Гражданский брак". Главные роли в сериале исполнили молодые российские актеры: Артем Цуканов ("Ольга", "Бывшие-2"), Лукерья Ильяшенко ("Аванпост", "Сладкая жизнь"), Дмитрий Ендальцев ("Доктор Рихтер", "Психологини", "Выжить после"), Юлия Франц ("Кухня", "Гоголь.Начало", "Гоголь.Вий", "Крыша мира") и Артем Ешкин (Агентство "О.К.О").
Одноклассники обеспечат интерактивный просмотр сериала: пользователи смогут обсуждать героев и эпизоды в онлайн-чате, получат возможность принять участие в опросах и викторинах о дальнейшем развитии сюжета.
 
Одноклассники
 
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