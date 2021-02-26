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Наука
https://ria.ru/20210226/ochki-1599094921.html
В Facebook задумались над "шпионскими" умными очками
В Facebook задумались над "шпионскими" умными очками
Первые умные очки от компании Facebook могут получить систему распознавания лиц. О дискуссии вокруг этой функции сообщает BuzzFeed. РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T14:08
2021-02-26T14:08
наука
facebook
марк цукерберг
гаджеты
технологии
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Первые умные очки от компании Facebook могут получить систему распознавания лиц. О дискуссии вокруг этой функции сообщает BuzzFeed.Вице-президент Facebook по дополненной и виртуальной реальности Эндрю Босуорт заявил на внутреннем совещании компании, что сейчас корпорация оценивает, имеет ли она право предлагать распознавание лиц в умных очках. Окончательное решение еще не принято и законы той или иной страны могут лишить Facebook этой возможности.В Facebook считают, что у технологии распознавания лиц в умных очках большое будущее. Например, девайс поможет узнать кого-то на мероприятии, если владелец забыл имя или если у него слепота.Хоть компания Марка Цукерберга и заявляет, что сделает продукт максимально защищенным, но технология распознавания лиц вызывает опасения у общественности. Так, в 2020 году суд американского штата Иллинойса предписал выплатить 650 миллионов долларов за многочисленные нарушения, связанные с функцией фото-тегирования в Facebook.Умные очки от Facebook, разрабатываемые совместно с брендом Ray-Ban, будут представлены до конца 2021 года. Стоимость девайса пока не раскрывается, как и то, на каких рынках он будет представлен.
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Новости
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facebook, марк цукерберг, гаджеты, технологии

В Facebook задумались над "шпионскими" умными очками

14:08 26.02.2021
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСтраница Facebook
Страница Facebook - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Первые умные очки от компании Facebook могут получить систему распознавания лиц. О дискуссии вокруг этой функции сообщает BuzzFeed.
Вице-президент Facebook по дополненной и виртуальной реальности Эндрю Босуорт заявил на внутреннем совещании компании, что сейчас корпорация оценивает, имеет ли она право предлагать распознавание лиц в умных очках. Окончательное решение еще не принято и законы той или иной страны могут лишить Facebook этой возможности.
В Facebook считают, что у технологии распознавания лиц в умных очках большое будущее. Например, девайс поможет узнать кого-то на мероприятии, если владелец забыл имя или если у него слепота.
Хоть компания Марка Цукерберга и заявляет, что сделает продукт максимально защищенным, но технология распознавания лиц вызывает опасения у общественности. Так, в 2020 году суд американского штата Иллинойса предписал выплатить 650 миллионов долларов за многочисленные нарушения, связанные с функцией фото-тегирования в Facebook.
Умные очки от Facebook, разрабатываемые совместно с брендом Ray-Ban, будут представлены до конца 2021 года. Стоимость девайса пока не раскрывается, как и то, на каких рынках он будет представлен.
Мужчина в очках Google Glass в магазине Шанхая. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 14.05.2014
14 мая 2014, 20:33
"Умные" очки Google Glass поступают в продажуОчки Google Glass позволяют записывать видео, имеют возможность доступа к электронной почте, выполняют функцию навигатора и имеют доступ в интернет через беспроводное подключение к смартфону.
 
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