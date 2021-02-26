https://ria.ru/20210226/ochki-1599094921.html
В Facebook задумались над "шпионскими" умными очками
В Facebook задумались над "шпионскими" умными очками
Первые умные очки от компании Facebook могут получить систему распознавания лиц. О дискуссии вокруг этой функции сообщает BuzzFeed. РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T14:08
2021-02-26T14:08
2021-02-26T14:08
наука
facebook
марк цукерберг
гаджеты
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/154949/81/1549498101_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_951fb5cae2198e5edf4bb3c786c57198.jpg
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Первые умные очки от компании Facebook могут получить систему распознавания лиц. О дискуссии вокруг этой функции сообщает BuzzFeed.Вице-президент Facebook по дополненной и виртуальной реальности Эндрю Босуорт заявил на внутреннем совещании компании, что сейчас корпорация оценивает, имеет ли она право предлагать распознавание лиц в умных очках. Окончательное решение еще не принято и законы той или иной страны могут лишить Facebook этой возможности.В Facebook считают, что у технологии распознавания лиц в умных очках большое будущее. Например, девайс поможет узнать кого-то на мероприятии, если владелец забыл имя или если у него слепота.Хоть компания Марка Цукерберга и заявляет, что сделает продукт максимально защищенным, но технология распознавания лиц вызывает опасения у общественности. Так, в 2020 году суд американского штата Иллинойса предписал выплатить 650 миллионов долларов за многочисленные нарушения, связанные с функцией фото-тегирования в Facebook.Умные очки от Facebook, разрабатываемые совместно с брендом Ray-Ban, будут представлены до конца 2021 года. Стоимость девайса пока не раскрывается, как и то, на каких рынках он будет представлен.
https://ria.ru/20140514/1007788159.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/154949/81/1549498101_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_90c851756484ba0971c9859889e9e004.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
facebook, марк цукерберг, гаджеты, технологии
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости.
Первые умные очки от компании Facebook могут получить систему распознавания лиц. О дискуссии вокруг этой функции сообщает
BuzzFeed.
Вице-президент Facebook по дополненной и виртуальной реальности Эндрю Босуорт заявил на внутреннем совещании компании, что сейчас корпорация оценивает, имеет ли она право предлагать распознавание лиц в умных очках. Окончательное решение еще не принято и законы той или иной страны могут лишить Facebook этой возможности.
В Facebook считают, что у технологии распознавания лиц в умных очках большое будущее. Например, девайс поможет узнать кого-то на мероприятии, если владелец забыл имя или если у него слепота.
Хоть компания Марка Цукерберга
и заявляет, что сделает продукт максимально защищенным, но технология распознавания лиц вызывает опасения у общественности. Так, в 2020 году суд американского штата Иллинойса
предписал выплатить 650 миллионов долларов за многочисленные нарушения, связанные с функцией фото-тегирования в Facebook.
Умные очки от Facebook, разрабатываемые совместно с брендом Ray-Ban, будут представлены до конца 2021 года. Стоимость девайса пока не раскрывается, как и то, на каких рынках он будет представлен.