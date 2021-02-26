https://ria.ru/20210226/ochki-1599094921.html

В Facebook задумались над "шпионскими" умными очками

В Facebook задумались над "шпионскими" умными очками

Первые умные очки от компании Facebook могут получить систему распознавания лиц. О дискуссии вокруг этой функции сообщает BuzzFeed. РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T14:08

2021-02-26T14:08

2021-02-26T14:08

наука

facebook

марк цукерберг

гаджеты

технологии

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Первые умные очки от компании Facebook могут получить систему распознавания лиц. О дискуссии вокруг этой функции сообщает BuzzFeed.Вице-президент Facebook по дополненной и виртуальной реальности Эндрю Босуорт заявил на внутреннем совещании компании, что сейчас корпорация оценивает, имеет ли она право предлагать распознавание лиц в умных очках. Окончательное решение еще не принято и законы той или иной страны могут лишить Facebook этой возможности.В Facebook считают, что у технологии распознавания лиц в умных очках большое будущее. Например, девайс поможет узнать кого-то на мероприятии, если владелец забыл имя или если у него слепота.Хоть компания Марка Цукерберга и заявляет, что сделает продукт максимально защищенным, но технология распознавания лиц вызывает опасения у общественности. Так, в 2020 году суд американского штата Иллинойса предписал выплатить 650 миллионов долларов за многочисленные нарушения, связанные с функцией фото-тегирования в Facebook.Умные очки от Facebook, разрабатываемые совместно с брендом Ray-Ban, будут представлены до конца 2021 года. Стоимость девайса пока не раскрывается, как и то, на каких рынках он будет представлен.

https://ria.ru/20140514/1007788159.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

facebook, марк цукерберг, гаджеты, технологии