https://ria.ru/20210226/obstrel-1599039959.html

В ДНР заявили о значительном росте числа обстрелов со стороны силовиков

В ДНР заявили о значительном росте числа обстрелов со стороны силовиков

Число обстрелов со стороны украинских силовиков в Донбассе за последнюю неделю значительно увеличилось, заявил в пятницу РИА Новости представитель Народной... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T09:46

2021-02-26T09:46

2021-02-26T09:46

алексей данилов

луганская народная республика

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ДОНЕЦК, 26 фев - РИА Новости. Число обстрелов со стороны украинских силовиков в Донбассе за последнюю неделю значительно увеличилось, заявил в пятницу РИА Новости представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.Он отметил, что Народная милиции продолжает соблюдать меры по контролю за перемирием.Совет национальной обороны и безопасности (СНБО) Украины 19 февраля обсудил ухудшение ситуации с безопасностью в Донбассе, были приняты решения, однако они засекречены. Секретарь СНБО Алексей Данилов по итогам заседания сообщил, что принято решение пересмотреть пять сценариев по Донбассу.В Донбассе с 27 июля 2020 года вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://radiosputnik.ria.ru/20210223/donbass--1598664108.html

https://ria.ru/20210223/donbass-1598654901.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

минск

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алексей данилов, луганская народная республика, донецкая народная республика, минск, оон, в мире