Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210226/obstrel-1599039959.html
В ДНР заявили о значительном росте числа обстрелов со стороны силовиков
В ДНР заявили о значительном росте числа обстрелов со стороны силовиков
Число обстрелов со стороны украинских силовиков в Донбассе за последнюю неделю значительно увеличилось, заявил в пятницу РИА Новости представитель Народной... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T09:46
2021-02-26T09:46
алексей данилов
луганская народная республика
донецкая народная республика
минск
оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591647731_0:134:3072:1862_1920x0_80_0_0_3dd8756ac144d061f7d163933e7dec63.jpg
ДОНЕЦК, 26 фев - РИА Новости. Число обстрелов со стороны украинских силовиков в Донбассе за последнюю неделю значительно увеличилось, заявил в пятницу РИА Новости представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.Он отметил, что Народная милиции продолжает соблюдать меры по контролю за перемирием.Совет национальной обороны и безопасности (СНБО) Украины 19 февраля обсудил ухудшение ситуации с безопасностью в Донбассе, были приняты решения, однако они засекречены. Секретарь СНБО Алексей Данилов по итогам заседания сообщил, что принято решение пересмотреть пять сценариев по Донбассу.В Донбассе с 27 июля 2020 года вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://radiosputnik.ria.ru/20210223/donbass--1598664108.html
https://ria.ru/20210223/donbass-1598654901.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591647731_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_29841f09d483e2b917d37a2e61311a4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алексей данилов, луганская народная республика, донецкая народная республика, минск, оон, в мире

В ДНР заявили о значительном росте числа обстрелов со стороны силовиков

09:46 26.02.2021
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Народной милиции ДНР в окопе в Новоазовском районе у села Саханка вблизи линии соприкосновени
Военнослужащий Народной милиции ДНР в окопе в Новоазовском районе у села Саханка вблизи линии соприкосновени - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 26 фев - РИА Новости. Число обстрелов со стороны украинских силовиков в Донбассе за последнюю неделю значительно увеличилось, заявил в пятницу РИА Новости представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"Последнюю неделю мы отмечаем значительное увеличение числа обстрелов республики со стороны вооруженных формирований Украины. Огонь ведется по населенным пунктам, в том числе из тяжелого вооружения. Обострение ситуации на линии соприкосновения мы связываем с решением СНБО пересмотреть сценарии по Донбассу. Похоже, мирный план урегулирования Киев не устраивает", - сказал представитель НМ ДНР.
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
23 февраля, 15:32
В ДНР предостерегли Украину от усиления эскалации в Донбассе
Он отметил, что Народная милиции продолжает соблюдать меры по контролю за перемирием.
"При этом, отмечу, что в случае угрозы мирному населению мы будем вынуждены подавлять огневые точки противника", - добавил представитель ведомства.
Совет национальной обороны и безопасности (СНБО) Украины 19 февраля обсудил ухудшение ситуации с безопасностью в Донбассе, были приняты решения, однако они засекречены. Секретарь СНБО Алексей Данилов по итогам заседания сообщил, что принято решение пересмотреть пять сценариев по Донбассу.
Министр иностранных дел Швеции Анн Линде во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
23 февраля, 13:44
В ДНР призвали председателя ОБСЕ посетить Донбасс
В Донбассе с 27 июля 2020 года вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
 
Алексей ДаниловЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаМинскООНВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:03Twitter не разъяснил, почему заблокировал аккаунты клуба "Валдай"
14:03Лавров оценил ситуацию в Афганистане
14:01Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 87 копеек
13:55Россия направила ноту протеста в МИД Латвии
13:53В ГД прокомментировали сообщения о награде ФБР за сведения о россиянине
13:49Захарова прокомментировала появление термина "внутренние террористы"
13:44Порошенко назвал "исторические причины" потери Крыма
13:42Посольство в КНДР сообщило подробности возвращения дипломатов на дрезине
13:42Toyota отзывает более трех тысяч автомобилей в России
13:39В Минобороны Армении объяснили полеты военной авиации над Ереваном
13:36Польша повысила возраст применения вакцины AstraZeneca
13:36Чернышенко назначили главой Координационного центра правительства
13:35В Ираке заявили об отсутствии жертв при авиаударе США по Сирии
13:31Навального этапировали в колонию
13:30В монастыре на Урале искали подозреваемого в убийстве трех человек
13:30Сенатор Пушков прокомментировал авиаудары США по Сирии
13:29Генпрокуратура Армении изучает требование об отставке правительства
13:28Оппозиция обратилась к президенту Армении с просьбой принять делегацию
13:22В МИД назвали блокировку аккаунтов в Twitter абсурдной
13:21В Госдуме оценили украинскую идею наказывать за сотрудничество с Россией
Лента новостейМолния