В ДНР заявили о значительном росте числа обстрелов со стороны силовиков
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Народной милиции ДНР в окопе в Новоазовском районе у села Саханка вблизи линии соприкосновени
ДОНЕЦК, 26 фев - РИА Новости. Число обстрелов со стороны украинских силовиков в Донбассе за последнюю неделю значительно увеличилось, заявил в пятницу РИА Новости представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"Последнюю неделю мы отмечаем значительное увеличение числа обстрелов республики со стороны вооруженных формирований Украины. Огонь ведется по населенным пунктам, в том числе из тяжелого вооружения. Обострение ситуации на линии соприкосновения мы связываем с решением СНБО пересмотреть сценарии по Донбассу. Похоже, мирный план урегулирования Киев не устраивает", - сказал представитель НМ ДНР.
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Он отметил, что Народная милиции продолжает соблюдать меры по контролю за перемирием.
"При этом, отмечу, что в случае угрозы мирному населению мы будем вынуждены подавлять огневые точки противника", - добавил представитель ведомства.
Совет национальной обороны и безопасности (СНБО) Украины 19 февраля обсудил ухудшение ситуации с безопасностью в Донбассе, были приняты решения, однако они засекречены. Секретарь СНБО Алексей Данилов по итогам заседания сообщил, что принято решение пересмотреть пять сценариев по Донбассу.
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В Донбассе с 27 июля 2020 года вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.