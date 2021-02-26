https://ria.ru/20210226/obrushenie-1599129165.html

Прокуратура оценит действия Ростехнадзора после обрушения в Норильске

Прокуратура оценит действия Ростехнадзора после обрушения в Норильске

Прокуратура даст правовую оценку действий представителей Ростехнадзора по поводу соблюдений необходимых требований на Норильской обогатительной фабрике, где... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T16:32

2021-02-26T16:32

2021-02-26T16:32

обрушение на фабрике в норильске

россия

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

норильск

алтайский край

происшествия

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БАРНАУЛ, 26 фев - РИА Новости. Прокуратура даст правовую оценку действий представителей Ростехнадзора по поводу соблюдений необходимых требований на Норильской обогатительной фабрике, где произошло обрушение, рассказал журналистам заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин, он отметил, что нарушения там были выявлены еще в 2017 году.“В настоящий момент времени я сейчас поставил задачу посмотреть компетенцию органов контроля, то есть Ростехнадзора, которые тоже должны были отслеживать эту ситуацию... Обогатительная фабрика, на которой обрушилась крыша и опять трагедия, которая повлекла за собой человеческие жертвы... Представитель Ростехнадзора видел эту проблему, в 17-м году он внес предписание, и до 21-го года это предписание не было реализовано. Вопрос: а почему он не был принципиален в рамках реализации своих установленных законом полномочий?” - рассказал Демешин журналистам по итогам коллегии в прокуратуре Алтайского края.По словам заместителя генпрокурора РФ, он поставил задачу дать уголовно-правовую оценку деятельности тех должностных лиц, которые “не соблюли устранение нарушений закона”.В субботу, 20 февраля в дробильном цеху на Норильской обогатительной фабрике (входит в дочернюю компанию "Норникеля" "Медвежий ручей") произошло обрушение площадью порядка 1 тысячи квадратных метров. В результате происшествия погибли трое рабочих, еще пятеро госпитализированы.

https://ria.ru/20210220/norilsk-1598269406.html

россия

норильск

алтайский край

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обрушение на фабрике в норильске, россия, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), норильск, алтайский край, происшествия