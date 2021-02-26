Хабаровский край получит более 26 миллионов на образование инвалидов
ХАБАРОВСК, 26 фев — РИА Новости. Хабаровский край получит из федерального бюджета в текущем году более 26 миллионов рублей на образование людей с ограниченными возможностями, сообщили РИА Новости в региональном правительстве в пятницу.
"Хабаровский край выиграл конкурс на предоставление из федерального бюджета в 2021 году более 21 миллиона рублей на развитие региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов и 5,5 миллионов рублей – ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ", - информирует ведомство.
Отмечается, что за последние полгода в развитии сферы образования края основной акцент смещён на районы. Так реализуется установка главы региона Михаила Дегтярева на повышение качества жизни по всему краю. Ранее в фокусе внимания властей находились в основном Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре. За шесть месяцев отремонтированы восемь спортивных залов и поставлено спортивное оборудование в сельские школы Верхнебуреинского, Комсомольского, Николаевского, Солнечного, Хабаровского и имени Лазо районов.
В декабре 2020 года в Хабаровский край поставлены 24 новых школьных автобуса. Двадцать из них переданы в 12 муниципальных районов. Ещё четыре автомобиля выделены для краевых подведомственных образовательных учреждений — школ-интернатов № 10, 19, школы № 1 Комсомольска-на-Амуре, Хабаровского краевого центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.
"В посёлке Многовершинный обновили школьную столовую. Провели капремонт стен, обновили напольные и потолочные покрытия, установили энергосберегающее освещение. Полностью заменено технологическое оборудование. В цехе приготовления готовой продукции появились пароконвектомат, печи, холодильное оборудование, оборудование для механической нарезки и переработки продуктов. Создана современная линия раздачи питания. Переоборудованы моечные, кладовые и подсобные помещения. Закуплены новые комплекты посуды. На оснащение школьной столовой потребовалось более 2 миллионов рублей", - рассказали в минобрнауки края.
По данным профильного министерства, в новом учебном году на базе 42-х школ, расположенных в сельской местности и малых городах 13-ти муниципальных районов, открыты центры цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей "Точка роста". Открыли второй в крае детский технопарк "Кванториум", в котором обучаются 800 детей по направлениям энергетика, нано-и биотехнологии. Начал работу и второй Центр цифрового образования детей "IT-куб", его задача – обучение детей навыкам и компетенциям в сфере информационных технологий. Сегодня в Центре обучаются 400 детей.
К началу учебного года 2020-2021 компьютерное и интерактивное оборудование обновлено в 92-х школах и 10 техникумах. В Хабаровском промышленно-экономическом техникуме, Хабаровском педагогическом колледже и Комсомольском колледже технологий и сервиса созданы 14 современных мастерских почти на 90 миллионов рублей.
Основные результаты работы отрасли достигнуты по реализации нацпроектов "Образование" и "Демография". Завершено строительство детского сада на 110 мест в селе Гаровка-2 Хабаровского района. В частном детсаду № 32 в Хабаровске открыто 24 новых места для детей до 3 лет, на реализацию которых из федерального бюджета выделено более 2,8 миллионов рублей. Открыт детский сад на 95 мест в селе Тополево. Кроме того, введены в эксплуатацию школа на 800 мест микрорайоне "Волочаевский городок" Хабаровска и пришкольный интернат (спальный корпус) на 35 мест в поселке Тыр Ульчского района. Продолжается строительство школы на 300 мест в селе Найхин Нанайского района и пристройки на 20 мест к школе села Бриакан района имени Полины Осипенко.