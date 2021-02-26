Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210226/obrazovanie-1599033548.html
Хабаровский край получит более 26 миллионов на образование инвалидов
Хабаровский край получит более 26 миллионов на образование инвалидов
Хабаровский край получит из федерального бюджета в текущем году более 26 миллионов рублей на образование людей с ограниченными возможностями, сообщили РИА... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T08:37
2021-02-26T08:37
кванториум
михаил дегтярев
хабаровск
хабаровский район
хабаровский край
ульчский район
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/149429/45/1494294526_0:336:3044:2048_1920x0_80_0_0_43d5521e3f738be3d397008ffffa70d8.jpg
ХАБАРОВСК, 26 фев — РИА Новости. Хабаровский край получит из федерального бюджета в текущем году более 26 миллионов рублей на образование людей с ограниченными возможностями, сообщили РИА Новости в региональном правительстве в пятницу.Отмечается, что за последние полгода в развитии сферы образования края основной акцент смещён на районы. Так реализуется установка главы региона Михаила Дегтярева на повышение качества жизни по всему краю. Ранее в фокусе внимания властей находились в основном Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре. За шесть месяцев отремонтированы восемь спортивных залов и поставлено спортивное оборудование в сельские школы Верхнебуреинского, Комсомольского, Николаевского, Солнечного, Хабаровского и имени Лазо районов.В декабре 2020 года в Хабаровский край поставлены 24 новых школьных автобуса. Двадцать из них переданы в 12 муниципальных районов. Ещё четыре автомобиля выделены для краевых подведомственных образовательных учреждений — школ-интернатов № 10, 19, школы № 1 Комсомольска-на-Амуре, Хабаровского краевого центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.По данным профильного министерства, в новом учебном году на базе 42-х школ, расположенных в сельской местности и малых городах 13-ти муниципальных районов, открыты центры цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей "Точка роста". Открыли второй в крае детский технопарк "Кванториум", в котором обучаются 800 детей по направлениям энергетика, нано-и биотехнологии. Начал работу и второй Центр цифрового образования детей "IT-куб", его задача – обучение детей навыкам и компетенциям в сфере информационных технологий. Сегодня в Центре обучаются 400 детей.К началу учебного года 2020-2021 компьютерное и интерактивное оборудование обновлено в 92-х школах и 10 техникумах. В Хабаровском промышленно-экономическом техникуме, Хабаровском педагогическом колледже и Комсомольском колледже технологий и сервиса созданы 14 современных мастерских почти на 90 миллионов рублей.Основные результаты работы отрасли достигнуты по реализации нацпроектов "Образование" и "Демография". Завершено строительство детского сада на 110 мест в селе Гаровка-2 Хабаровского района. В частном детсаду № 32 в Хабаровске открыто 24 новых места для детей до 3 лет, на реализацию которых из федерального бюджета выделено более 2,8 миллионов рублей. Открыт детский сад на 95 мест в селе Тополево. Кроме того, введены в эксплуатацию школа на 800 мест микрорайоне "Волочаевский городок" Хабаровска и пришкольный интернат (спальный корпус) на 35 мест в поселке Тыр Ульчского района. Продолжается строительство школы на 300 мест в селе Найхин Нанайского района и пристройки на 20 мест к школе села Бриакан района имени Полины Осипенко.
https://ria.ru/20210226/khischenie-1599025682.html
https://ria.ru/20210225/toplivo-1598939654.html
https://ria.ru/20210225/siroty-1598861927.html
хабаровск
хабаровский район
хабаровский край
ульчский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/149429/45/1494294526_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_1928f569108e5d79cd35ac132e6a9f48.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кванториум, михаил дегтярев, хабаровск, хабаровский район, хабаровский край, ульчский район, общество

Хабаровский край получит более 26 миллионов на образование инвалидов

08:37 26.02.2021
 
© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкГорода России. Хабаровск
Города России. Хабаровск - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 26 фев — РИА Новости. Хабаровский край получит из федерального бюджета в текущем году более 26 миллионов рублей на образование людей с ограниченными возможностями, сообщили РИА Новости в региональном правительстве в пятницу.
"Хабаровский край выиграл конкурс на предоставление из федерального бюджета в 2021 году более 21 миллиона рублей на развитие региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов и 5,5 миллионов рублей – ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ", - информирует ведомство.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
03:54
Экс-начальнице хабаровского отделения Почты России грозит срок за хищение
Отмечается, что за последние полгода в развитии сферы образования края основной акцент смещён на районы. Так реализуется установка главы региона Михаила Дегтярева на повышение качества жизни по всему краю. Ранее в фокусе внимания властей находились в основном Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре. За шесть месяцев отремонтированы восемь спортивных залов и поставлено спортивное оборудование в сельские школы Верхнебуреинского, Комсомольского, Николаевского, Солнечного, Хабаровского и имени Лазо районов.
В декабре 2020 года в Хабаровский край поставлены 24 новых школьных автобуса. Двадцать из них переданы в 12 муниципальных районов. Ещё четыре автомобиля выделены для краевых подведомственных образовательных учреждений — школ-интернатов № 10, 19, школы № 1 Комсомольска-на-Амуре, Хабаровского краевого центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.
Вид на Хабаровск и реку Амур - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
Вчера, 15:21
"Северный завоз" топлива стартует в Хабаровском крае в марте
"В посёлке Многовершинный обновили школьную столовую. Провели капремонт стен, обновили напольные и потолочные покрытия, установили энергосберегающее освещение. Полностью заменено технологическое оборудование. В цехе приготовления готовой продукции появились пароконвектомат, печи, холодильное оборудование, оборудование для механической нарезки и переработки продуктов. Создана современная линия раздачи питания. Переоборудованы моечные, кладовые и подсобные помещения. Закуплены новые комплекты посуды. На оснащение школьной столовой потребовалось более 2 миллионов рублей", - рассказали в минобрнауки края.
По данным профильного министерства, в новом учебном году на базе 42-х школ, расположенных в сельской местности и малых городах 13-ти муниципальных районов, открыты центры цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей "Точка роста". Открыли второй в крае детский технопарк "Кванториум", в котором обучаются 800 детей по направлениям энергетика, нано-и биотехнологии. Начал работу и второй Центр цифрового образования детей "IT-куб", его задача – обучение детей навыкам и компетенциям в сфере информационных технологий. Сегодня в Центре обучаются 400 детей.
Девочка в своей комнате - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
Вчера, 07:31
В Хабаровском крае сто сирот смогут получить выплату на покупку квартиры
К началу учебного года 2020-2021 компьютерное и интерактивное оборудование обновлено в 92-х школах и 10 техникумах. В Хабаровском промышленно-экономическом техникуме, Хабаровском педагогическом колледже и Комсомольском колледже технологий и сервиса созданы 14 современных мастерских почти на 90 миллионов рублей.
Основные результаты работы отрасли достигнуты по реализации нацпроектов "Образование" и "Демография". Завершено строительство детского сада на 110 мест в селе Гаровка-2 Хабаровского района. В частном детсаду № 32 в Хабаровске открыто 24 новых места для детей до 3 лет, на реализацию которых из федерального бюджета выделено более 2,8 миллионов рублей. Открыт детский сад на 95 мест в селе Тополево. Кроме того, введены в эксплуатацию школа на 800 мест микрорайоне "Волочаевский городок" Хабаровска и пришкольный интернат (спальный корпус) на 35 мест в поселке Тыр Ульчского района. Продолжается строительство школы на 300 мест в селе Найхин Нанайского района и пристройки на 20 мест к школе села Бриакан района имени Полины Осипенко.
 
КванториумМихаил ДегтяревХабаровскХабаровский районХабаровский крайУльчский районОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:03Twitter не разъяснил, почему заблокировал аккаунты клуба "Валдай"
14:03Лавров оценил ситуацию в Афганистане
14:01Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 87 копеек
13:55Россия направила ноту протеста в МИД Латвии
13:53В ГД прокомментировали сообщения о награде ФБР за сведения о россиянине
13:49Захарова прокомментировала появление термина "внутренние террористы"
13:44Порошенко назвал "исторические причины" потери Крыма
13:42Посольство в КНДР сообщило подробности возвращения дипломатов на дрезине
13:42Toyota отзывает более трех тысяч автомобилей в России
13:39В Минобороны Армении объяснили полеты военной авиации над Ереваном
13:36Польша повысила возраст применения вакцины AstraZeneca
13:36Чернышенко назначили главой Координационного центра правительства
13:35В Ираке заявили об отсутствии жертв при авиаударе США по Сирии
13:31Навального этапировали в колонию
13:30В монастыре на Урале искали подозреваемого в убийстве трех человек
13:30Сенатор Пушков прокомментировал авиаудары США по Сирии
13:29Генпрокуратура Армении изучает требование об отставке правительства
13:28Оппозиция обратилась к президенту Армении с просьбой принять делегацию
13:22В МИД назвали блокировку аккаунтов в Twitter абсурдной
13:21В Госдуме оценили украинскую идею наказывать за сотрудничество с Россией
Лента новостейМолния