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Нидерланды назначили нового посла в России
Нидерланды назначили нового посла в России
Нидерланды назначили новым послом в России Хиллеса Плуха, который в 2014-2015 годах был координатором по теме авиакатастрофы рейса MH17, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T17:49
2021-02-26T17:59
вооруженные силы рф
бук (зенитный ракетный комплекс)
николай винниченко
дмитрий песков
россия
нидерланды
в мире
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Нидерланды назначили новым послом в России Хиллеса Плуха, который в 2014-2015 годах был координатором по теме авиакатастрофы рейса MH17, сообщили РИА Новости в посольстве королевства в Москве.Ранее Хиллес Плух был послом Нидерландов в Сербии, в 2015-2019 годах – послом королевства в Израиле, в 2014-2015 годах дипломат занимал должность временного поверенного по особым поручениям, временного представителя Нидерландов в Палестинской автономии, главы восточноевропейского департамента Европейского управления МИД страны и координатора по вопросам последствий авиакатастрофы MH17.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
https://ria.ru/20210208/antey-1596536133.html
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вооруженные силы рф, бук (зенитный ракетный комплекс), николай винниченко, дмитрий песков, россия, нидерланды, в мире

Нидерланды назначили нового посла в России

17:49 26.02.2021 (обновлено: 17:59 26.02.2021)
 
© Фото : страница посольства Нидерландов в России в FacebookЗдание посольства Нидерландов в Москве
Здание посольства Нидерландов в Москве - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© Фото : страница посольства Нидерландов в России в Facebook
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Нидерланды назначили новым послом в России Хиллеса Плуха, который в 2014-2015 годах был координатором по теме авиакатастрофы рейса MH17, сообщили РИА Новости в посольстве королевства в Москве.

"Нидерланды назначили нового посла в Российской Федерации. Это господин Хиллес Бесхор Плух. Он еще не приехал в страну", - рассказали агентству в дипмиссии.

Ранее Хиллес Плух был послом Нидерландов в Сербии, в 2015-2019 годах – послом королевства в Израиле, в 2014-2015 годах дипломат занимал должность временного поверенного по особым поручениям, временного представителя Нидерландов в Палестинской автономии, главы восточноевропейского департамента Европейского управления МИД страны и координатора по вопросам последствий авиакатастрофы MH17.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
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Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
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Вооруженные силы РФБук (зенитный ракетный комплекс)Николай ВинниченкоДмитрий ПесковРоссияНидерландыВ мире
 
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