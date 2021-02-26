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Навального не повезут ни в одну из подмосковных колоний, заявили в ОНК
Навального не повезут ни в одну из подмосковных колоний, заявили в ОНК
Осуждённый по делу "Ив Роше" Алексей Навальный не будет доставлен ни в одну из подмосковных исправительных колоний, сообщил РИА Новости член Общественной... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T20:18
2021-02-26T20:18
россия
бруно лепру
александр мальцев (синхронист)
ив роше
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
следственный комитет россии (ск рф)
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Осуждённый по делу "Ив Роше" Алексей Навальный не будет доставлен ни в одну из подмосковных исправительных колоний, сообщил РИА Новости член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Подмосковья Александр Мальцев.Ранее ряд СМИ написал, что Навального якобы доставили в исправительную колонию в подмосковной Коломне. Позднее представитель колонии №6 в Коломне и ОНК Москвы опровергли эту информацию.Накануне адвокат Вадим Кобзев сообщил агентству, что Навального, которому по делу компании "Ив Роше" предстоит провести в колонии около 2,5 лет, этапировали из спецблока московского СИЗО-1 "Матросская тишина". По его словам, ему отказались сообщать, куда именно. В пятницу директор ФСИН Александр Калашников сказал, что в колонии Навальный будет содержаться в "абсолютно нормальных" условиях, угрозы его безопасности нет.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН - по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство". Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
https://ria.ru/20210205/navalnyy-1596242051.html
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россия, бруно лепру, александр мальцев (синхронист), ив роше, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), москва, московская область (подмосковье), происшествия

Навального не повезут ни в одну из подмосковных колоний, заявили в ОНК

20:18 26.02.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Осуждённый по делу "Ив Роше" Алексей Навальный не будет доставлен ни в одну из подмосковных исправительных колоний, сообщил РИА Новости член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Подмосковья Александр Мальцев.
Ранее ряд СМИ написал, что Навального якобы доставили в исправительную колонию в подмосковной Коломне. Позднее представитель колонии №6 в Коломне и ОНК Москвы опровергли эту информацию.
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"По данным администрации управления ФСИН Подмосковья, Навальный не будет доставлен ни в одну из наших колоний", - сказал Мальцев.

Накануне адвокат Вадим Кобзев сообщил агентству, что Навального, которому по делу компании "Ив Роше" предстоит провести в колонии около 2,5 лет, этапировали из спецблока московского СИЗО-1 "Матросская тишина". По его словам, ему отказались сообщать, куда именно. В пятницу директор ФСИН Александр Калашников сказал, что в колонии Навальный будет содержаться в "абсолютно нормальных" условиях, угрозы его безопасности нет.
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Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН - по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.
Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство". Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
 
РоссияБруно ЛепруАлександр Мальцев (синхронист)Ив РошеАлексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Следственный комитет России (СК РФ)МоскваМосковская область (Подмосковье)Происшествия
 
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