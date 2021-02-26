https://ria.ru/20210226/navalnyy-1599157457.html

В ИК-6 в Коломне опровергли сообщения о прибытии Навального

В ИК-6 в Коломне опровергли сообщения о прибытии Навального

Представитель исправительной колонии №6 в подмосковной Коломне опровергла РИА Новости, что к ним доставлен осужденный по делу "Ив Роше" Алексей Навальный. РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T18:48

2021-02-26T18:48

2021-02-26T19:00

александр калашников

бруно лепру

ив роше

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

следственный комитет россии (ск рф)

москва

франция

происшествия

россия

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Представитель исправительной колонии №6 в подмосковной Коломне опровергла РИА Новости, что к ним доставлен осужденный по делу "Ив Роше" Алексей Навальный.Ранее ряд СМИ написал, что Навального якобы доставили в колонию в Коломне.Накануне адвокат Вадим Кобзев сообщил агентству, что Навального, которому по делу компании "Ив Роше" предстоит провести в колонии около 2,5 лет, этапировали из спецблока московского СИЗО-1 "Матросская тишина". По его словам, ему отказались сообщать, куда именно. В пятницу директор ФСИН Александр Калашников сказал, что в колонии Навальный будет содержаться в "абсолютно нормальных" условиях, угрозы его безопасности нет.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН - по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство". Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.

https://ria.ru/20210205/navalnyy-1596242051.html

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html

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александр калашников, бруно лепру, ив роше, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), москва, франция, происшествия, россия, алексей навальный, коломна