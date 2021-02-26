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В ИК-6 в Коломне опровергли сообщения о прибытии Навального
В ИК-6 в Коломне опровергли сообщения о прибытии Навального
Представитель исправительной колонии №6 в подмосковной Коломне опровергла РИА Новости, что к ним доставлен осужденный по делу "Ив Роше" Алексей Навальный. РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T18:48
2021-02-26T19:00
александр калашников
бруно лепру
ив роше
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
следственный комитет россии (ск рф)
москва
франция
происшествия
россия
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Представитель исправительной колонии №6 в подмосковной Коломне опровергла РИА Новости, что к ним доставлен осужденный по делу "Ив Роше" Алексей Навальный.Ранее ряд СМИ написал, что Навального якобы доставили в колонию в Коломне.Накануне адвокат Вадим Кобзев сообщил агентству, что Навального, которому по делу компании "Ив Роше" предстоит провести в колонии около 2,5 лет, этапировали из спецблока московского СИЗО-1 "Матросская тишина". По его словам, ему отказались сообщать, куда именно. В пятницу директор ФСИН Александр Калашников сказал, что в колонии Навальный будет содержаться в "абсолютно нормальных" условиях, угрозы его безопасности нет.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН - по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство". Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
https://ria.ru/20210205/navalnyy-1596242051.html
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александр калашников, бруно лепру, ив роше, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), москва, франция, происшествия, россия, алексей навальный, коломна

В ИК-6 в Коломне опровергли сообщения о прибытии Навального

18:48 26.02.2021 (обновлено: 19:00 26.02.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Представитель исправительной колонии №6 в подмосковной Коломне опровергла РИА Новости, что к ним доставлен осужденный по делу "Ив Роше" Алексей Навальный.
Ранее ряд СМИ написал, что Навального якобы доставили в колонию в Коломне.
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"Нет, не доставляли", - ответила представитель колонии на соответствующий вопрос РИА Новости.

Накануне адвокат Вадим Кобзев сообщил агентству, что Навального, которому по делу компании "Ив Роше" предстоит провести в колонии около 2,5 лет, этапировали из спецблока московского СИЗО-1 "Матросская тишина". По его словам, ему отказались сообщать, куда именно. В пятницу директор ФСИН Александр Калашников сказал, что в колонии Навальный будет содержаться в "абсолютно нормальных" условиях, угрозы его безопасности нет.
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Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН - по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.
Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство". Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
 
Александр КалашниковБруно ЛепруИв РошеФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Следственный комитет России (СК РФ)МоскваФранцияПроисшествияРоссияАлексей НавальныйКоломна
 
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