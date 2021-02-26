https://ria.ru/20210226/navalnyy-1599087282.html

Навального этапировали в колонию

Навального этапировали в колонию

Алексея Навального этапировали в колонию, заявил журналистам директор ФСИН Александр Калашников. РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T13:31

2021-02-26T13:31

2021-02-26T13:54

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

происшествия

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Алексея Навального этапировали в колонию, заявил журналистам директор ФСИН Александр Калашников."Он по решению суда убыл туда, где он должен сейчас находиться. Все сделано в рамках закона и действующего законодательства", — сказал он.Калашников подчеркнул, что гарантирует отсутствие какой-либо угрозы жизни или здоровью блогера.По словам директора, если Навальный захочет, то сможет работать на каком-нибудь производстве. "Режим, надзор и контроль будет на сто процентов обеспечен ему, и нормальное существование в тех условиях, куда его суд направил", — сказал Калашников.Накануне адвокат Вадим Кобзев сообщил РИА Новости, что Навального этапировали из спецблока московского СИЗО-1 "Матросская тишина".Второго февраля Симоновский суд Москвы постановил заменить блогеру условный срок по делу "Ив Роше" реальным — тремя с половиной годами колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН — по ее данным, Навальный многократно нарушал условия испытательного срока, около 60 раз не отметился в инспекции вовремя и получал многочисленные административные наказания. Позже Мосгорсуд утвердил это решение.При этом Навальному зачли время, проведенное под домашним арестом, и всего ему придется провести в колонии два с половиной года.

https://ria.ru/20210226/navalnyy-1599066428.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), происшествия