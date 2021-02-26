https://ria.ru/20210226/navalnyy-1599020485.html

США вновь призвали освободить Навального

США вновь призвали освободить Навального

США вновь призывают Россию освободить Алексея Навального, заявил представитель госдепа Нед Прайс, заявление сделано уже после этапирования осужденного блогера в РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T00:47

2021-02-26T00:47

2021-02-26T08:41

россия

вашингтон

сергей лавров

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

следственный комитет россии (ск рф)

европейский суд по правам человека

москва

франция

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ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. США вновь призывают Россию освободить Алексея Навального, заявил представитель госдепа Нед Прайс, заявление сделано уже после этапирования осужденного блогера в колонию из СИЗО "Матросская тишина"."Мы продолжим вместе с нашими партнерами ясно говорить, выступать и требовать освобождения господина Навального", - добавил он.Россия отвергает претензии США и других стран по делу Навального, а министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обращал внимание, что все заявления Запада на эту тему делаются "как под копирку".В четверг адвокат Вадим Кобзев сообщил РИА Новости, что Навального, осужденного по делу компании "Ив Роше", этапировали из спецблока московского СИЗО-1 "Матросская тишина". По его словам, ему отказались сообщать, куда именно.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН - по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск.До этого ФСИН трижды выступала за эту меру – но каждый раз получала в суде отказ. В целом лишение привилегии отбывать срок условно применяется в России довольно активно – только в прошлом году эту меру приняли в отношении 11,3 тысяч человек, а в 2019-м – более чем 15 тысяч.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше", хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.

https://ria.ru/20210225/evropa-1598824115.html

https://ria.ru/20210224/sanktsii-1598737926.html

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россия, вашингтон, сергей лавров, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), европейский суд по правам человека, москва, франция, сша, в мире