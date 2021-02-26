США вновь призвали освободить Навального
00:47 26.02.2021 (обновлено: 08:41 26.02.2021)
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. США вновь призывают Россию освободить Алексея Навального, заявил представитель госдепа Нед Прайс, заявление сделано уже после этапирования осужденного блогера в колонию из СИЗО "Матросская тишина".
"Мы возобновляем призывы к России освободить тех, кто задержан лишь за реализацию лишь своих прав человека… в том числе господина Навального", - сказал Прайс на брифинге.
"Мы продолжим вместе с нашими партнерами ясно говорить, выступать и требовать освобождения господина Навального", - добавил он.
Россия отвергает претензии США и других стран по делу Навального, а министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обращал внимание, что все заявления Запада на эту тему делаются "как под копирку".
В четверг адвокат Вадим Кобзев сообщил РИА Новости, что Навального, осужденного по делу компании "Ив Роше", этапировали из спецблока московского СИЗО-1 "Матросская тишина". По его словам, ему отказались сообщать, куда именно.
До этого ФСИН трижды выступала за эту меру – но каждый раз получала в суде отказ. В целом лишение привилегии отбывать срок условно применяется в России довольно активно – только в прошлом году эту меру приняли в отношении 11,3 тысяч человек, а в 2019-м – более чем 15 тысяч.
Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".
Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше", хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.