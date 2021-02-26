https://ria.ru/20210226/naushniki-1599051487.html

Xiaomi представила дешевые TWS-наушники Redmi AirDots 3

Xiaomi представила дешевые TWS-наушники Redmi AirDots 3

Компания Xiaomi обновила популярную серию беспроводных наушников AirDots. Гарнитура третьего поколения значительно преобразилась по сравнению с... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T10:57

2021-02-26T10:57

2021-02-26T10:57

наука

наушники

xiaomi inc

гаджеты

технологии

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Компания Xiaomi обновила популярную серию беспроводных наушников AirDots. Гарнитура третьего поколения значительно преобразилась по сравнению с предшественником, что наглядно показано на презентации.Если внешность TWS-гарнитуры осталась практически той же, что и у AirDots 2, то характеристики значительно улучшены. Версия Bluetooth обновлена ​​до 5.2, что дает более высокую скорость соединения и стабильное соединение. Впервые в серии заявлена поддержка кодека aptX для повышения качества звука. Наушники могут беспрерывно работать до 7 часов без подзарядки, а с кейсом автономность увеличивается до 30 часов с зарядным чехлом. Redmi AirDots 3 поддерживает сенсорное управление, встроенный голосовой помощник XiaoAI (работает только в Китае) и всплывающую анимацию. Использован порт USB-C, а гарнитура получила влагозащиту по стандарту IPX7. Наушники поддерживают технологию Environment Noise Reduction, которая должна удалять ненужные окружающие шумы для лучшей четкости звука.Первым рынком, где начнут продавать эти наушники, станет Китай. Гарнитуру предложат 4 марта по цене 199 юаней (примерно 2000 рублей по текущему курсу).

https://ria.ru/20210222/naushniki-1598282640.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наушники, xiaomi inc, гаджеты, технологии