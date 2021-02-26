Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь
Наука
https://ria.ru/20210226/naushniki-1599051487.html
Xiaomi представила дешевые TWS-наушники Redmi AirDots 3
Xiaomi представила дешевые TWS-наушники Redmi AirDots 3
Компания Xiaomi обновила популярную серию беспроводных наушников AirDots. Гарнитура третьего поколения значительно преобразилась по сравнению с... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T10:57
2021-02-26T10:57
наука
наушники
xiaomi inc
гаджеты
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599051207_0:31:780:470_1920x0_80_0_0_ee355de63ba6e36b44274c38d35395cf.png
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Компания Xiaomi обновила популярную серию беспроводных наушников AirDots. Гарнитура третьего поколения значительно преобразилась по сравнению с предшественником, что наглядно показано на презентации.Если внешность TWS-гарнитуры осталась практически той же, что и у AirDots 2, то характеристики значительно улучшены. Версия Bluetooth обновлена ​​до 5.2, что дает более высокую скорость соединения и стабильное соединение. Впервые в серии заявлена поддержка кодека aptX для повышения качества звука. Наушники могут беспрерывно работать до 7 часов без подзарядки, а с кейсом автономность увеличивается до 30 часов с зарядным чехлом. Redmi AirDots 3 поддерживает сенсорное управление, встроенный голосовой помощник XiaoAI (работает только в Китае) и всплывающую анимацию. Использован порт USB-C, а гарнитура получила влагозащиту по стандарту IPX7. Наушники поддерживают технологию Environment Noise Reduction, которая должна удалять ненужные окружающие шумы для лучшей четкости звука.Первым рынком, где начнут продавать эти наушники, станет Китай. Гарнитуру предложат 4 марта по цене 199 юаней (примерно 2000 рублей по текущему курсу).
https://ria.ru/20210222/naushniki-1598282640.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599051207_56:0:724:501_1920x0_80_0_0_e12954c42a6d9013fe5ed8dc2da6d2d5.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
наушники, xiaomi inc, гаджеты, технологии

Xiaomi представила дешевые TWS-наушники Redmi AirDots 3

10:57 26.02.2021
 
© XiaomiXiaomi Redmi AirDots 3
Xiaomi Redmi AirDots 3 - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© Xiaomi
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Компания Xiaomi обновила популярную серию беспроводных наушников AirDots. Гарнитура третьего поколения значительно преобразилась по сравнению с предшественником, что наглядно показано на презентации.
Если внешность TWS-гарнитуры осталась практически той же, что и у AirDots 2, то характеристики значительно улучшены. Версия Bluetooth обновлена ​​до 5.2, что дает более высокую скорость соединения и стабильное соединение. Впервые в серии заявлена поддержка кодека aptX для повышения качества звука. Наушники могут беспрерывно работать до 7 часов без подзарядки, а с кейсом автономность увеличивается до 30 часов с зарядным чехлом.
Redmi AirDots 3 поддерживает сенсорное управление, встроенный голосовой помощник XiaoAI (работает только в Китае) и всплывающую анимацию. Использован порт USB-C, а гарнитура получила влагозащиту по стандарту IPX7. Наушники поддерживают технологию Environment Noise Reduction, которая должна удалять ненужные окружающие шумы для лучшей четкости звука.
Первым рынком, где начнут продавать эти наушники, станет Китай. Гарнитуру предложат 4 марта по цене 199 юаней (примерно 2000 рублей по текущему курсу).
Прослушивание музыки - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
22 февраля, 08:00Наука
Лучшие наушники с шумоподавлением: семь популярных моделей 2021 года
 
НауканаушникиXiaomi IncгаджетыТехнологии
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:03Twitter не разъяснил, почему заблокировал аккаунты клуба "Валдай"
14:03Лавров оценил ситуацию в Афганистане
14:01Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 87 копеек
13:55Россия направила ноту протеста в МИД Латвии
13:53В ГД прокомментировали сообщения о награде ФБР за сведения о россиянине
13:49Захарова прокомментировала появление термина "внутренние террористы"
13:44Порошенко назвал "исторические причины" потери Крыма
13:42Посольство в КНДР сообщило подробности возвращения дипломатов на дрезине
13:42Toyota отзывает более трех тысяч автомобилей в России
13:39В Минобороны Армении объяснили полеты военной авиации над Ереваном
13:36Польша повысила возраст применения вакцины AstraZeneca
13:36Чернышенко назначили главой Координационного центра правительства
13:35В Ираке заявили об отсутствии жертв при авиаударе США по Сирии
13:31Навального этапировали в колонию
13:30В монастыре на Урале искали подозреваемого в убийстве трех человек
13:30Сенатор Пушков прокомментировал авиаудары США по Сирии
13:29Генпрокуратура Армении изучает требование об отставке правительства
13:28Оппозиция обратилась к президенту Армении с просьбой принять делегацию
13:22В МИД назвали блокировку аккаунтов в Twitter абсурдной
13:21В Госдуме оценили украинскую идею наказывать за сотрудничество с Россией
Лента новостейМолния