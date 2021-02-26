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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210226/naryshkin-1599041830.html
Нарышкин привился от коронавируса
Нарышкин привился от коронавируса
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил журналистам в пятницу, что уже поставил оба компонента вакцины от коронавируса "Спутник V". РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T10:01
2021-02-26T10:14
распространение коронавируса
коронавирус в россии
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
сергей нарышкин
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил журналистам в пятницу, что уже поставил оба компонента вакцины от коронавируса "Спутник V".Он уточнил, что поставил уже оба компонента вакцины, и сказал, что чувствует себя хорошо и "комфортно". При этом Нарышкин выразил уверенность, что так же хорошо чувствовал бы себя, если бы привился одной из двух других российских вакцин.Нарышкин также является председателем Российского исторического общества.
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коронавирус в россии, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин

Нарышкин привился от коронавируса

10:01 26.02.2021 (обновлено: 10:14 26.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредседатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил журналистам в пятницу, что уже поставил оба компонента вакцины от коронавируса "Спутник V".
"Да, конечно", - сказал Нарышкин, отвечая на вопрос во время открытии выставки, посвященной истории лидерства российской вирусологии.
Медсестра делает прививку пациенту от коронавируса вакциной Спутник-V - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
15 февраля, 18:02Распространение коронавируса
Путин поручил оценить эффективность вакцин против новых штаммов COVID-19
Он уточнил, что поставил уже оба компонента вакцины, и сказал, что чувствует себя хорошо и "комфортно". При этом Нарышкин выразил уверенность, что так же хорошо чувствовал бы себя, если бы привился одной из двух других российских вакцин.
Нарышкин также является председателем Российского исторического общества.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Сергей Нарышкин
 
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