https://ria.ru/20210226/naryshkin-1599041830.html
Нарышкин привился от коронавируса
Нарышкин привился от коронавируса
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил журналистам в пятницу, что уже поставил оба компонента вакцины от коронавируса "Спутник V". РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T10:01
2021-02-26T10:01
2021-02-26T10:14
распространение коронавируса
коронавирус в россии
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
сергей нарышкин
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил журналистам в пятницу, что уже поставил оба компонента вакцины от коронавируса "Спутник V".Он уточнил, что поставил уже оба компонента вакцины, и сказал, что чувствует себя хорошо и "комфортно". При этом Нарышкин выразил уверенность, что так же хорошо чувствовал бы себя, если бы привился одной из двух других российских вакцин.Нарышкин также является председателем Российского исторического общества.
https://ria.ru/20210215/koronavirus-1597579125.html
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коронавирус в россии, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин