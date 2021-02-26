https://ria.ru/20210226/naryshkin-1599041830.html

Нарышкин привился от коронавируса

Нарышкин привился от коронавируса

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил журналистам в пятницу, что уже поставил оба компонента вакцины от коронавируса "Спутник V". РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T10:01

2021-02-26T10:01

2021-02-26T10:14

распространение коронавируса

коронавирус в россии

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

сергей нарышкин

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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил журналистам в пятницу, что уже поставил оба компонента вакцины от коронавируса "Спутник V".Он уточнил, что поставил уже оба компонента вакцины, и сказал, что чувствует себя хорошо и "комфортно". При этом Нарышкин выразил уверенность, что так же хорошо чувствовал бы себя, если бы привился одной из двух других российских вакцин.Нарышкин также является председателем Российского исторического общества.

https://ria.ru/20210215/koronavirus-1597579125.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин