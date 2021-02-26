https://ria.ru/20210226/myanma-1599154597.html
СМИ: бывшего госсоветника Мьянмы вывезли в неизвестном направлении
СМИ: бывшего госсоветника Мьянмы вывезли в неизвестном направлении
Бывший государственный советник (фактический премьер) Мьянмы Нобелевский лауреат Аун Сан Су Чжи вывезена военным властями из ее резиденции в столице страны, где РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T18:36
2021-02-26T18:36
2021-02-26T18:36
ситуация в мьянме после задержания руководителей страны
национальная лига за демократию (нлд)
аун сан су чжи
мьянма
в мире
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БАНГКОК, 26 фев – РИА Новости. Бывший государственный советник (фактический премьер) Мьянмы Нобелевский лауреат Аун Сан Су Чжи вывезена военным властями из ее резиденции в столице страны, где она находилась под домашним арестом с 1 февраля, в неизвестном направлении, сообщает в пятницу новостной портал Myanmar Now со ссылкой на руководство бывшей правящей партии, главой которой является политик.Источник в руководстве партии "Национальная лига за демократию" (НЛД), правительство которой было смещено командованием вооруженных сил Мьянмы 1 февраля, сообщил изданию, что военные вывезли Аун Сан Су Чжи в неизвестном направлении из ее официальной резиденции в столице страны городе Нейпьидо, где она находилась под домашним арестом, еще 6 дней назад. Госсоветник перемещена в неизвестное место, сказал порталу источник.Аун Сан Су Чжи, создательница и многолетний лидер НЛД, совмещала в правительстве специально созданную для нее должность государственного советника (по конституции Мьянмы в стране нет должности премьер-министра) с постом министра иностранных дел. Признанный национальный лидер, Аун Сан Су Чжи не могла по конституции баллотироваться в президенты, так как два ее сына являются гражданами Великобритании, как и ее покойный муж.Первого февраля глава НЛД была задержана и помещена под домашний арест по обвинению в незаконном импорте электронных средств связи (приемо-передающих портативных радиостанций ограниченного действия, неофициально называемых "уоки-токи").Затем добавилось второе обвинение, в нарушении закона о предотвращении и преодолении стихийных бедствий в виде нарушения во время избирательной кампании ограничительных правил, введенных в связи с пандемией COVID-19: политик выступала на предвыборных митингах, на которых собиралось значительно больше людей, чем позволяли действовавшие в тот момент правила. Такое же обвинение предъявлено задержанному также 1 февраля президенту Мьянмы Вин Мьинту.Противники военного правительства, захватившего власть в стране 1 февраля, с 6 февраля ежедневно выводят на улицы городов Мьянмы многотысячные демонстрации протеста против захвата власти военными. В стране ширится кампания гражданского неповиновения, в рамках которой государственные служащие и работники частных предприятий, в том числе государственных и частных больниц, общественного транспорта, учебных заведений всех уровней присоединяются к общенациональной забастовке, парализовавшей работу уже более 70% государственных учреждений и предприятий страны.Участники протестов и кампании гражданского неповиновения требуют возврата власти гражданскому правительству, освобождения арестованных лидеров и функционеров НЛД, и немедленного созыва первой сессии парламента, избранного на выборах 8 ноября 2020 года.
https://ria.ru/20210210/myanma-1596909257.html
https://ria.ru/20210214/myanma-1597462783.html
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ситуация в мьянме после задержания руководителей страны, национальная лига за демократию (нлд), аун сан су чжи, мьянма, в мире
БАНГКОК, 26 фев – РИА Новости.
Бывший государственный советник (фактический премьер) Мьянмы
Нобелевский лауреат Аун Сан Су Чжи
вывезена военным властями из ее резиденции в столице страны, где она находилась под домашним арестом с 1 февраля, в неизвестном направлении, сообщает в пятницу новостной портал Myanmar Now со ссылкой на руководство бывшей правящей партии, главой которой является политик.
Источник в руководстве партии "Национальная лига за демократию" (НЛД)
, правительство которой было смещено командованием вооруженных сил Мьянмы 1 февраля, сообщил изданию, что военные вывезли Аун Сан Су Чжи в неизвестном направлении из ее официальной резиденции в столице страны городе Нейпьидо
, где она находилась под домашним арестом, еще 6 дней назад. Госсоветник перемещена в неизвестное место, сказал порталу источник.
"Теперь мы уже больше не знаем, где ее держат", - добавил он.
Аун Сан Су Чжи, создательница и многолетний лидер НЛД, совмещала в правительстве специально созданную для нее должность государственного советника (по конституции Мьянмы в стране нет должности премьер-министра) с постом министра иностранных дел. Признанный национальный лидер, Аун Сан Су Чжи не могла по конституции баллотироваться в президенты, так как два ее сына являются гражданами Великобритании
, как и ее покойный муж.
Первого февраля глава НЛД была задержана и помещена под домашний арест по обвинению в незаконном импорте электронных средств связи (приемо-передающих портативных радиостанций ограниченного действия, неофициально называемых "уоки-токи").
Затем добавилось второе обвинение, в нарушении закона о предотвращении и преодолении стихийных бедствий в виде нарушения во время избирательной кампании ограничительных правил, введенных в связи с пандемией COVID-19: политик выступала на предвыборных митингах, на которых собиралось значительно больше людей, чем позволяли действовавшие в тот момент правила. Такое же обвинение предъявлено задержанному также 1 февраля президенту Мьянмы Вин Мьинту.
Противники военного правительства, захватившего власть в стране 1 февраля, с 6 февраля ежедневно выводят на улицы городов Мьянмы многотысячные демонстрации протеста против захвата власти военными. В стране ширится кампания гражданского неповиновения, в рамках которой государственные служащие и работники частных предприятий, в том числе государственных и частных больниц, общественного транспорта, учебных заведений всех уровней присоединяются к общенациональной забастовке, парализовавшей работу уже более 70% государственных учреждений и предприятий страны.
Участники протестов и кампании гражданского неповиновения требуют возврата власти гражданскому правительству, освобождения арестованных лидеров и функционеров НЛД, и немедленного созыва первой сессии парламента, избранного на выборах 8 ноября 2020 года.