https://ria.ru/20210226/myanma-1599154597.html

СМИ: бывшего госсоветника Мьянмы вывезли в неизвестном направлении

СМИ: бывшего госсоветника Мьянмы вывезли в неизвестном направлении

Бывший государственный советник (фактический премьер) Мьянмы Нобелевский лауреат Аун Сан Су Чжи вывезена военным властями из ее резиденции в столице страны, где РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T18:36

2021-02-26T18:36

2021-02-26T18:36

ситуация в мьянме после задержания руководителей страны

национальная лига за демократию (нлд)

аун сан су чжи

мьянма

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595436368_0:116:2222:1366_1920x0_80_0_0_e00408db6cf130b635191ef6377eaaa0.jpg

БАНГКОК, 26 фев – РИА Новости. Бывший государственный советник (фактический премьер) Мьянмы Нобелевский лауреат Аун Сан Су Чжи вывезена военным властями из ее резиденции в столице страны, где она находилась под домашним арестом с 1 февраля, в неизвестном направлении, сообщает в пятницу новостной портал Myanmar Now со ссылкой на руководство бывшей правящей партии, главой которой является политик.Источник в руководстве партии "Национальная лига за демократию" (НЛД), правительство которой было смещено командованием вооруженных сил Мьянмы 1 февраля, сообщил изданию, что военные вывезли Аун Сан Су Чжи в неизвестном направлении из ее официальной резиденции в столице страны городе Нейпьидо, где она находилась под домашним арестом, еще 6 дней назад. Госсоветник перемещена в неизвестное место, сказал порталу источник.Аун Сан Су Чжи, создательница и многолетний лидер НЛД, совмещала в правительстве специально созданную для нее должность государственного советника (по конституции Мьянмы в стране нет должности премьер-министра) с постом министра иностранных дел. Признанный национальный лидер, Аун Сан Су Чжи не могла по конституции баллотироваться в президенты, так как два ее сына являются гражданами Великобритании, как и ее покойный муж.Первого февраля глава НЛД была задержана и помещена под домашний арест по обвинению в незаконном импорте электронных средств связи (приемо-передающих портативных радиостанций ограниченного действия, неофициально называемых "уоки-токи").Затем добавилось второе обвинение, в нарушении закона о предотвращении и преодолении стихийных бедствий в виде нарушения во время избирательной кампании ограничительных правил, введенных в связи с пандемией COVID-19: политик выступала на предвыборных митингах, на которых собиралось значительно больше людей, чем позволяли действовавшие в тот момент правила. Такое же обвинение предъявлено задержанному также 1 февраля президенту Мьянмы Вин Мьинту.Противники военного правительства, захватившего власть в стране 1 февраля, с 6 февраля ежедневно выводят на улицы городов Мьянмы многотысячные демонстрации протеста против захвата власти военными. В стране ширится кампания гражданского неповиновения, в рамках которой государственные служащие и работники частных предприятий, в том числе государственных и частных больниц, общественного транспорта, учебных заведений всех уровней присоединяются к общенациональной забастовке, парализовавшей работу уже более 70% государственных учреждений и предприятий страны.Участники протестов и кампании гражданского неповиновения требуют возврата власти гражданскому правительству, освобождения арестованных лидеров и функционеров НЛД, и немедленного созыва первой сессии парламента, избранного на выборах 8 ноября 2020 года.

https://ria.ru/20210210/myanma-1596909257.html

https://ria.ru/20210214/myanma-1597462783.html

https://ria.ru/20210226/myanma-1599153482.html

мьянма

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в мьянме после задержания руководителей страны, национальная лига за демократию (нлд), аун сан су чжи, мьянма, в мире