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ООН призвала государства не признавать военные власти в Мьянме
ООН призвала государства не признавать военные власти в Мьянме
Спецпосланник генерального секретаря ООН по Мьянме Кристин Шранер-Бургенер призывает государства не признавать легитимность военных властей в Мьянме, по ее... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T18:31
2021-02-26T18:31
национальная лига за демократию (нлд)
волкан бозкыр
аун сан су чжи
мьянма
оон
в мире
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ООН, 26 фев – РИА Новости. Спецпосланник генерального секретаря ООН по Мьянме Кристин Шранер-Бургенер призывает государства не признавать легитимность военных властей в Мьянме, по ее словам, на прошедших выборах победила "Национальная лига за демократию" (НЛД).В пятницу в ГА ООН проходит обсуждение ситуации в Мьянме."Я решительно осуждаю недавние шаги, предпринятые военными, и призываю всех вас коллективно послать четкий сигнал в поддержку демократии в Мьянме. Важно, чтобы международное сообщество не придавало легитимности и не признавало этот режим", - сказала Шранер-Бургенер.По ее словам, военный переворот и введение чрезвычайного положения в Мьянме являются явным нарушением конституции страны.Кроме того, она подчеркнула, что в результате выборов в ноябре 2020 года "Национальная лига за демократию" набрала 82% голосов.В свою очередь председатель ГА ООН Волкан Бозкыр призвал военные власти в Мьянме позволить спецпосланнику ООН посетить страну. Бозкыр также призывает освободить всех задержанных.Ранее СМИ сообщили, что назначенный военным правительством новый глава Союзной избирательной комиссии Мьянмы (центрального избиркома страны) Тейн Со объявил недействительными результаты всеобщих выборов, прошедших в стране 8 ноября 2020 года.Военные пришли к власти в Мьянме после того, как прежний состав избиркома и правительство НЛД отвергли любую возможность обсуждения и расследования предполагаемых массовых подтасовок списков избирателей и избирательных бюллетеней на всеобщих выборах 8 ноября 2020 года, якобы позволивших НЛД выиграть абсолютное большинство парламентских мандатов.Военные провели собственное расследование, по их словам, выявившее не менее 10 миллионов фальсифицированных бюллетеней. После серии отказов со стороны избиркома и правительства НЛД, 1 февраля вооруженные силы задержали президента страны Вин Мьинта и госсоветника (фактического премьера) Нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи и поместили их под домашний арест. Против них возбуждены уголовные дела о нарушениях законодательства о предотвращении и преодолении стихийных бедствий (нарушений чрезвычайного режима, действующего в связи с пандемией COVID19), а в случае Аун Сан Су Чжи – и закона об импорте электронных средств связи. Функционеры НЛД и деятели смещенного правительства по всей стране подверглись арестам и обвинениям в различных правонарушениях.В первый же день после прихода к власти военные объявили, что они действуют в рамках конституции 2008 года, и что после окончания действия режима чрезвычайного положения, который вводится сроком на год, пройдут выборы, выигравшая их партия сформирует правительство.Сторонники НЛД с начала февраля ежедневно выводят на улицы городов Мьянмы многотысячные демонстрации протеста против захвата власти военными. В стране ширится кампания гражданского неповиновения, в рамках которой госслужащие и работники частных предприятий присоединяются к общенациональной забастовке, парализовавшей работу уже более 70% государственных учреждений и предприятий страны. Участники протестов требуют возврата власти гражданскому правительству, освобождения арестованных лидеров и функционеров НЛД и немедленного созыва первой сессии парламента, избранного на выборах 8 ноября 2020 года.
https://ria.ru/20210220/vikipediya-1598258805.html
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национальная лига за демократию (нлд), волкан бозкыр, аун сан су чжи, мьянма, оон, в мире

ООН призвала государства не признавать военные власти в Мьянме

18:31 26.02.2021
 
© REUTERS / Athit PerawongmethaСтолкновение на митинге за демократию Мьянмы у посольства в Бангкоке, Таиланд
Столкновение на митинге за демократию Мьянмы у посольства в Бангкоке, Таиланд - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© REUTERS / Athit Perawongmetha
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ООН, 26 фев – РИА Новости. Спецпосланник генерального секретаря ООН по Мьянме Кристин Шранер-Бургенер призывает государства не признавать легитимность военных властей в Мьянме, по ее словам, на прошедших выборах победила "Национальная лига за демократию" (НЛД).
В пятницу в ГА ООН проходит обсуждение ситуации в Мьянме.
"Я решительно осуждаю недавние шаги, предпринятые военными, и призываю всех вас коллективно послать четкий сигнал в поддержку демократии в Мьянме. Важно, чтобы международное сообщество не придавало легитимности и не признавало этот режим", - сказала Шранер-Бургенер.
По ее словам, военный переворот и введение чрезвычайного положения в Мьянме являются явным нарушением конституции страны.
Кроме того, она подчеркнула, что в результате выборов в ноябре 2020 года "Национальная лига за демократию" набрала 82% голосов.
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В свою очередь председатель ГА ООН Волкан Бозкыр призвал военные власти в Мьянме позволить спецпосланнику ООН посетить страну. Бозкыр также призывает освободить всех задержанных.
Ранее СМИ сообщили, что назначенный военным правительством новый глава Союзной избирательной комиссии Мьянмы (центрального избиркома страны) Тейн Со объявил недействительными результаты всеобщих выборов, прошедших в стране 8 ноября 2020 года.
Военные пришли к власти в Мьянме после того, как прежний состав избиркома и правительство НЛД отвергли любую возможность обсуждения и расследования предполагаемых массовых подтасовок списков избирателей и избирательных бюллетеней на всеобщих выборах 8 ноября 2020 года, якобы позволивших НЛД выиграть абсолютное большинство парламентских мандатов.
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Военные провели собственное расследование, по их словам, выявившее не менее 10 миллионов фальсифицированных бюллетеней. После серии отказов со стороны избиркома и правительства НЛД, 1 февраля вооруженные силы задержали президента страны Вин Мьинта и госсоветника (фактического премьера) Нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи и поместили их под домашний арест. Против них возбуждены уголовные дела о нарушениях законодательства о предотвращении и преодолении стихийных бедствий (нарушений чрезвычайного режима, действующего в связи с пандемией COVID19), а в случае Аун Сан Су Чжи – и закона об импорте электронных средств связи. Функционеры НЛД и деятели смещенного правительства по всей стране подверглись арестам и обвинениям в различных правонарушениях.
В первый же день после прихода к власти военные объявили, что они действуют в рамках конституции 2008 года, и что после окончания действия режима чрезвычайного положения, который вводится сроком на год, пройдут выборы, выигравшая их партия сформирует правительство.
Сторонники НЛД с начала февраля ежедневно выводят на улицы городов Мьянмы многотысячные демонстрации протеста против захвата власти военными. В стране ширится кампания гражданского неповиновения, в рамках которой госслужащие и работники частных предприятий присоединяются к общенациональной забастовке, парализовавшей работу уже более 70% государственных учреждений и предприятий страны. Участники протестов требуют возврата власти гражданскому правительству, освобождения арестованных лидеров и функционеров НЛД и немедленного созыва первой сессии парламента, избранного на выборах 8 ноября 2020 года.
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Национальная лига за демократию (НЛД)Волкан БозкырАун Сан Су ЧжиМьянмаООНВ мире
 
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