https://ria.ru/20210226/moskva-1599043469.html

В Москве открыли горячую линию по поддержке промышленных предприятий

В Москве открыли горячую линию по поддержке промышленных предприятий

Новый канал для обращений промышленных предприятий начал работать в рамках действующей "горячей линии" центра поддержки экономики Москвы, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T10:10

2021-02-26T10:10

2021-02-26T10:10

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

александр прохоров

москва

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Новый канал для обращений промышленных предприятий начал работать в рамках действующей "горячей линии" центра поддержки экономики Москвы, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Он напомнил, что в середине марта прошлого года для оперативного взаимодействия и помощи предпринимателям был создан Центр поддержки экономики Москвы. Почти за год на "горячую линию" и сайт центра поступило более 12 тысяч обращений предпринимателей. Около 80% предложений бизнеса о необходимых мерах поддержки, поступивших в центр, нашли отражение в пяти антикризисных пакетах. Отмечается, что порядок рассмотрения каждого обращения будет выбран индивидуально в зависимости от возникшего у предприятия вопроса."Специалисты горячей линии могут помочь с совершенно разными вопросами предприятий. Так, например, они расскажут о действующих на территории Москвы мерах поддержки и возможностях технологического аудита, проконсультируют по подбору площадки под размещение производства, окажут координационную поддержку – помогут составить и направить обращение в профильные органы государственной власти, а также рассмотрят предложения по развитию промышленного потенциала города", – пояснил руководитель ДИПП Александр Прохоров.

https://ria.ru/20210225/ekskursii-1598881387.html

москва

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александр прохоров, москва