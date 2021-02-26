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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20210226/moskva-1599043469.html
В Москве открыли горячую линию по поддержке промышленных предприятий
В Москве открыли горячую линию по поддержке промышленных предприятий
Новый канал для обращений промышленных предприятий начал работать в рамках действующей "горячей линии" центра поддержки экономики Москвы, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T10:10
2021-02-26T10:10
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
александр прохоров
москва
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Новый канал для обращений промышленных предприятий начал работать в рамках действующей "горячей линии" центра поддержки экономики Москвы, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Он напомнил, что в середине марта прошлого года для оперативного взаимодействия и помощи предпринимателям был создан Центр поддержки экономики Москвы. Почти за год на "горячую линию" и сайт центра поступило более 12 тысяч обращений предпринимателей. Около 80% предложений бизнеса о необходимых мерах поддержки, поступивших в центр, нашли отражение в пяти антикризисных пакетах. Отмечается, что порядок рассмотрения каждого обращения будет выбран индивидуально в зависимости от возникшего у предприятия вопроса."Специалисты горячей линии могут помочь с совершенно разными вопросами предприятий. Так, например, они расскажут о действующих на территории Москвы мерах поддержки и возможностях технологического аудита, проконсультируют по подбору площадки под размещение производства, окажут координационную поддержку – помогут составить и направить обращение в профильные органы государственной власти, а также рассмотрят предложения по развитию промышленного потенциала города", – пояснил руководитель ДИПП Александр Прохоров.
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60
александр прохоров, москва

В Москве открыли горячую линию по поддержке промышленных предприятий

10:10 26.02.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМосква-сити
Москва-сити - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Новый канал для обращений промышленных предприятий начал работать в рамках действующей "горячей линии" центра поддержки экономики Москвы, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Для поддержки промышленного сектора мы создали новый канал связи, который позволит промышленными предприятиям столицы получить консультацию и помощь сотрудников Агентства промышленного развития. На основании обращения специалисты формируют заявку и в течение одного рабочего дня связываются с предприятием для проработки поступившего вопроса", – сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.
Он напомнил, что в середине марта прошлого года для оперативного взаимодействия и помощи предпринимателям был создан Центр поддержки экономики Москвы. Почти за год на "горячую линию" и сайт центра поступило более 12 тысяч обращений предпринимателей. Около 80% предложений бизнеса о необходимых мерах поддержки, поступивших в центр, нашли отражение в пяти антикризисных пакетах.
Отмечается, что порядок рассмотрения каждого обращения будет выбран индивидуально в зависимости от возникшего у предприятия вопроса.
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"Специалисты горячей линии могут помочь с совершенно разными вопросами предприятий. Так, например, они расскажут о действующих на территории Москвы мерах поддержки и возможностях технологического аудита, проконсультируют по подбору площадки под размещение производства, окажут координационную поддержку – помогут составить и направить обращение в профильные органы государственной власти, а также рассмотрят предложения по развитию промышленного потенциала города", – пояснил руководитель ДИПП Александр Прохоров.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыАлександр ПрохоровМосква
 
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