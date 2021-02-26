Осадки не сладки, или Как Москва готовится к погодным капризам
Заключительные две недели февраля стали для Москвы рекордными сразу по двум показателям: высота сугробов после крупных снегопадов впервые за 50 лет превысила отметку в 60 сантиметров, а температура в праздничные дни опустилась до максимальной за 65 лет отметки — минус 26—28 градусов. Все это время коммунальные службы Москвы работали (и продолжают работать) в усиленном режиме, устраняя последствия обильных осадков и поддерживая чистоту и порядок в городе.
Заключительные две недели февраля стали для Москвы рекордными сразу по двум показателям: высота сугробов после крупных снегопадов впервые за 50 лет превысила отметку в 60 сантиметров, а температура в праздничные дни опустилась до максимальной за 65 лет отметки — минус 26—28 градусов. Все это время коммунальные службы Москвы работали (и продолжают работать) в усиленном режиме, устраняя последствия обильных осадков и поддерживая чистоту и порядок в городе.
На усиленный режим городские службы переводятся заблаговременно на основе данных о прогнозе погоды. Заранее готовятся специализированные машины для уборки дорог и улиц, аварийные источники электроснабжения, мобилизуются бригады ручной уборки. Так, в дни снегопадов в Москве работало свыше 116 тысяч специалистов коммунальных служб и более 15 тысяч единиц спецтехники.
На усиленный режим городские службы переводятся заблаговременно на основе данных о прогнозе погоды. Заранее готовятся специализированные машины для уборки дорог и улиц, аварийные источники электроснабжения, мобилизуются бригады ручной уборки. Так, в дни снегопадов в Москве работало свыше 116 тысяч специалистов коммунальных служб и более 15 тысяч единиц спецтехники.
Дороги, вылетные магистрали и многополосные трассы в черте города убирают с помощью колонн коммунальной техники, которая осуществляет сплошное механизированное подметание проезжей части. На тротуарах и в пешеходных зонах работают малогабаритные уборочные машины — благодаря своей маневренности и небольшому размеру, они не мешают проходу пешеходов. В труднодоступных для спецтехники местах, а также на крышах жилых и административных зданий коммунальщики счищают снег вручную.
Дороги, вылетные магистрали и многополосные трассы в черте города убирают с помощью колонн коммунальной техники, которая осуществляет сплошное механизированное подметание проезжей части. На тротуарах и в пешеходных зонах работают малогабаритные уборочные машины — благодаря своей маневренности и небольшому размеру, они не мешают проходу пешеходов. В труднодоступных для спецтехники местах, а также на крышах жилых и административных зданий коммунальщики счищают снег вручную.
Из-за рекордного количества выпавших в феврале осадков в Москве на короткое время перекрывали отдельные переулки, проезды и площади в центре города, чтобы обеспечить своевременный вывоз собранных снежных валов.
Из-за рекордного количества выпавших в феврале осадков в Москве на короткое время перекрывали отдельные переулки, проезды и площади в центре города, чтобы обеспечить своевременный вывоз собранных снежных валов.
После очистки каждых пяти сантиметров снежного покрова дороги и улицы столицы обрабатывают противогололедными материалами (ПГМ): твердыми и комбинированными с добавлением мраморной крошки.
После очистки каждых пяти сантиметров снежного покрова дороги и улицы столицы обрабатывают противогололедными материалами (ПГМ): твердыми и комбинированными с добавлением мраморной крошки.
Весь объем собранного в Москве снега увозят на утилизацию на снегосплавные пункты, таких в городе 56 стационарных и 38 мобильных. Несмотря на нетипичные объемы осадков, мощностей пунктов хватит для полноценной переработки всех снежных валов, уверяют в комплексе городского хозяйства столицы. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, за неделю со старта снегопадов с улиц и дворов города убрали свыше 28 миллионов кубометров снега.
Весь объем собранного в Москве снега увозят на утилизацию на снегосплавные пункты, таких в городе 56 стационарных и 38 мобильных. Несмотря на нетипичные объемы осадков, мощностей пунктов хватит для полноценной переработки всех снежных валов, уверяют в комплексе городского хозяйства столицы. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, за неделю со старта снегопадов с улиц и дворов города убрали свыше 28 миллионов кубометров снега.
В пунктах снежную массу сгружают в "дробилки" для более быстрого таяния, а специальные решетки удерживают бытовой и природный мусор. Затем снег поступает в приемные камеры со сточной водой, откуда вместе с ней отправляется на очистные сооружения столицы. Пройдя полный цикл механической и биологической очистки, талый снег выпускают в природные водоисточники Москвы.
В пунктах снежную массу сгружают в "дробилки" для более быстрого таяния, а специальные решетки удерживают бытовой и природный мусор. Затем снег поступает в приемные камеры со сточной водой, откуда вместе с ней отправляется на очистные сооружения столицы. Пройдя полный цикл механической и биологической очистки, талый снег выпускают в природные водоисточники Москвы.