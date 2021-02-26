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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
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Осадки не сладки, или Как Москва готовится к погодным капризам
Осадки не сладки, или Как Москва готовится к погодным капризам
Последние недели февраля на улицах Москвы непрерывно идет борьба с последствиями обильных снегопадов. Прирост снежного покрова побил рекорд пятидесятилетней... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T09:00
2021-02-26T09:29
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
жкх
москва
общество
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Последние недели февраля на улицах Москвы непрерывно идет борьба с последствиями обильных снегопадов. Прирост снежного покрова побил рекорд пятидесятилетней давности, а на очистку города ушло несколько дней. Но впереди нас ждет март с его перепадами температур и их верным спутником — гололедом. Как коммунальные службы города освобождают его из оков снега и льда, смотрите в фотогалерее РИА Новости.
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4.7
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городское хозяйство москвы, жкх, москва, общество, фото, фото

Осадки не сладки, или Как Москва готовится к погодным капризам

09:00 26.02.2021 (обновлено: 09:29 26.02.2021)
 
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Последние недели февраля на улицах Москвы непрерывно идет борьба с последствиями обильных снегопадов. Прирост снежного покрова побил рекорд пятидесятилетней давности, а на очистку города ушло несколько дней. Но впереди нас ждет март с его перепадами температур и их верным спутником — гололедом. Как коммунальные службы города освобождают его из оков снега и льда, смотрите в фотогалерее РИА Новости.
© РИА Новости / Сергей Пятаков

Заключительные две недели февраля стали для Москвы рекордными сразу по двум показателям: высота сугробов после крупных снегопадов впервые за 50 лет превысила отметку в 60 сантиметров, а температура в праздничные дни опустилась до максимальной за 65 лет отметки — минус 26—28 градусов. Все это время коммунальные службы Москвы работали (и продолжают работать) в усиленном режиме, устраняя последствия обильных осадков и поддерживая чистоту и порядок в городе.

Туристы возле храма Василия Блаженного в Москве
1 из 7

Заключительные две недели февраля стали для Москвы рекордными сразу по двум показателям: высота сугробов после крупных снегопадов впервые за 50 лет превысила отметку в 60 сантиметров, а температура в праздничные дни опустилась до максимальной за 65 лет отметки — минус 26—28 градусов. Все это время коммунальные службы Москвы работали (и продолжают работать) в усиленном режиме, устраняя последствия обильных осадков и поддерживая чистоту и порядок в городе.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
© РИА Новости / Максим Блинов

На усиленный режим городские службы переводятся заблаговременно на основе данных о прогнозе погоды. Заранее готовятся специализированные машины для уборки дорог и улиц, аварийные источники электроснабжения, мобилизуются бригады ручной уборки. Так, в дни снегопадов в Москве работало свыше 116 тысяч специалистов коммунальных служб и более 15 тысяч единиц спецтехники.

Уборка снега на Поклонной горе в Москве
2 из 7

На усиленный режим городские службы переводятся заблаговременно на основе данных о прогнозе погоды. Заранее готовятся специализированные машины для уборки дорог и улиц, аварийные источники электроснабжения, мобилизуются бригады ручной уборки. Так, в дни снегопадов в Москве работало свыше 116 тысяч специалистов коммунальных служб и более 15 тысяч единиц спецтехники.

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Дороги, вылетные магистрали и многополосные трассы в черте города убирают с помощью колонн коммунальной техники, которая осуществляет сплошное механизированное подметание проезжей части. На тротуарах и в пешеходных зонах работают малогабаритные уборочные машины — благодаря своей маневренности и небольшому размеру, они не мешают проходу пешеходов. В труднодоступных для спецтехники местах, а также на крышах жилых и административных зданий коммунальщики счищают снег вручную.

Сотрудник коммунальной службы счищает снег с козырька дома в Посланниковом переулке в Москве
3 из 7

Дороги, вылетные магистрали и многополосные трассы в черте города убирают с помощью колонн коммунальной техники, которая осуществляет сплошное механизированное подметание проезжей части. На тротуарах и в пешеходных зонах работают малогабаритные уборочные машины — благодаря своей маневренности и небольшому размеру, они не мешают проходу пешеходов. В труднодоступных для спецтехники местах, а также на крышах жилых и административных зданий коммунальщики счищают снег вручную.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Из-за рекордного количества выпавших в феврале осадков в Москве на короткое время перекрывали отдельные переулки, проезды и площади в центре города, чтобы обеспечить своевременный вывоз собранных снежных валов.

Прохожие на Никольской улице в Москве
4 из 7

Из-за рекордного количества выпавших в феврале осадков в Москве на короткое время перекрывали отдельные переулки, проезды и площади в центре города, чтобы обеспечить своевременный вывоз собранных снежных валов.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев

После очистки каждых пяти сантиметров снежного покрова дороги и улицы столицы обрабатывают противогололедными материалами (ПГМ): твердыми и комбинированными с добавлением мраморной крошки.

Сотрудники коммунальных служб чистят снег в центре Москвы
5 из 7

После очистки каждых пяти сантиметров снежного покрова дороги и улицы столицы обрабатывают противогололедными материалами (ПГМ): твердыми и комбинированными с добавлением мраморной крошки.

© РИА Новости / Алексей Майшев
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Весь объем собранного в Москве снега увозят на утилизацию на снегосплавные пункты, таких в городе 56 стационарных и 38 мобильных. Несмотря на нетипичные объемы осадков, мощностей пунктов хватит для полноценной переработки всех снежных валов, уверяют в комплексе городского хозяйства столицы. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, за неделю со старта снегопадов с улиц и дворов города убрали свыше 28 миллионов кубометров снега.

Работники коммунальной службы убирают снег на Никольской улице в Москве
6 из 7

Весь объем собранного в Москве снега увозят на утилизацию на снегосплавные пункты, таких в городе 56 стационарных и 38 мобильных. Несмотря на нетипичные объемы осадков, мощностей пунктов хватит для полноценной переработки всех снежных валов, уверяют в комплексе городского хозяйства столицы. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, за неделю со старта снегопадов с улиц и дворов города убрали свыше 28 миллионов кубометров снега.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

В пунктах снежную массу сгружают в "дробилки" для более быстрого таяния, а специальные решетки удерживают бытовой и природный мусор. Затем снег поступает в приемные камеры со сточной водой, откуда вместе с ней отправляется на очистные сооружения столицы. Пройдя полный цикл механической и биологической очистки, талый снег выпускают в природные водоисточники Москвы.

Спецтехника на снегоплавильном пункте ГУП Мосводосток в Москве
7 из 7

В пунктах снежную массу сгружают в "дробилки" для более быстрого таяния, а специальные решетки удерживают бытовой и природный мусор. Затем снег поступает в приемные камеры со сточной водой, откуда вместе с ней отправляется на очистные сооружения столицы. Пройдя полный цикл механической и биологической очистки, талый снег выпускают в природные водоисточники Москвы.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
 
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