https://ria.ru/20210226/moskva-1598963890.html

Осадки не сладки, или Как Москва готовится к погодным капризам

Осадки не сладки, или Как Москва готовится к погодным капризам

Последние недели февраля на улицах Москвы непрерывно идет борьба с последствиями обильных снегопадов. Прирост снежного покрова побил рекорд пятидесятилетней... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T09:00

2021-02-26T09:00

2021-02-26T09:29

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Последние недели февраля на улицах Москвы непрерывно идет борьба с последствиями обильных снегопадов. Прирост снежного покрова побил рекорд пятидесятилетней давности, а на очистку города ушло несколько дней. Но впереди нас ждет март с его перепадами температур и их верным спутником — гололедом. Как коммунальные службы города освобождают его из оков снега и льда, смотрите в фотогалерее РИА Новости.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, жкх, москва, общество, фото, фото