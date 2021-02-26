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https://ria.ru/20210226/moshennichestvo-1599060866.html
В Хабаровске фальшивая турфирма обманула клиентов на 12 миллионов рублей
В Хабаровске фальшивая турфирма обманула клиентов на 12 миллионов рублей
Жительница Хабаровска зарегистрировала туристическую компанию на подставное лицо и успела продать фиктивных турпутевок более чем на 12 миллионов рублей,... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T12:57
2021-02-26T12:57
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новости - туризм
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ХАБАРОВСК, 26 фев — РИА Новости. Жительница Хабаровска зарегистрировала туристическую компанию на подставное лицо и успела продать фиктивных турпутевок более чем на 12 миллионов рублей, сообщает прокуратура Хабаровского края."Утверждено обвинительное заключение и передано в суд дело, возбужденное по статьям УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере" и "Представление сведений о подставных лицах группой по предварительному сговору", — говорится в сообщении. Максимальное наказание по этим статьям предусматривает лишение свободы сроком до десяти лет и штраф до одного миллиона рублей.Установлено, что обвиняемая создала турфирму, оформив ее на подставное лицо и выступив в роли учредителя и руководителя. Она успела обмануть 87 человек, похитив 12 миллионов рублей, отметили в прокуратуре. В ходе предварительного следствия женщина признала вину частично. Дело рассмотрит Центральный районный суд Хабаровска, отмечается в документе.
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россия, туризм, мошенничество, туристы, новости - туризм, хабаровск, хабаровский край

В Хабаровске фальшивая турфирма обманула клиентов на 12 миллионов рублей

12:57 26.02.2021
 
© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 26 фев — РИА Новости. Жительница Хабаровска зарегистрировала туристическую компанию на подставное лицо и успела продать фиктивных турпутевок более чем на 12 миллионов рублей, сообщает прокуратура Хабаровского края.
"Утверждено обвинительное заключение и передано в суд дело, возбужденное по статьям УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере" и "Представление сведений о подставных лицах группой по предварительному сговору", — говорится в сообщении.
Максимальное наказание по этим статьям предусматривает лишение свободы сроком до десяти лет и штраф до одного миллиона рублей.
Установлено, что обвиняемая создала турфирму, оформив ее на подставное лицо и выступив в роли учредителя и руководителя. Она успела обмануть 87 человек, похитив 12 миллионов рублей, отметили в прокуратуре. В ходе предварительного следствия женщина признала вину частично. Дело рассмотрит Центральный районный суд Хабаровска, отмечается в документе.
Челябинск - РИА Новости, 1920, 27.09.2019
27 сентября 2019, 17:09Туризм
В Челябинске турфирма обманула клиентов на один миллион рублей
 
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