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https://ria.ru/20210226/mordoviya-1599162980.html
Глава Мордовии объяснил, почему уволил правительство региона
Глава Мордовии объяснил, почему уволил правительство региона
Врио главы Мордовии Артём Здунов заявил, что отправил региональное правительство в отставку, поскольку его председатель и некоторые министры "самоустранились"... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T19:09
2021-02-26T19:33
россия
артем здунов
владимир волков (политик)
республика мордовия
владимир путин
политика
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 фев — РИА Новости. Врио главы Мордовии Артём Здунов заявил, что отправил региональное правительство в отставку, поскольку его председатель и некоторые министры "самоустранились" от решения проблем республики.Ранее сообщалось, что Здунов объявил о том, что отправил правительство Мордовии в отставку на сессии госсобрания республики в пятницу.Он подчеркнул, что "система управления, которая выстроена в республике, уже не отвечает реалиям времени". Врио главы Мордовии отметил, что сейчас необходимо обновить управленческие кадры республики. "Я уверен, что кадровый конкурс позволит найти лидеров, управленцев, кто возглавит исполнительную власть в нашем регионе", - сказал он.Также Здунов объявил о необходимости устранения дублирующих функций органов власти путем их реформирования.Как сообщается на официальном портале органов госвласти Мордовии, до формирования нового состава все министры будут продолжать работу с приставкой "и.о".Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Мордовии Владимира Волкова и назначил Артема Здунова временно исполняющим обязанности 18 ноября 2020 года.
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россия, артем здунов, владимир волков (политик), республика мордовия, владимир путин, политика

Глава Мордовии объяснил, почему уволил правительство региона

19:09 26.02.2021 (обновлено: 19:33 26.02.2021)
 
© Фото : пресс-служба администрации главы и правительства Республики ДагестанАртем Здунов
Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© Фото : пресс-служба администрации главы и правительства Республики Дагестан
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 фев — РИА Новости. Врио главы Мордовии Артём Здунов заявил, что отправил региональное правительство в отставку, поскольку его председатель и некоторые министры "самоустранились" от решения проблем республики.
Ранее сообщалось, что Здунов объявил о том, что отправил правительство Мордовии в отставку на сессии госсобрания республики в пятницу.
"Констатирую, что председатель правительства, отдельные руководители профильных министерств фактически самоустранились от решения накопленных проблем. Правительство республики не имеет плана выхода из создавшегося положения. Поэтому мною принято решение об отставке правительства и соответствующий указ мною сегодня подписан", - заявил Здунов в ходе выступления, транслировавшегося на сайте госсобрания.
Он подчеркнул, что "система управления, которая выстроена в республике, уже не отвечает реалиям времени". Врио главы Мордовии отметил, что сейчас необходимо обновить управленческие кадры республики. "Я уверен, что кадровый конкурс позволит найти лидеров, управленцев, кто возглавит исполнительную власть в нашем регионе", - сказал он.
Также Здунов объявил о необходимости устранения дублирующих функций органов власти путем их реформирования.
Как сообщается на официальном портале органов госвласти Мордовии, до формирования нового состава все министры будут продолжать работу с приставкой "и.о".
Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Мордовии Владимира Волкова и назначил Артема Здунова временно исполняющим обязанности 18 ноября 2020 года.
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