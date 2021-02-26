https://ria.ru/20210226/mordoviya-1599162980.html

Глава Мордовии объяснил, почему уволил правительство региона

Глава Мордовии объяснил, почему уволил правительство региона

Врио главы Мордовии Артём Здунов заявил, что отправил региональное правительство в отставку, поскольку его председатель и некоторые министры "самоустранились"... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T19:09

2021-02-26T19:09

2021-02-26T19:33

россия

артем здунов

владимир волков (политик)

республика мордовия

владимир путин

политика

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 фев — РИА Новости. Врио главы Мордовии Артём Здунов заявил, что отправил региональное правительство в отставку, поскольку его председатель и некоторые министры "самоустранились" от решения проблем республики.Ранее сообщалось, что Здунов объявил о том, что отправил правительство Мордовии в отставку на сессии госсобрания республики в пятницу.Он подчеркнул, что "система управления, которая выстроена в республике, уже не отвечает реалиям времени". Врио главы Мордовии отметил, что сейчас необходимо обновить управленческие кадры республики. "Я уверен, что кадровый конкурс позволит найти лидеров, управленцев, кто возглавит исполнительную власть в нашем регионе", - сказал он.Также Здунов объявил о необходимости устранения дублирующих функций органов власти путем их реформирования.Как сообщается на официальном портале органов госвласти Мордовии, до формирования нового состава все министры будут продолжать работу с приставкой "и.о".Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Мордовии Владимира Волкова и назначил Артема Здунова временно исполняющим обязанности 18 ноября 2020 года.

https://ria.ru/20210217/mordoviya-1597927807.html

россия

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россия, артем здунов, владимир волков (политик), республика мордовия, владимир путин, политика