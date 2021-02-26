https://ria.ru/20210226/mordoviya-1599134660.html

Врио главы Мордовии объявил об отставке регионального правительства

Врио главы Мордовии объявил об отставке регионального правительства

Врио главы Мордовии Артем Здунов объявил об отставке регионального правительства, сообщается на официальной странице республики в соцсети "ВКонтакте". РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T16:59

2021-02-26T16:59

2021-02-26T20:48

артем здунов

республика мордовия

политика

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 фев — РИА Новости. Врио главы Мордовии Артем Здунов объявил об отставке регионального правительства, сообщается на официальной странице республики в соцсети "ВКонтакте".Здунов подвел итоги 100 дней своего пребывания на посту и признал работу правительства неудовлетворительной."Констатирую, что председатель правительства, отдельные руководители профильных министерств фактически самоустранились от решения накопленных проблем. Правительство республики не имеет плана выхода из создавшегося положения", — объяснил Здунов свое решение.Он подчеркнул, что "система управления, которая выстроена в республике, уже не отвечает реалиям времени". Здунов отметил, что сейчас необходимо обновить управленческие кадры республики. Глава региона также выразил уверенность, что этого можно добиться благодаря кадровому конкурсу. Помимо этого, он заявил о необходимости реформы для устранения дублирующих функций органов власти.Как сообщается на официальном портале органов госвласти Мордовии, до формирования нового состава все министры будут продолжать работу с приставкой "и. о".Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Мордовии Владимира Волкова и назначил Здунова временно исполняющим обязанности 18 ноября 2020 года.

https://ria.ru/20201226/mordoviya-1591017449.html

https://ria.ru/20210217/mordoviya-1597927807.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

артем здунов, республика мордовия, политика