Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210226/mordoviya-1599134660.html
Врио главы Мордовии объявил об отставке регионального правительства
Врио главы Мордовии объявил об отставке регионального правительства
Врио главы Мордовии Артем Здунов объявил об отставке регионального правительства, сообщается на официальной странице республики в соцсети "ВКонтакте". РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T16:59
2021-02-26T20:48
артем здунов
республика мордовия
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/151416/82/1514168291_0:0:2957:1663_1920x0_80_0_0_452e322a1e537dc0752598b5f62128a0.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 фев — РИА Новости. Врио главы Мордовии Артем Здунов объявил об отставке регионального правительства, сообщается на официальной странице республики в соцсети "ВКонтакте".Здунов подвел итоги 100 дней своего пребывания на посту и признал работу правительства неудовлетворительной."Констатирую, что председатель правительства, отдельные руководители профильных министерств фактически самоустранились от решения накопленных проблем. Правительство республики не имеет плана выхода из создавшегося положения", — объяснил Здунов свое решение.Он подчеркнул, что "система управления, которая выстроена в республике, уже не отвечает реалиям времени". Здунов отметил, что сейчас необходимо обновить управленческие кадры республики. Глава региона также выразил уверенность, что этого можно добиться благодаря кадровому конкурсу. Помимо этого, он заявил о необходимости реформы для устранения дублирующих функций органов власти.Как сообщается на официальном портале органов госвласти Мордовии, до формирования нового состава все министры будут продолжать работу с приставкой "и. о".Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Мордовии Владимира Волкова и назначил Здунова временно исполняющим обязанности 18 ноября 2020 года.
https://ria.ru/20201226/mordoviya-1591017449.html
https://ria.ru/20210217/mordoviya-1597927807.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/151416/82/1514168291_226:0:2957:2048_1920x0_80_0_0_c16fe6cf5aa7837708447a9b44fbe0e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
артем здунов, республика мордовия, политика

Врио главы Мордовии объявил об отставке регионального правительства

16:59 26.02.2021 (обновлено: 20:48 26.02.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАртем Здунов
Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 фев — РИА Новости. Врио главы Мордовии Артем Здунов объявил об отставке регионального правительства, сообщается на официальной странице республики в соцсети "ВКонтакте".
Здунов подвел итоги 100 дней своего пребывания на посту и признал работу правительства неудовлетворительной.
Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 26.12.2020
26 декабря 2020, 08:39Республика Мордовия
Врио главы Мордовии призвал восстановить доверие Минфина к республике
"Констатирую, что председатель правительства, отдельные руководители профильных министерств фактически самоустранились от решения накопленных проблем. Правительство республики не имеет плана выхода из создавшегося положения", — объяснил Здунов свое решение.
Он подчеркнул, что "система управления, которая выстроена в республике, уже не отвечает реалиям времени". Здунов отметил, что сейчас необходимо обновить управленческие кадры республики. Глава региона также выразил уверенность, что этого можно добиться благодаря кадровому конкурсу. Помимо этого, он заявил о необходимости реформы для устранения дублирующих функций органов власти.
Как сообщается на официальном портале органов госвласти Мордовии, до формирования нового состава все министры будут продолжать работу с приставкой "и. о".
Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Мордовии Владимира Волкова и назначил Здунова временно исполняющим обязанности 18 ноября 2020 года.
Вид на Саранск - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
17 февраля, 22:34Республика Мордовия
Победители кадрового конкурса получат должности в правительстве Мордовии
 
Артем ЗдуновРеспублика МордовияПолитика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:42Сенатор Цеков предложил учредить день деоккупации Крыма
05:25Пушков предостерег Байдена от повторения ошибок Обамы насчет России
04:43В Каталонии на акции в поддержку рэпера задержали семь человек
04:27Приморца обвинили в публикации фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка"
04:10Названы самые полезные и опасные для здоровья фрукты
04:00Врач рассказал, о каких болезнях предупреждают ночные кошмары
03:45Уругвай готов закупать российскую вакцину "Спутник V"
03:43Байден пообещал Саудовской Аравии "новые правила" в политике
03:41Названы "суперпродукты" для продления жизни
03:14"Роскосмос" может запустить спутники "Экспресс" раньше плана
02:53В Швейцарии не менее 16 человек умерли после вакцинации от COVID-19
02:32Венесуэла назвала удар США по Сирии "возвращением к бесконечной войне"
02:21Турчинов обвинил Украину в "финансировании" России
02:19Ортопед-травматолог рассказал, почему меняется форма стопы
02:19Финансист рассказал, как создать пассивный доход без глупых ошибок
01:44В Литве мужчина умер через несколько минут после прививки от коронавируса
01:40Премьер Черногории поблагодарил Россию за вакцину "Спутник V"
01:25Байден обратился к Ирану с предупреждением после удара в Сирии
01:14В США порекомендовали к применению вакцину Johnson & Johnson от COVID-19
01:12Психолог определила портрет опасных просителей денег взаймы
Лента новостейМолния