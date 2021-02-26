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Момент взрыва в Нижнем Новгороде попал на видео
Момент взрыва в Нижнем Новгороде попал на видео
В Сети появилось видео с камер наблюдения, снявших момент взрыва в жилом доме в Нижнем Новгороде. РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T12:42
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следственный комитет россии (ск рф)
нижний новгород
нижегородская область
происшествия
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МОСКВА , 26 фев — РИА Новости. В Сети появилось видео с камер наблюдения, снявших момент взрыва в жилом доме в Нижнем Новгороде.На кадрах видно вспышку, а затем разлетающиеся пыль и снег.Сегодня утром в цокольном этаже девятиэтажки на Мещерском бульваре, где находился суши-бар, взорвался газ. Три человека пострадали, почти 70 эвакуировали.Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.В МЧС рассказали, что дом, где произошло ЧП, не газифицирован.
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Момент взрыва в Нижнем Новгороде
Момент взрыва в Нижнем Новгороде попал на камеры.
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следственный комитет россии (ск рф), нижний новгород, нижегородская область, происшествия

Момент взрыва в Нижнем Новгороде попал на видео

12:42 26.02.2021 (обновлено: 14:02 26.02.2021)
 
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МОСКВА , 26 фев — РИА Новости. В Сети появилось видео с камер наблюдения, снявших момент взрыва в жилом доме в Нижнем Новгороде.
На кадрах видно вспышку, а затем разлетающиеся пыль и снег.
Сегодня утром в цокольном этаже девятиэтажки на Мещерском бульваре, где находился суши-бар, взорвался газ. Три человека пострадали, почти 70 эвакуировали.
Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.
В МЧС рассказали, что дом, где произошло ЧП, не газифицирован.
Работа спасательных бригад на месте взрыва в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
10:19
Опубликовано видео с места взрыва в Нижнем Новгороде
 
Следственный комитет России (СК РФ)Нижний НовгородНижегородская областьПроисшествия
 
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