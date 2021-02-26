https://ria.ru/20210226/moment-1599071975.html

Момент взрыва в Нижнем Новгороде попал на видео

Момент взрыва в Нижнем Новгороде попал на видео

В Сети появилось видео с камер наблюдения, снявших момент взрыва в жилом доме в Нижнем Новгороде. РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T12:42

2021-02-26T12:42

2021-02-26T14:02

следственный комитет россии (ск рф)

нижний новгород

нижегородская область

происшествия

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МОСКВА , 26 фев — РИА Новости. В Сети появилось видео с камер наблюдения, снявших момент взрыва в жилом доме в Нижнем Новгороде.На кадрах видно вспышку, а затем разлетающиеся пыль и снег.Сегодня утром в цокольном этаже девятиэтажки на Мещерском бульваре, где находился суши-бар, взорвался газ. Три человека пострадали, почти 70 эвакуировали.Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.В МЧС рассказали, что дом, где произошло ЧП, не газифицирован.

https://ria.ru/20210226/video-1599041104.html

нижний новгород

нижегородская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), нижний новгород, нижегородская область, происшествия