https://ria.ru/20210226/moment-1599071975.html
Момент взрыва в Нижнем Новгороде попал на видео
Момент взрыва в Нижнем Новгороде попал на видео
В Сети появилось видео с камер наблюдения, снявших момент взрыва в жилом доме в Нижнем Новгороде. РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T12:42
2021-02-26T12:42
2021-02-26T14:02
следственный комитет россии (ск рф)
нижний новгород
нижегородская область
происшествия
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МОСКВА , 26 фев — РИА Новости. В Сети появилось видео с камер наблюдения, снявших момент взрыва в жилом доме в Нижнем Новгороде.На кадрах видно вспышку, а затем разлетающиеся пыль и снег.Сегодня утром в цокольном этаже девятиэтажки на Мещерском бульваре, где находился суши-бар, взорвался газ. Три человека пострадали, почти 70 эвакуировали.Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.В МЧС рассказали, что дом, где произошло ЧП, не газифицирован.
https://ria.ru/20210226/video-1599041104.html
нижний новгород
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Момент взрыва в Нижнем Новгороде
Момент взрыва в Нижнем Новгороде попал на камеры.
2021-02-26T12:42
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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следственный комитет россии (ск рф), нижний новгород, нижегородская область, происшествия
МОСКВА , 26 фев — РИА Новости.
В Сети появилось видео с камер наблюдения, снявших момент взрыва в жилом доме в Нижнем Новгороде
.
На кадрах видно вспышку, а затем разлетающиеся пыль и снег.
Сегодня утром в цокольном этаже девятиэтажки на Мещерском бульваре, где находился суши-бар, взорвался газ. Три человека пострадали, почти 70 эвакуировали.
Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.
В МЧС рассказали, что дом, где произошло ЧП, не газифицирован.