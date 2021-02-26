Осмотр двух возможных мест утечки на МКС показал отсутствие трещин
16:10 26.02.2021 (обновлено: 17:03 26.02.2021)
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Экипаж Международной космической станции (МКС) исследовал два возможных места утечки воздуха в российском модуле "Звезда" и пришел к выводу, что трещины там отсутствуют, следует из переговоров с Землей, транслируемых НАСА.
Пока в промежуточной камере модуля "Звезда" обнаружена трещина длиной 4,5 сантиметра, еще в одном месте ("трещина номер три") приборы не зафиксировали утечки, а в другом ("трещина номер два") - утечка возможна.
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Согласно переговорам, в пятницу космонавт Сергей Рыжиков снял пленку с еще двух возможных мест утечки в промежуточной камере "Звезды" и осмотрел их с помощью увеличительных очков и масштабирующего микроскопа.
"В одном месте - это царапина, в другом - это скол", - сообщил он специалисту подмосковного центра управления полетами.
Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В октябре 2020 года экипаж обнаружил и временно заделал одну трещину в промежуточной камере модуля "Звезда". Тогда в "Роскосмосе" сообщили РИА Новости, что трещина не угрожает станции и экипажу. Позже стало известно, что помимо этой трещины в промежуточной камере "Звезды" может быть еще не менее пяти.
Из-за негерметичности, которая эквивалентна отверстию диаметром 0,2 миллиметра, давление воздуха на станции падает за сутки до 0,4 миллиметра ртутного столба, однако это далеко до аварийных значений – от 0,5 миллиметра в час. Для компенсации утечки МКС регулярно требуется наддувать воздухом, азотом и кислородом. Их запасы имеются как на МКС, так и подвозятся с Земли на грузовых кораблях.
Сейчас на МКС помимо Рыжикова работают россиянин Сергей Кудь-Сверчков, американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.