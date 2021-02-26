https://ria.ru/20210226/mks-1599123134.html

Осмотр двух возможных мест утечки на МКС показал отсутствие трещин

Осмотр двух возможных мест утечки на МКС показал отсутствие трещин

Экипаж Международной космической станции (МКС) исследовал два возможных места утечки воздуха в российском модуле "Звезда" и пришел к выводу, что трещины там... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T16:10

2021-02-26T16:10

2021-02-26T17:03

хочу стать космонавтом

сергей кудь-сверчков

кэтлин рубинс

земля

сергей рыжиков

международная космическая станция (мкс)

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в мире

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Экипаж Международной космической станции (МКС) исследовал два возможных места утечки воздуха в российском модуле "Звезда" и пришел к выводу, что трещины там отсутствуют, следует из переговоров с Землей, транслируемых НАСА.Пока в промежуточной камере модуля "Звезда" обнаружена трещина длиной 4,5 сантиметра, еще в одном месте ("трещина номер три") приборы не зафиксировали утечки, а в другом ("трещина номер два") - утечка возможна.Согласно переговорам, в пятницу космонавт Сергей Рыжиков снял пленку с еще двух возможных мест утечки в промежуточной камере "Звезды" и осмотрел их с помощью увеличительных очков и масштабирующего микроскопа.Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В октябре 2020 года экипаж обнаружил и временно заделал одну трещину в промежуточной камере модуля "Звезда". Тогда в "Роскосмосе" сообщили РИА Новости, что трещина не угрожает станции и экипажу. Позже стало известно, что помимо этой трещины в промежуточной камере "Звезды" может быть еще не менее пяти.Из-за негерметичности, которая эквивалентна отверстию диаметром 0,2 миллиметра, давление воздуха на станции падает за сутки до 0,4 миллиметра ртутного столба, однако это далеко до аварийных значений – от 0,5 миллиметра в час. Для компенсации утечки МКС регулярно требуется наддувать воздухом, азотом и кислородом. Их запасы имеются как на МКС, так и подвозятся с Земли на грузовых кораблях.Сейчас на МКС помимо Рыжикова работают россиянин Сергей Кудь-Сверчков, американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.

https://ria.ru/20210213/molnii-1596691057.html

https://ria.ru/20210207/gaymorit-1596349958.html

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сергей кудь-сверчков, кэтлин рубинс, земля, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, в мире