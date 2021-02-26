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Онлайн-конференция о проблемах лечения редких заболеваний
Онлайн-конференция о проблемах лечения редких заболеваний
3 марта в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция на тему: "Редкие заболевания: болевые точки".
2021-02-26T12:28
2021-02-26T12:28
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Задать вопросУчастники:- председатель Комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья Дмитрий МОРОЗОВ;- председатель правления президентского Фонда помощи детям с редкими заболеваниями "Круг добра", член Общественной палаты РФ Александр ТКАЧЕНКО;- член-корреспондент РАН, главный внештатный специалист по медицинской генетике Министерства здравоохранения РФ России Сергей КУЦЕВ;- председатель правления Всероссийского общества редких (орфанных) заболеваний Ирина МЯСНИКОВА;- сопредседатель Всероссийского союза пациентов, президент Всероссийского общества гемофилии Юрий ЖУЛЕВ.Модератор – заведующая лабораторией наследственных болезней обмена веществ Медико-генетического научного центра им. академика Н.П. Бочкова, председатель экспертного совета Всероссийского общества редких (орфанных) заболеваний Екатерина ЗАХАРОВА.29 февраля отмечается Международный день редких заболеваний. На мероприятии будут освещены проблемы лекарственного обеспечения, вопросы маршрутизации, перспективы создания инновационных медпрепаратов.Дополнительная информация и&nbsp;регистрация участниковОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
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1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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353
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анонсы

Онлайн-конференция о проблемах лечения редких заболеваний

12:28 26.02.2021
 
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3 марта в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция на тему: "Редкие заболевания: болевые точки".
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Участники:
- председатель Комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья Дмитрий МОРОЗОВ;
- председатель правления президентского Фонда помощи детям с редкими заболеваниями "Круг добра", член Общественной палаты РФ Александр ТКАЧЕНКО;
- член-корреспондент РАН, главный внештатный специалист по медицинской генетике Министерства здравоохранения РФ России Сергей КУЦЕВ;
- председатель правления Всероссийского общества редких (орфанных) заболеваний Ирина МЯСНИКОВА;
- сопредседатель Всероссийского союза пациентов, президент Всероссийского общества гемофилии Юрий ЖУЛЕВ.

Модератор – заведующая лабораторией наследственных болезней обмена веществ Медико-генетического научного центра им. академика Н.П. Бочкова, председатель экспертного совета Всероссийского общества редких (орфанных) заболеваний Екатерина ЗАХАРОВА.

29 февраля отмечается Международный день редких заболеваний. На мероприятии будут освещены проблемы лекарственного обеспечения, вопросы маршрутизации, перспективы создания инновационных медпрепаратов.

Дополнительная информация и регистрация участников

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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