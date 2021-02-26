Первую российскую лунную станцию доставят на Восточный в августе
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Первая в истории современной России автоматическая лунная станция "Луна-25", которую планируется запустить в октябре 2021 года, будет доставлена на космодром Восточный в августе, заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Разработчики планируют отправить этот посадочный аппарат на космодром Восточный в августе", - сообщил он на своей странице в Twitter.
"Луна-25" в "чистой комнате" сборочного цеха НПО Лавочкина. Разработчики планируют отправить этот посадочный аппарат на космодром #Восточный в августе. pic.twitter.com/mwOZ18N5gC— РОГОЗИН (@Rogozin) February 26, 2021
"Луна-25" должна стать первой в истории современной России станцией, запущенной к Луне. Предыдущий аппарат "Луна-24" Советский Союз запустил в 1976 году.
Старт "Луны-25" намечен на 1 октября 2021 года с космодрома Восточный ракетой-носителем "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат". Примерно через 10 суток после этой даты станция должна осуществить мягкую посадку в окрестностях южного полюса Луны. Основной район расположен севернее кратера Богуславского, а резервный – юго-западнее кратера Манцини.
"Луне-25" предстоит стать первым рукотворным объектом на южном полюсе Луны. Станция должна будет провести на поверхности Луны исследования свойств и состава полярного грунта, измерить его механические характеристики и изучить полярную экзосферу Луны. Для этого на ее борту планируется девять научных приборов: восемь российских и один европейский.