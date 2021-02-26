https://ria.ru/20210226/luna-1599183419.html

Первую российскую лунную станцию доставят на Восточный в августе

Первую российскую лунную станцию доставят на Восточный в августе

Первая в истории современной России автоматическая лунная станция "Луна-25", которую планируется запустить в октябре 2021 года, будет доставлена на космодром... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T22:00

2021-02-26T22:00

2021-02-26T22:00

россия

сергей богуславский

восточный (космодром)

космос - риа наука

роскосмос

дмитрий рогозин

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Первая в истории современной России автоматическая лунная станция "Луна-25", которую планируется запустить в октябре 2021 года, будет доставлена на космодром Восточный в августе, заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Разработчики планируют отправить этот посадочный аппарат на космодром Восточный в августе", - сообщил он на своей странице в Twitter."Луна-25" должна стать первой в истории современной России станцией, запущенной к Луне. Предыдущий аппарат "Луна-24" Советский Союз запустил в 1976 году.Старт "Луны-25" намечен на 1 октября 2021 года с космодрома Восточный ракетой-носителем "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат". Примерно через 10 суток после этой даты станция должна осуществить мягкую посадку в окрестностях южного полюса Луны. Основной район расположен севернее кратера Богуславского, а резервный – юго-западнее кратера Манцини."Луне-25" предстоит стать первым рукотворным объектом на южном полюсе Луны. Станция должна будет провести на поверхности Луны исследования свойств и состава полярного грунта, измерить его механические характеристики и изучить полярную экзосферу Луны. Для этого на ее борту планируется девять научных приборов: восемь российских и один европейский.

https://ria.ru/20210226/roskosmos-1599024481.html

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россия, сергей богуславский, восточный (космодром), космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин