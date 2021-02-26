https://ria.ru/20210226/lubyanka-1599178043.html

Венедиктов поддержал решение Собянина не ставить памятник на Лубянке

Венедиктов поддержал решение Собянина не ставить памятник на Лубянке

Зампред ОП Москвы Алексей Венедиктов назвал решение мэра относительно памятника на Лубянской площади рискованным, но правильным. РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T21:05

2021-02-26T21:05

2021-02-26T21:13

феликс дзержинский

сергей собянин

алексей венедиктов (журналист)

общество

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Зампред ОП Москвы Алексей Венедиктов назвал решение мэра относительно памятника на Лубянской площади рискованным, но правильным.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что считает правильным остановить голосование за выбор памятника на "Активном гражданине" и пока оставить Лубянскую площадь в том виде, как она есть сейчас.Венедиктов как зампред ОП Москвы занимался вопросами организации и проведения голосования.Голосование по вопросу установки памятника на Лубянской площади началось в четверг в 10:00 и должно было продлиться до 5 марта на нескольких площадках, в шорт-лист вошли памятник Феликсу Дзержинскому и Александру Невскому.

https://ria.ru/20210226/lubyanka-1599134083.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

феликс дзержинский, сергей собянин, алексей венедиктов (журналист), общество