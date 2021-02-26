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Венедиктов поддержал решение Собянина не ставить памятник на Лубянке
Венедиктов поддержал решение Собянина не ставить памятник на Лубянке
Зампред ОП Москвы Алексей Венедиктов назвал решение мэра относительно памятника на Лубянской площади рискованным, но правильным. РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T21:05
2021-02-26T21:13
феликс дзержинский
сергей собянин
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общество
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Зампред ОП Москвы Алексей Венедиктов назвал решение мэра относительно памятника на Лубянской площади рискованным, но правильным.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что считает правильным остановить голосование за выбор памятника на "Активном гражданине" и пока оставить Лубянскую площадь в том виде, как она есть сейчас.Венедиктов как зампред ОП Москвы занимался вопросами организации и проведения голосования.Голосование по вопросу установки памятника на Лубянской площади началось в четверг в 10:00 и должно было продлиться до 5 марта на нескольких площадках, в шорт-лист вошли памятник Феликсу Дзержинскому и Александру Невскому.
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феликс дзержинский, сергей собянин, алексей венедиктов (журналист), общество

Венедиктов поддержал решение Собянина не ставить памятник на Лубянке

21:05 26.02.2021 (обновлено: 21:13 26.02.2021)
 
© РИА Новости / Павел БедняковЗдание Федеральной службы безопасности на Лубянской площади в Москве
Здание Федеральной службы безопасности на Лубянской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Зампред ОП Москвы Алексей Венедиктов назвал решение мэра относительно памятника на Лубянской площади рискованным, но правильным.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что считает правильным остановить голосование за выбор памятника на "Активном гражданине" и пока оставить Лубянскую площадь в том виде, как она есть сейчас.

"Полностью поддерживаю. Рискованное, но правильное политическое решение. Не разъединять, а объединять", — сообщил Венедиктов РИА Новости.

Венедиктов как зампред ОП Москвы занимался вопросами организации и проведения голосования.
Голосование по вопросу установки памятника на Лубянской площади началось в четверг в 10:00 и должно было продлиться до 5 марта на нескольких площадках, в шорт-лист вошли памятник Феликсу Дзержинскому и Александру Невскому.
Здание ФСБ на Лубянской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
Вчера, 16:57
Более 300 тысяч москвичей проголосовали за выбор памятника на Лубянке
 
Феликс ДзержинскийСергей СобянинАлексей Венедиктов (журналист)Общество
 
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