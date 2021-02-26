https://ria.ru/20210226/lubyanka-1599178043.html
Венедиктов поддержал решение Собянина не ставить памятник на Лубянке
Венедиктов поддержал решение Собянина не ставить памятник на Лубянке
Зампред ОП Москвы Алексей Венедиктов назвал решение мэра относительно памятника на Лубянской площади рискованным, но правильным. РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T21:05
2021-02-26T21:05
2021-02-26T21:13
феликс дзержинский
сергей собянин
алексей венедиктов (журналист)
общество
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Зампред ОП Москвы Алексей Венедиктов назвал решение мэра относительно памятника на Лубянской площади рискованным, но правильным.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что считает правильным остановить голосование за выбор памятника на "Активном гражданине" и пока оставить Лубянскую площадь в том виде, как она есть сейчас.Венедиктов как зампред ОП Москвы занимался вопросами организации и проведения голосования.Голосование по вопросу установки памятника на Лубянской площади началось в четверг в 10:00 и должно было продлиться до 5 марта на нескольких площадках, в шорт-лист вошли памятник Феликсу Дзержинскому и Александру Невскому.
https://ria.ru/20210226/lubyanka-1599134083.html
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феликс дзержинский, сергей собянин, алексей венедиктов (журналист), общество